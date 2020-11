Las iglesias no cerrarán a las 18:00 y el Rocío de Huelva pospone sus elecciones al día 24

Una de las incertidumbres que se habían generado con respecto a las nuevas medidas para hacer frente a la Covid-19 en Andalucía era qué iba a pasar con la iglesias. Según adelantó el Obispado de Huelva a este periódico, las iglesias se mantendrán abiertas más allá de las 18:00 ya que la restricción horaria no afecta a la libertad religiosa. Por lo tanto seguirá la actividad en los templos onubenses como hasta ahora, con todas las medidas sanitarias, aunque ahora la hora límite para que una misa termine será a las 21:30 para que se pueda cumplir el toque de queda. Lo mismo ocurrirá con toda la actividad religiosa, donde se incluyen las catequesis.

Por otro lado, la Hermandad del Rocío de Huelva informó ayer que ha pospuesto las elecciones a la presidencia de la hermandad al próximo día 24. La cita estaba programada para el 16 pero ante las nuevas restricciones de movilidad, el Obispado tomó la decisión de aplazar la elección del nuevo presidente, después que la hermandad se pusiera en contacto. Así, lo señaló la propia hermandad, que explicó a este periódico que la principal razón es que hay muchos hermanos que no residen en la capital onubense por lo que, al no existir el voto por correo, no podrían ejercer su derecho ante las urnas.