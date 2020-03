Los hoteleros onubenses exigen que las medidas del Gobierno sean a medio plazo para alzar su efectividad

Las consecuencias económicas que está dejando el coronavirus no se van a quedar a corto plazo. Esto lo piensa el Círculo Empresarial de Turismo, al menos, en lo que respecta a su sector. Ante esta opinión reclama que las medidas que está anunciando el Gobierno de España tengan una perspectiva más amplia y se alarguen a medio plazo por la sencilla razón de que “va a costar arrancar”. El secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, asegura a Huelva Información que cuando termine la crisis sanitaria se van a producir complicaciones para llevar la actividad con normalidad.

“Esto nos lleva a que nos vamos a encontrar con un escenario en el que probablemente habrá un período en el que se producirá serias dificultades económicas y eso no está cubierto por el Gobierno”. Es más, dentro del sector hotelero se están planteando acudir a otras figuras para garantizar la supervivencia como pueden ser “ajustes en plantilla o Ertes de otro tipo”.

Todo esto viene porque los hoteleros van a encontrarse con “tensiones de tesorería” a causa de la devolución a causa mayor del dinero de cancelaciones de reservas que eran no reembolsables. Un montante económico con el que previamente contaban para hacer frente a alquileres (en el marco de la hostelería) y de facturas y gastos que concentrar un establecimiento de alojamiento en una situación normal. De ahí que la inyección económica anunciada por Pedro Sánchez este martes pasado “nos parece insuficiente”. El principal problema, explica el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo es que “nosotros no estamos recibiendo ingresos económicos y no los esperamos de aquí a dos meses. Así, explica la importancia de que las medidas por parte del Gobierno se alarguen a un medio plazo.

La cuenta de hoteles cerrados en la provincia de Huelva ya alcanza los 52, a los que se irán sumando en los próximos días. Mientras, los hoteleros están a la espera de que se anuncie una orden ministerial que decrete el cierre de hoteles –con excepciones– pero con el objetivo de que se puedan acoger a causa mayor para poder hacer un Erte. Aun así, Rafael Barba asegura la Junta de Andalucía “aceptará todos los Ertes que se planteen como consecuencia de causa mayor”, algo que valoran “muy positivamente”. Por otro lado, el sector hotelero está repartiendo excedentes de alimentos a comedores sociales, ONGs e incluso entre los propios trabajadores.

Por último, Rafael Barba se suma a la valoración de Hotelería España acerca de las medidas del Gobierno, en la que expone que se necesitan más “para evitar la quiebra” de negocios. Asimismo considera necesaria la “suspensión de la cotización de los autónomos de la hostelería”, así como la suspensión de los pagos a las administraciones como puede ser el IBI o los impuestos de las terrazas, entre otras cuestiones.