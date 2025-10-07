Huelva se quedará sin trenes este fin de semana

Viajar por ferrocarril a Huelva o desde la capital onubense a otro punto de España será imposible entre el 10 y el 12 de octubre. Unas obras de Adif en la infraestructura ferroviaria imposibilitarán que salga o entre cualquier tren a la ciudad, por lo que la única opción que tienen los pasajeros se reduce a los autobuses. Para ello Renfe fletará 70 autobuses para garantizar la movilidad de todos los viajeros de los servicios de Media Distancia Sevilla-Huelva y Larga Distancia (Alvia e Intercity) Huelva-Madrid; unos autobuses que se sumarán a los que tiene programados habitualmente Damas. La diferencia entre ambos billetes es el precio (12,70 euros los de Renfe y 10,63 euros los de Damas) y el punto de llegada (Santa Justa en el primer caso y Plaza de Armas en el segundo).

Los trabajos que ejecuta Adif tienen por objeto la reparación y mejora de la capacidad hidráulica de la infraestructura ferroviaria, afectada por la DANA de octubre de 2024 y la borrasca Garoé el pasado mes de enero, así como la renovación de un paso a nivel en La Palma del Condado.

Sobre las fechas elegidas para estas obras, se pronunciaron los empresarios onubenses, manifestando el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, que es "una decisión que llega "en fechas sensibles", dado que el fin de semana del 12 de octubre acostumbra a dejar un alto número de viajeros en la estación de trenes de Huelva al ser festivo nacional. "Creemos que hay una incapacidad para gestionar minimizando el impacto a los ciudadanos".

Cabe recordar que el pasado junio también fue cortada la conexión ferroviaria con motivo de obras en determinados puntos, algunas de ellas también por daños producto de las inclemencias meteorológicas. Aquel corte, que se produjo durante dos fines de semana, también suscitó las críticas de un sector empresarial que lamentaba que se llevasen a cabo en los fines de semana previos al verano, cuando el turismo ya suma cifras notables. Además, coincidía con el corte de parte de la A-49 también por obras.

En resumen, durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre los viajeros de todos los trenes de Media Distancia Huelva-Sevilla, en ambos sentidos, realizarán por carretera el trayecto de origen a destino, incluidas todas las estaciones intermedias. Renfe ha programado 57 servicios de autobús para garantizar este servicio.

También durante este fin de semana, Renfe ha programado un servicio alternativo para garantizar los desplazamientos de doce trenes entre Huelva y Madrid. Los viajeros realizarán en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo) el trayecto Madrid-Sevilla y por carretera, con un total de 13 autobuses, el trayecto Huelva-Sevilla con parada intermedia en La Palma del Condado. Además, y como consecuencia de estos trabajos en la vía, Renfe ha ajustado los horarios de los servicios habituales Madrid-Huelva.

Los trenes afectados que unen Huelva con Madrid son los siguientes: en el sentido Madrid-Huelva, el Intercity 2494 del 10 de octubre con horario de salida a las 10:00 y el de los días 11 y 12 con salida a las 9:00; y el Alvia 2384 con salida a las 18:30 el viernes 10 y a las 18:00 los días 11 y 12.

En el sentido Huelva-Madrid, está afectado el Alvia 2285 que sale los días 10 y 11 a las 7:36 y el Alvia 2365 del día 12 que parte a las 15:46, además del Intercity 2375 que sale los días 10 y 12 a las 17:33 y el que sale el 11 a las 18:54.