Un inicio de campaña en Huelva con dos que salen en la tele

Ni doce horas han tardado los candidatos en aprovechar la presencia masiva de onubenses en la aldea de ElRocío, para recordar a todos que estaban de visita en la provincia y que no iban a dejar pasar una oportunidad como esa para mostrar su incuestionable devoción. En esta oportunidad ha sido el ministro de Presidencia y mano derecha del presidente del Gobierno Pedro Sánchez desde la caída en desgracia de Iván Redondo.

Primero se dio un refresco de multitudes enSan Juan del Puerto, una localidad que tiene a buena parte de sus residentes en cuestiones rocieras y del que es natural la cabeza de lista por su formación María Márquez quien en la pegada de carteles, cometió el deslíz cromático de acudir con una camiseta de color naranja. Suerte que Ciudadanos está como está. Éstos trajeron a un onubense que ejerce poco.Edmundo Bal, el portavoz nacional y protagonista de momentos histriónicos en el Congreso de los Diputados. Ambos protagonizaron el inicio de una campaña que tendrá momentos más tensos, sin duda y que, al menos por ahora, ha dejado lo mejor para los próximos días. La importancia de sus tareas es indiscutible, como también lo es el escaso grado de conocimiento de sus figuras, más allá de resultar caras conocidas a un personal que, al menos durante este fin de semana, está claramente en otros asuntos.

Ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática reza su cargo. Es quien estuvo detrás de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Fue el encargado de abrir el fuego dialéctico en la recién inaugurada campaña electoral. En la localidad sanjuanera, se acordó de la víctima de sus dardos en el Congreso de los Diputados y la agrupó en tándem con Moreno Bonilla, para calificarlo de un “gobierno con olor a rancio”. Si votamos, ganamos es el nuevo lema de campaña de los socialistas en Andalucía y a ello se aplican desde el primer minuto.

El argumentario de campaña Bolaños lo cumple a rajatabla: “ es importantísimo ir a votar el 19-J más allá de que las encuestas parece que han dictado veredicto”.Se refería a la delCIS publicada ayer en el que el PP se quedaba cerca de la mayoría absoluta enAndalucía y con cinco representantes, augura una victoria incuestionable en Huelva. Ya que estaba por aquí sacudió a Feijóo por señalarles dispuestos a pactar con Vox y defendió a su superior jerárquico del que reivindicó su “compromiso muy claro” con Andalucía, con una inversión “un 33% superior” a los cuatro años anteriores del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Después se marchó al Rocío y delante de la Blanca Paloma, lista para su romería, se inmortalizó con la cabeza de cartel, la secretaria de los socialistas onubenses, María Eugenia Limón; la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz y la teniente de alcalde de Economía, María Villadeamigo.

De Huelva

El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal es onubense, aunque ejerce poco. Ha tenido que empezar una campaña electoral para bautizar sus visitas a la provincia que le vio nacer. Ayer fue el reclamo de Ciudadanos, aprovechando su presencia de fin de semana por la comunidad autónoma, donde inauguró la campaña en Cádiz y continuará como representante de la formación en lo que parece una lucha desesperada por evitar su desaparición.

Tampoco Bal se escapó a la sentencia de “somos más necesarios que nunca”, un mantra que no se cansarán de repetir a lo largo de los próximos días, como lo han hecho desde que se conociera la convocatoria electoral, por otra parte. Frente a las puertas de Giahsa, recordó lo que su formación considera que “no están siendo transparentes y eficaces en la utilización de un servicio público” y lamentó que “no es cualquier caso de corrupción, ya que afecta a todos los partidos políticos que están en Huelva”. También aprovechó para restañar heridas abiertas y, ya que estaba, atizó al PP por sus pactos con Vox en Castilla y León, al mismo tiempo que atribuyó a su formación cualquier éxito que pudiera corresponderle al Ejecutivo al que esperan volver; las cifras de desempleo, la creación de autónomos y empresas, el aumento del PIB, la gestión de los Servicios Sociales y la reducción de las listas de espera. Todo esto es de Ciudadanos”.

Inicio particular

La pegada de carteles suena a otros tiempos. Es como ocurre en los estadios de fútbol, donde no se pueden conocer los marcadores en otros campos, pese a que todo el mundo tiene sus teléfonos móviles conectados al segundo y enterados de lo que ocurre en tiempo real. Algo así debió entender el número uno de la lista de Vox, Rafael Segovia, quien decidió dar el pistoletazo de salida a la campaña a la misma hora, las doce, pero no de la noche, sino del mediodía. A fin de cuentas, todo el mundo sabe que se presenta y poco después de la medianoche, poca gente se para a ver unos carteles que resistirán un escaso tiempo en el estado en el que los pusieron.

También su mensaje está claro y no lo ocultó desde el primer minuto: “Nuestra intención es, cuando menos, revalidar los resultados de las últimas nacionales en Huelva, en las que Vox fue segunda fuerza política, por delante del PP. Tenemos una gran ilusión en que Macarena Olona llegue a la presidencia de la Junta de Andalucía y es una oportunidad que Andalucía no puede desaprovechar”. Saben que son la fuerza emergente y actúan como tal. Se ven como adalides contra la corrupción: “queremos cambiar la Administración. Ese fue el motivo principal por el que no apoyamos los últimos presupuestos. A instancia nuestra, se hizo una auditoría a toda la administración paralela de la Junta de Andalucía pero luego no se han tomado medidas efectivas correctoras”.

Con contenido

A la izquierda le pesa la campaña, a pesar de que tradicionalmente suele ser la de mayor calado en cuanto a propuestas. Posiblemente si alguien se leyera los programas de cada uno de los partidos, obtendrían más votos. Por Andalucía ha tomado la delantera entre las dos formaciones que, a la izquierda del PSOE, todo hace pensar que pagarán –otra vez– muy cara su desunión. Adelante Andalucía, demasiado personalizada en Teresa Rodríguez, parece que esperan a la llegada de la líder antes de ponerse en marcha.

Los primeros comenzaron conAlejandro García, cabeza de lista de Por Andalucía, quien hizo un alegato en favor de la mejora integral de la situación del empleo público de la administración autonómica, “denostado en demasiadas ocasiones por desconocimiento, desinformación e intereses espúreos”. Junto con la número dos,Silvia Zambrano y Rafael Sánchez Rufo, hablaron de las “nuevas incorporaciones de empleo público en la Junta de Andalucía desde una perspectiva de garantía del relevo generacional, bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad”, con especial incidencia en la administración de Justicia.

Juega en casa

La jornada la cerró la número uno por los populares onubenses y secretaria general del PP enAndalucía, Loles López, quien eligió su localidad de origen (como en el caso del PSOE con San Juan del Puerto) como inicio de campaña. La valverdeña, después del llamamiento, también de argumentario electoral del PP de Andalucía de conseguir una “mayoría suficiente” se entiende que para no depender de Vox. López comenzó el reparto, pero no de propaganda, sino de estopa: “El PSOE y su candidato están empeñados en retroceder mientras en el PP y Juanma Moreno queremos avanzar y consolidar el cambio que ha funcionado en esta legislatura y que ha demostrado que otra Andalucía era posible más allá de los gobiernos socialistas”.

La consigna popular parece clara y se centra en repetir el nombre de Juanma Moreno en cada frase. La estrategia andaluza pasa por reforzar su figura como seña de identidad, más allá de los símbolos del propio partido. Ya funcionó en otras ocasiones y a lo largo de las próximas dos semanas, lo veremos repetido hasta la saciedad. Quien parece presentarse no es el PP, sino Juanma Moreno.

Todos ellos luchan contra un panorama poco alentador. Entre el escaso interés que despierta una campaña electoral y que más de la mitad de la provincia no se encuentra donde vive, o se acude a la aldea de ElRocío, o se dejan los actos para mejor ocasión. La mayoría de ellos, ha elegido la primera de las opciones y este fin de semana, empezando por hoy mismo, el desfile será incesante.