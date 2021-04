El Instituto de la Mujer atendió a más de 126.000 mujeres en el año de la crisis de la Covid, un 15% más

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado esta mañana los datos de la Memoria anual del Instituto Andaluz de la Mujer correspondiente al año 2020. Ruiz ha señalado que “en un 2020 marcado indudablemente por la crisis de la Covid-19, esta memoria refleja la importantísima labor desarrollada desde el IAM, donde hemos trabajado sin cesar para no dejar a ninguna mujer atrás y hemos estado en la primera línea de batalla frente a todas las violencias machistas”. A este respecto, ha puesto de relieve que “durante el confinamiento domiciliario del pasado año desde el IAM impulsamos más de una veintena de medidas con el objetivo de que las mujeres no estuvieran ni se sintieran solas, incluidas las campañas Mascarilla 19 y No estás sola”.

Ruiz ha destacado las cifras del IAM que ha atendido durante 2020 a un total de 126.148 mujeres, lo que supone 16.472 mujeres más que en 2019 y un incremento del 15% con respecto a 2019. De esta manera, el trabajo realizado en los Centros Provinciales de la Mujer, los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) y el teléfono de atención a las mujeres (900 200 999) ha permitido dar apoyo a una media de 345 mujeres al día, 45 usuarias diarias más que el año anterior. A este dato, hay que sumar que se ha dado respuesta a casi 180.000 consultas, de las cuales tres de cada diez están relacionadas con violencia de género, atendiendo cada día una media de 121 consultas sobre violencias machistas, 21 más que en 2019, lo que implica un aumento del 17%.

Asimismo, la consejera ha explicado que la línea 900 200 99 ha sido uno de los principales nexo de unión con la ciudadanía en general, y las mujeres andaluzas en particular, en los tiempos más difíciles de confinamiento domiciliario. Una línea que ha cumplido 25 años ayudando a casi 600.000 mujeres. En concreto, en el año 2020 se recibieron 38.656 llamadas, récord en la historia de este servicio y que suponen 6.025 llamadas más que en 2019 y casi un 20% más. La consejera ha subrayado que “esta línea salva vidas y, por ello, hemos aumentado y multiplicado por 10 el presupuesto, pasando de 100.000 a 1,3 millones; lo hemos profesionalizado y ya no es una mera derivación de Salud Responde, además se ha convertirlo en el recurso de referencia y la puerta de entrada a todos los servicios de atención a la violencia de género y en materia de igualdad del Instituto Andaluz de la Mujer”.

También ha indicado Ruiz que el pasado año Andalucía acogió en los recursos de acogida, que comprenden los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados, a 2.255 personas víctimas de violencia de género, de las cuales eran 1.261 mujeres y 994 sus hijas e hijos.

La máxima responsable de las políticas de igualdad de Andalucía, que ha estado acompañada por la directora del IAM, Laura Fernández, ha enfatizado que “todos estos datos vienen a reflejar que el Instituto Andaluz de la Mujer es un referente para las andaluzas, tanto en la atención a las víctimas de violencia como en las políticas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres”.

Rocío Ruiz ha señalado que “2020 ha sido un año de refuerzo y de mejora de nuestras estructuras y servicios especializados, y fruto de una política de hechos, en estos dos años de gestión hemos garantizado los programas de atención psicológica con un aumento presupuestario de casi el doble de financiación, pasando de 715.007,44 a 1.423.177,84 de euros, hemos destinado 27 millones de euros, un 7% más, a la red de atención y acogida para víctimas de violencia de género que se traduce en 92 profesionales más; y hemos reforzado el personal del Instituto Andaluz de la Mujer con 36 personas, entre psicólogas, juristas y trabajadoras sociales para la atención y gestión de proyectos en nuestros centros de la mujer”.

La consejera también ha resaltado que el pasado año ha sido muy importante en la gestión: “No en vano, desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del IAM, hemos iniciado nuevos y muy necesarios proyectos para alcanzar una Andalucía más igualitaria y libre de violencias machistas como la formulación del primer Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género, la primera Estrategia Andaluza para la Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2021-2024, el primer protocolo de respuesta pública de la Administración de la Junta de Andalucía ante las violencias machistas, el desarrollo de importantes decretos como el que regula los Centros Municipales de la Mujer o la Ventanilla única, cuya primera fase ya está activa”.

En el repaso a los principales hitos del Instituto Andaluz de la Mujer durante 2020, Ruiz ha hecho mención a la apuesta de las empresas por avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En concreto, ha destacado que 221 empresas se han adherido ya a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC) y que 121 entidades, casi un 32% más que el año anterior, han acudido al Servicio de asesoramiento en igualdad, Equipa, en busca de ayuda para la puesta en marcha de planes de igualdad.

La coeducación ha sido otro de los grandes pilares del IAM el pasado año. “La educación en igualdad es la mejor vacuna contra las desigualdades y contra la violencia. Y nuestro mayor logro en 2020 ha sido la celebración del primer Congreso Andaluz de Coeducación, con un total de 435 asistentes, y que volveremos a repetir este año. Una apuesta que mantuvimos durante el confinamiento con la iniciativa online #SeguimosCoeducando, dirigida al profesorado y las familias y cuya veintena de vídeos suman ya más de 12.000 reproducciones”, ha apuntado.

Los ODS y la Agenda 2030

Al igual que en 2019, en la Memoria se vinculan las distintas actuaciones llevadas a cabo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y además se han añadido dos secciones, que hacen referencia a las acciones específicas realizadas durante los meses de confinamiento domiciliario y un balance de gestión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este punto concreto, la consejera ha subrayado que “en 2020 los fondos del Pacto de Estado ascendieron a 15,2 millones de euros que se repartieron entre siete Consejerías, siguiendo una estrategia de transversalidad. Por ofrecerles uno de los principales datos, el IAM ha subvencionado con siete millones de euros 334 proyectos de prevención e intervención a 263 ayuntamientos andaluces. Ha sido y sigue siendo una de nuestras prioridades extender nuestra red de atención a todos los rincones de nuestra comunidad”.

Rocío Ruiz ha concluido su intervención con “el agradecimiento a todo el personal del Instituto Andaluz de la Mujer, de la línea 900 y de los recursos de acogida su labor en un año tan difícil y complejo. Seguiremos trabajando por alcanzar una Andalucía igualitaria y libre de violencias machistas, haciendo una política de hechos y acciones concretas”.