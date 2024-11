Huelva, escenario del récord Guinness del Plato de Jamón Más Grande del Mundo

Huelva/Huelva ha hecho historia rompiendo el Récord Guinness del Plato de Jamón Más Grande del Mundo tanto en peso como en longitud. Las carpas de la Avenida Andalucía de la capital han sido el escenario en el que casi un centenar de cortadores y cortadoras de jamón profesionales han sacado a relucir su talento para conseguir, lámina a lámina, entrar en el Libro Guinness de los Récords, una iniciativa impulsada por la Asociación Gastrocultural Comando Ibérico de Huelva.

"¡Cómo huele!", era la frase que más se repetía en el lugar, solo hacía falta pasear por la avenida para que el característico olor del jamón atrajese a los vecinos que, asombrados, se acercaban a las 136 mesas que formaron la imponente tabla sobre la que se extendía un manto rojizo y blanco que hacía la boca agua a los onubenses.

Una mujer coloca platos de jamón sobre la mesa. / Alberto Domínguez

También fue el deleite de los que esperaban para degustar uno de los platos de jamón, los quesos "made in Huelva" que podían probarse en el lugar junto a otros platos con seña onubense que ofrecían en los food trucks instalados. A medida que pasaban las horas cada vez eran más los curiosos que se acercaban hasta las vallas detrás de las que se encontraba uno de los grandes manjares de la provincia.

Los cortadores desvestían los jamones de Cumbres Mayores sin parar con una precisión hipnótica dejando "hasta los huesos" cada pieza haciendo alarde de una profesión que homenajea en cada corte uno de los productos más señeros de Huelva. "No sirven ni para el puchero", acertaban a apostillar algunos de los presentes viendo pasar los restos limpios que quedaban tras el paso de los cuchillos. Los cortadores, que habían comenzado a trabajar a las 8:00 de la mañana no flaquearon en su empeño compartiendo risas con sus compañeros de profesión y familiares, que se acercaron para no perderse un segundo de este hito en Huelva.

Una de las cortadoras de jamón profesional. / Alberto Domínguez

Luego, bandeja a bandeja eran pesadas por el cortador de jamón Juan Bautista Gil, que llevaba minuciosamente el registro antes de que cada plato se sumase a la alfombra de jamón sobre las mesas. En conjunto un ejército de delantales azules sobre el que se podía leer: "El plato de jamón más grande del mundo", un objetivo que lograron con creces.

Antes de las 14:00 Juan Bautista se giró hacia sus compañeros y alzaba la voz sobre el barullo de la gente y del DJ: Se había batido el récord anterior que se cifraba en 640,71 kilos. Los gritos de alegría y el aplauso conjunto de todos los vecinos que allí se encontraban. Los cortadores se abrazaban, pero, aunque ya se había logrado el objetivo, todavía quedaba tiempo y jamón para coronarse por todo lo alto.

Varios de los cortadores de jamón profesionales durante la consecución del récord Guiness. / Alberto Domínguez

Los últimos profesionales del cuchillo apuraban las últimas láminas para seguir agrandando la alfombra de jamón. Un notario presente, colocado el último plato de jamón sobre la mesa, anunciaba que se habían cortado 685,79 kilos de jamón, batiendo, con creces, el récord Guinness.

Tras la declaración por parte del notario presente de que se había logrado, el propio Juan Bautista dio el pistoletazo para que todos los presentes que habían comprado un plato pudiesen, por fin, disfrutarlo. Todos los asistentes, bajo un simbólico precio de cinco euros, pudo degustar aquel jamón que les había dado acceso al Libro Guinness de los Récords.

Mesa con todo el jamón que iban cortando los profesionales. / Alberto Domínguez

Todos los beneficios de la venta del jamón se han destinado a fines benéficos para apoyar a las asociaciones Mi Princesa Rett, Aones, Rescatados de Bea, Dolmen Aninal, al Centro Polivalente Pa'lante-Popa'l y otra parte que será destinada a los afectados por la DANA en Valencia.