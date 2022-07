“El índice de accidentes por golpe de calor ha aumentado exponencialmente en Andalucía”

Antes de entrar en materia, es evidente que hay que revisar las jornadas intensivas, ¿verdad?

–Hay que Revisar todo lo referente al convenio de la Construcción, pues hay un porcentaje muy alto de empresas que no cumple con el convenio. En materia de jornada intensiva, pues lo mismo. Hay un calendario referente a la jornada intensiva, el cual en muchos casos no se cumple. Además, a CC.OO. del Hábitat, nos parece muy corto, y creemos que debe ser ampliado, pues para nosotros la jornada intensiva es fundamentalmente una medida de Prevención de Riesgos laborales, hecha para evitar golpes de calor y accidentes laborales. En cuanto a la jornada intensiva, no solo hablamos de terminar antes de las 15 horas, sino que también hablamos de que la jornada diaria es de 7 horas, y hay un elevadísimo porcentaje que hacen jornadas de 8 horas, empezando a trabajar mas temprano, lo que hace que los trabajadores tengan un exceso de jornada, el cual, no cobran como horas extras ni como descanso.

–En el ámbito de la construcción, ¿qué medidas se deben llevar a cabo?

–Se debería dar un giro a la situación, en cuanto al cumplimiento del convenio. No puede ser que por parte empresarial, se diga que no hay trabajadores para la construcción, cuando lo que no hay, son gente dispuesta a ser esclavizada, a cobrar sueldos bajísimos o a trabajar largas jornadas. En los últimos años las empresas están abusando de los trabajadores, pagando por debajo de convenio, no pagando indemnizaciones por despidos, no cumpliendo en materia de riesgos laborales y un largo de etc mas. El sector se debe modernizar, no solo en tecnología, sino también en su empresariado y en las condiciones de trabajo que las empresas ofrecen.

–¿Cuál es el objetivo fundamental que persigue CC.OO.?

–Simplemente el cumplimiento del convenio. Las empresas son firmantes de este convenio, por lo que no me explico el por qué no cumplen con lo firmado. En cuanto a la jornada intensiva, pedimos que se cumplan rigurosamente con los horarios, pues como decía antes, es una materia de prevención. El índice de accidentes por golpe de calor ha aumentado exponencialmente en Andalucía, por lo que la medida fundamental para evitarlos es que a partir de las 15 horas, no haya nadie trabajando en la obra. Acabar con las empresas piratas es un objetivo primordial.

Objetivos “Que se cumpla el convenio firmado por las empresas y acabar con aquellas que sean piratas”

–Están disconformes con el nuevo calendario laboral, ¿por qué?

–Sencillamente porque se han recortado derechos a los trabajadores, materializados en una jornada intensiva mas corta. No entendemos a la central sindical firmante, la cual había mantenido la postura de no reducir el número de días de jornada intensiva del año 2021, y que finalmente firmó un calendario acortando dicho período. Desde aquí instamos a la cordura y a la responsabilidad por parte de los firmantes de dicho calendario. Los trabajadores y trabajadoras de la construcción no se lo merecen.

–Las empresas miran por la economía, pero no por sus empleados ¿Qué les puede pasar a las compañías de este sector que no cumplan con lo estipulado?

–Las empresas anteponen los beneficios económicos a la vida de los trabajadores y trabajadoras, y eso no puede ser, pues ese es su activo mas importante. Desde CC.OO. del Hábitat, hemos hecho una labor de información a empresas y trabajadores antes del período de jornada intensiva, y ahora estamos haciendo labores de vigilancia, con el fin de que todas las obras cumplan con el horario establecido. Aquellas que no cumplan, serán llevadas por nosotros ante la inspección de trabajo, y si hiciera falta, ante la fiscalía, por atentar contra la vida de los trabajadores de la construcción. No vamos a dejar una obra sin visitar, y esperemos que no pase, pero como haya un accidente mortal, haremos que los responsables paguen esta temeridad con la cárcel.

–Hacen un llamamiento a la inspección de trabajo con todos los medios necesarios ¿Cómo debería ser un buen proceder en su opinión?

–No vamos a ser nosotros quienes digamos a la Inspección de Trabajo como realizar sus tareas, pero si que pedimos el mas riguroso de los trabajos, y que se sancionen a aquellas empresas que sean incumplidoras. Además hacemos un llamamiento a las Administraciones que están realizando obras a que haga que las empresas contratadas, cumplan con el calendario y con la jornada intensiva, pues no vemos de recibo que obras que se paguen con dinero público no cumplan con la ley.

–Hablamos de las empresas, pero los trabajadores también cuentan ¿Cómo deben actuar si están vulnerando sus derechos?

–Los trabajadores son los que mas sufren en todo esto. Las empresas saben de las necesidades y de las penurias que muchos trabajadores sufren, por lo que se aprovechan de la situación. La gran mayoría, no se atreven a hablar, por miedo al despido, y muchos de ellos están trabajando bajo condiciones esclavistas porque no tienen otra cosa.

Es por ello que hemos entregado por las obras multitud de octavillas informando sobre la jornada intensiva con nuestros teléfonos, para que puedan llamarnos con total tranquilidad, pues todo queda recogido de manera anónima. Las denuncias a la inspección de trabajo las ponemos desde el sindicato, por lo que ningún trabajador queda señalado, y pueden contactar con nosotros a través de redes sociales.