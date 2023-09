Un incendio "intencionado" se lleva por delante 200 chabolas en un asentamiento de Huelva

Un nuevo incendio se ceba con uno de los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva. Pasadas las 23:00 de este domingo, un fuego se llevaba 200 chabolas por delante -el 85% del total de la zona- y arrasaba cinco hectáreas de terreno en el Polígono San Jorge de Palos de la Frontera. Pese a que esta vez no hubo que lamentar muertos o heridos de gravedad, el incendio deja a las personas que allí residían -bajo techos de plástico, madera y cartón- sin las pocas pertenencias que tenían.

Como presunta autora del incendio, una mujer fue detenida este lunes por la Guardia Civil, desde donde expresaron que la misma "residía en él" y lo ha provocado "de forma intencionada". Precisaron, además, que la detenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Moguer, aunque las investigaciones continúan en curso para conocer las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

Al respecto, el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, en declaraciones a los periodistas, señaló que el incendio "viene provocado como consecuencia de una pelea entre algunas de las que están en el asentamiento". "Al parecer ha sido una señora que tenía una serie de discusiones con otras y no tuvo otra ocurrencia que meterle fuego a una de las chabolas; al estar todas las chabolas muy pegadas se ha corrido el fuego y arrasado con todo el campamento y, desgraciadamente, eso ha perjudicado a muchos que no tienen nada que ver en el asunto y que están en el asentamiento como una manera de vivir porque no tienen, a lo mejor, los documentos necesarios o el trabajo para poder alquilar o estar en el campo con los dueños de las fincas", precisó.

Se trata del segundo incendio del año en el asentamiento del Polígono San Jorge de Palos de la Frontera, a los que hay que sumar al menos otros dos en Lucena del Puerto, también en la provincia de Huelva, unos siniestros de riesgo que podrían producirse en cualquier momento en algunos de los 39 asentamientos que según el censo realizado por Cruz Roja Huelva están repartidos por los municipios de Moguer, Lucena, Palos de la Frontera y Lepe.

Carmelo Romero apuntó así que "no es la primera vez, ni me temo, que la última, que ocurra algo de esto" ya que "viene sucediendo de manera habitual; cada temporada hay dos tres veces que salen ardiendo estos asentamientos de una manera u otra provocado por los propios residentes".

El alcalde, que expresó su confianza en que en un tiempo "prudencial" se pueda resolver el problema aunque "lo ve muy difícil", responsabilizó directamente al Gobierno central de la existencia de estos campamentos chabolistas, pues es el competente en materia de frontera. "Lo que no puede hacer el Gobierno central que es dejar entrar a estas personas y que sean los ayuntamientos quienes se hagan cargo de la situación en la que están viviendo y de la situación en la que desarrollan, entre comillas, sus trabajos", indicó, añadiendo que es el Gobierno central quien "tiene que ejercer sus competencias".

Por su parte, Raúl Sánchez, responsable de Asentamientos de Cruz Roja, manifestó que el número de personas atendidas por la organización se ha elevado, finalmente, hasta el centenar. Explicó que en la noche del domingo se les dio una primera asistencia proporcionándoles sacos de dormir, galletas y agua para que "pudieran pasar la noche y comer y beber algo" y ya en la mañana del lunes "kit de vestuario completo y zapatos".

Por último, señaló que el incendiado es un asentamiento en el que residen "muchas mujeres marroquíes que vinieron contratadas en origen pero después no han cumplido el compromiso de retorno por lo que están aquí en situación ilegal y otra gente que sí tiene regularidad pero no tiene posibilidad de alquilar o viene por un par de meses".