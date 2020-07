La industria debe tener reservas de agua para tres días y la agricultura para seis

Las infraestructuras 'olvidadas'

Desdoble del túnel de San Silvestre

Los últimos días han tenido como protagonista a una obra que ya fue publicada en el BOE y que a pesar de ser considerada estratégica no cuenta con dotación económica. El Gobierno se compromete a financiarla, aunque no ha precisado cuándo ni qué cantidad debería figurar en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La obra interrumpida de la presa de Alcolea

Lleva paralizada desde marzo de 2017 y está pendiente de un estudio sobre la calidad del agua embalsada que no tiene garantizada para poder continuar sus trabajos en una obra que compromete a Junta y Gobierno.

El canal de Trigueros sigue en fase de estudio

Lo último que se conoce es que se constituyó el grupo de trabajo Junta-Usuarios para fijar las directrices del proyecto. Desde esa fecha, 28 de octubre de 2019, no se ha dado ni un solo paso para poder avanzar en ella.