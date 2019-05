Los convocantes de la huelga en Educación Infantil hablan de éxito del paro

Unas 400 trabajadoras estaban convocadas este martes a la huelga en las Escuelas Infantiles no públicas. El objetivo era conseguir un convenio digno y un salario mayor que los 930 euros brutos estipulados. Según CCOO, sindicato convocante, el seguimiento ha sido del 70%. Algunas de las trabajadoras mantuvieron una concentración ante la sede de la FOE.

Según la secretaria general de Enseñanza de CCOO-Huelva, Marina Vega, “pese a las hostilidades y obstáculos planteados por las patronales, con amenazas explícitas de despidos, las trabajadoras de escuelas privadas y de gestión indirecta han secundado el paro, expresando su malestar con la previsible firma del nuevo convenio laboral, que cronificará la precariedad de un colectivo con una elevada responsabilidad en una etapa tan importante en el desarrollo de niños como la de 0 a 3 años”.

Vega señaló que “el sector ha dejado muy claro que las prioridades de las trabajadoras pasan por el reconocimiento profesional de las tareas que vienen desarrollando y el rechazo a la firma de un convenio que cronifica unas malas condiciones laborales. La formación y la responsabilidad que asumen no se corresponden en absoluto con las retribuciones irrisorias que vienen percibiendo”.

La patronal Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) señaló que la jornada”se ha llevado a cabo con una tónica predominante de normalidad”. En cuanto al seguimiento de la convocatoria, “el mismo apenas ha alcanzado el 7% de media en los centros”. No obstante, CEI-A lamentó el “abandono administrativo a las escuelas infantiles por no fijar unos servicios mínimos para la jornada, al no considerar el primer ciclo de Educación Infantil un servicio esencial”.