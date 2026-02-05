La industria del hidrógeno reclama certidumbre para pasar a ejecutar proyectos

La industria del hidrógeno verde ha dejado atrás la fase del anuncio y el entusiasmo desbordado para adentrarse en un momento decisivo. Un punto de inflexión en el que ya no basta con proyectos sobre el papel ni con hojas de ruta bien diseñadas: ahora el sector exige certidumbre, realismo y marcos estables que permitan transformar ideas en infraestructuras, inversiones en actividad económica y promesas en empleo. Ese fue el mensaje transversal que dejó La Noche del Hidrógeno, el foro organizado por Huelva Información el pasado martes como antesala del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que está acogiendo Huelva esta semana. El foro se celebró en La Casona y tuvo como moderador al director del diario, Javier Ronchel.

Durante el encuentro, trece influyentes voces del ecosistema energético, industrial, institucional y académico coincidieron en que el hidrógeno verde no está en crisis, sino en fase de madurez, un proceso natural tras el auge inicial que obliga ahora a seleccionar proyectos viables, ordenar el mercado y acompasar expectativas con tiempos industriales reales.

Uno de los diagnósticos más claros lo aportó Rafael Luque, CEO de Ariema, al reconocer que “había un exceso de optimismo en el sector”, una situación que, a su juicio, ha dado paso a una etapa más sólida. “Esto es una carrera de fondo”, afirmó, advirtiendo de que “no podemos permitirnos perder el pulso, porque la expectativa de creación de empleo y de generación de recursos sigue siendo muy alta”.

Ese cambio de fase fue también subrayado por Teresa Rasero, presidenta del Comité de Honor del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, así como de Feique y del consejo de administración de Air Liquide en España, quien confesó que el aluvión inicial de iniciativas le generó preocupación: “Cuando salieron tantísimos proyectos tuve miedo de que nos pudiéramos cargar el sector, porque había muchas empresas que no tenían el conocimiento”. Para Rasero, el momento actual exige serenidad: “Estamos en medio de una transformación y eso necesita un proceso. Necesitamos apoyo, y la regulación que estamos teniendo a veces apoya y otras muchas frena. Todo pasa por la colaboración público-privada”.

Huelva, epicentro andaluz del hidrógeno

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, defendió con datos el liderazgo de la provincia: “El 53% de la inversión nueva en industria verde de Andalucía en el último año están en Huelva”. Un liderazgo que, según remarcó, no es casual, sino fruto de una estrategia clara de facilitación institucional por parte del Consistorio: “Nuestro plus es facilitar y agilizar. Aquí ponemos alfombra roja a los proyectos”, subrayó.

Miranda enumeró los activos de la capital onubense: “Tenemos un puerto de primer nivel, tenemos suelo en la ciudad y estamos transformando suelo rústico en industrial para seguir dando oportunidades”. Todo ello con un objetivo definido: “Queremos seguir manteniendo el liderazgo de Huelva como polo verde energético del sur de Europa”. En ese camino, destacó la firma de la Alianza Greener del Sur de Europa y el impulso a “un clúster transfronterizo junto a instituciones portuguesas”, poniendo en valor “la sinergia entre administraciones y la colaboración público-privada”.

Teresa Rasero, presidenta de Feique, en un momento del coloquio. / Alberto Domínguez

Desde el ámbito municipal, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, subrayó el papel de su municipio en el engranaje industrial onubense: “Tenemos un posicionamiento muy privilegiado, ya que la parte más industrial del Puerto de Huelva está en nuestro término municipal”. Romero explicó que Palos ha incrementado “casi 100 hectáreas de suelo industrial” y está apostando decididamente por “la formación, de la mano de las empresas”.

Puerto, industria y experiencia acumulada

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, recordó que la relación del territorio con el hidrógeno no es reciente: “En Huelva se viene trabajando en hidrógeno verde desde los años 60, de la mano del INTA”. Santana explicó que el puerto ha concedido suelo para numerosos proyectos energéticos y lanzó un mensaje claro: “Desde que llegué al Puerto han pasado dos años y medio hablando de proyectos; ahora ya hay que hablar de realidades”.

En ese contexto situó el papel de Moeve y su Valle Andaluz del Hidrógeno: “El día que arranque ese proyecto veremos cómo el sector despega definitivamente”. Santana añadió un dato revelador: “Un tercio del hidrógeno que se consume en España se consume en Huelva”, lo que refuerza la posición del enclave como nodo energético e industrial estratégico.

Desde el ámbito promotor, Rafael Lapique, director de Ingeniería y Construcción de Avalon Renovables, explicó que “llevamos más de cinco años trabajando en proyectos de hidrógeno desde cero”. Lapique insistió en que uno de los grandes retos es el mercado: “El hidrógeno es difícil de comercializar, porque hay que transformarlo en un derivado, como el amoniaco verde o los combustibles renovables”. Avalon, señaló, tiene proyectos muy desarrollados en Cádiz, Huelva y Jaén, vinculados a puertos y polos industriales: “Creemos que estamos en el camino correcto”, afirmó.

La alcaldesa, Pilar Miranda, durante una de sus intervenciones. / Alberto Domínguez

María Molina, directora del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, encuadró el hidrógeno dentro de una estrategia industrial de largo recorrido: “Este tipo de proyectos necesitan años de maduración”. Molina recalcó que el desarrollo debe hacerse “de la mano de las administraciones y de las empresas”, y subrayó que la compañía avanza de forma progresiva y realista.

Regulación, competitividad y visión europea

El presidente de AIQBE y director de la planta de Enagás en Huelva, Juan del Olmo, puso el foco en la competitividad europea. “Europa dice que electrifiquemos todo lo que podamos, pero luego pone condiciones que dificultan el desarrollo del hidrógeno”, explicó. Del Olmo alertó de que “las velocidades dentro de Europa son distintas” y comparó el apoyo público: “España ha dado ayudas por 700 millones de euros, mientras que Alemania ha destinado 8.000 millones”. A su juicio, esa asimetría condiciona el despliegue industrial y el comercio del hidrógeno.

En el ámbito autonómico, la delegada territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Lucía Núñez, defendió el carácter estratégico de la provincia: “Huelva es estratégica en Europa y alberga el mayor proyecto de hidrógeno verde del continente”. Núñez recordó que se trata de “proyectos de alta ingeniería”, con “muchísimos pasos y tiempos de tramitación”, y subrayó que la Junta trabaja “en el día a día para agilizar y reducir plazos”, al tiempo que también llamó a la unidad institucional.

La dimensión global del hidrógeno estuvo muy presente. Daniel Cámac, presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, recordó que “Perú produce hidrógeno renovable desde hace más de 50 años” y lo definió como “una industria resiliente que demuestra que se puede producir a precios competitivos”.

El presidente de Aiqbe y director de Enagás en Huelva, Juan del Olmo. / Alberto Domínguez

Antonio Pérez Collar, presidente del Valle del Hidrógeno de la Comunidad Valenciana (VAHIA), fue rotundo: “La península ibérica tiene agua, sol, viento y tierra suficiente para hacer grandes proyectos de hidrógeno; eso no lo hay en ningún otro lugar de Europa”. Para Pérez Collar, “somos el hidrógeno más competitivo del continente”, aunque insistió en la necesidad de “fomentar alianzas y replantear cada proyecto”.

Conocimiento, formación y futuro industrial

El presidente del Comité Técnico del Congreso, Francisco Montalbán, defendió que “el hidrógeno está en su mejor momento porque el sector está madurando. Todo lo que tiene que funcionar, funcionará”. Destacó además la dimensión internacional del Congreso: “Este año vuelve a sentirse global. Con Latinoamérica tenemos que trabajar conjuntamente, y China y Japón están muy bien representados”. Montalbán subrayó que “tenemos que aprender de ellos, porque van muy adelantados”, y recordó que el último día del Congreso estará dedicado a la formación.

Desde la Universidad de Huelva, José Manuel Andújar, director del CITES, puso en valor el ecosistema local: “Huelva es diferente porque tiene empresas especializadas, centros de investigación, formación, industria auxiliar y la capacidad de hacer convivir todo eso con espacios naturales de primer nivel europeo”. Andújar defendió además una visión estratégica: “España debería mirarse más a sí misma, como hace Francia, y aspirar a desarrollar tecnología de hidrógeno, de manera que el valor añadido se quede aquí, y solo exportemos el hidrógeno que nos sobre”.

La conclusión del debate podría resumirse en una frase que dejó la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda: “Ha llegado el momento de pasar del pen drive al ladrillo”. Una síntesis del sentir compartido por el sector: menos discurso, más certidumbre; menos expectativa, más realidad. Un mensaje que sitúa a Huelva y Andalucía ante una oportunidad histórica, pero también ante la responsabilidad de convertir el liderazgo potencial en industria real.