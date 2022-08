Los hospitales onubenses, con “déficit” de anestesistas y quirófanos cerrados

A las habituales reivindicaciones sanitarias en la provincia de Huelva sobre el Materno Infantil o los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Chare), se viene sumando durante los últimos meses el “déficit importantísimo” de anestesistas en sus hospitales. Así lo indican desde la Asociación Huelva por una Sanidad Digna, cuyo presidente, Diego Mora, lamenta que esta carencia derive en un “aumento de las listas de espera” con “quirófanos infrautilizados” y el consecuente “abuso de los conciertos con la privada”.

En el Hospital Vázquez Díaz, que cuenta con siete quirófanos -uno de ellos “obsoleto” y en desuso-, este miércoles funcionaron dos y el jueves lo harán tres, pero “hay algunos días que están todos cerrados”, aseguran fuentes sanitarias pertenecientes al centro. “Todos abiertos no están desde hace un año”, añaden y, en concreto, durante el verano “no se están operando” hernias inguinales o coloproctologías, así como “se ha reducido mucho” la cirugía ginecológica.

La situación en el Hospital Juan Ramón Jiménez es diferente. Allí, su plantilla de anestesistas -la misma que opera en el Vázquez Díaz- trabaja en los 13 quirófanos del centro, que permanecen abiertos. Sin embargo, aunque “últimamente están haciendo contrataciones de interinidad”, “el problema es que más del 50% tienen reducción de jornada”, según explican fuentes del centro. Además, “no están cubriendo las bajas ni las reducciones”, por lo que “la sobrecarga es brutal”.

Según los datos de la Consejería de Salud, la demora media para operarse en Huelva a fecha de diciembre de 2021 era de 97 días, 19 más que en junio de ese mismo año. Con relación a este dato, desde el Sindicato Médico de Huelva advierten que “llevamos más de un año con la mitad de los quirófanos que podrían haber salido por falta de anestesistas”. Así, “los profesionales no pueden intervenir y los pacientes se acumulan en listas de espera interminables -incluso los oncológicos- y no todo lo absorbe la privada”, añaden. Además, según los sindicalistas, esta situación se traduce en un “problema de formación de residentes”, que “no pueden estar tanto tiempo sin operar”, principalmente en especialidades como cirugía de retina, de oído medio o de muñeca, entre otras.

Otra parte de esta compleja coyuntura tiene que ver con lo económico. Aunque “pasa en todas las especialidades”, especialmente los anestesistas “se van a otras provincias o a la privada” porque aquí confluyen “malas condiciones y contratos basura”, tal y como comenta Diego Mora, que califica a este problema de “crónico” en la provincia. “Se nos van a puñados”, afirma. Una idea que comparten desde el Juan Ramón Jiménez, donde fuentes sanitarias señalan que los profesionales de quirófano están “muy quemados” y en la privada “ganan mucho más dinero y están menos estresados”.

En cualquier caso, desde Huelva por una Sanidad Digna extrapolan la situación que atraviesa actualmente la anestesia al resto de áreas, “si comparas el hospital de Huelva con cualquier otro de Andalucía, en cualquier especialidad, siempre estamos justos de personal o deficitarios”. En concreto, en el caso de los anestesistas, su presidente relaciona esta circunstancia con la eliminación del complemento de exclusividad, que “mantenía a mucha gente con cierta reticencia a irse a la privada porque perdía el complemento”. Igualmente, Diego Mora advierte que, a través del “recoveco legal” de la reducción de jornada, muchos “desafortunadamente” se van a la privada, donde hay “una gran demanda”. “Tenemos quirófanos que han costado un dineral cerrados en el Vázquez Díaz mientras se pagan millonadas a la privada para operar”, critica.

Mora explica a este diario que durante el pasado mes de abril, varios representantes de la asociación que preside mantuvieron una reunión con la entonces delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, quien “puso en duda la problemática que le planteamos” sobre la carencia de anestesistas. “Nos dijo que había que hacer una auditoría” para confirmar los datos, cuando “son datos objetivos, solo hay que venir al hospital para verlo". De hecho, "hay algunas pacientes incluso de cáncer de mama que se han tenido que ir a operar a Riotinto porque se retrasaba su intervención aquí por falta de anestesistas o de quirófanos”, señala Mora.

En cuanto a la privada, el presidente de la asociación expone que esta “es una máquina de hacer dinero, no de operar por tu salud”, argumento que relaciona con que, en algunos casos, vuelvan a derivar a la pública casos de riesgo porque "sus complicaciones significarían más gastos para ellos o por miedo a no estar preparados” para la intervención.

Desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva confirman a este periódico que, en concreto, los quirófanos del Vázquez Díaz, dedicados a operaciones de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) -también conocida como cirugía programada-, reducen su actividad en verano debido a “las vacaciones de la población y del personal”. Desde la administración puntualizan que “han estado funcionando en julio y agosto” y que esta disminución del trabajo diario es “una práctica habitual de todos los hospitales”. Aunque subrayan que “sí se mantiene igual que el resto del año” la actividad de Urgencias y la oncológica quirúrgica. Asimismo, detallan que “el pasado verano se batió récord de actividad quirúrgica” en dicho centro.

Las diferentes partes coinciden en otra de las causas de este contexto, la “escasez” de profesionales en las bolsas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “La anestesia es una especialidad muy demandada y hay pocos profesionales en bolsa para cubrir vacaciones”, señalan desde la Delegación, donde advierten que “no solo ocurre en Huelva”. “Si no se contratan más es porque no hay anestesistas, no porque no haya voluntad de contratarlos”, afirman. Además, también apuntan que con la llegada del PP a la Junta “se han mejorado las condiciones económicas” de los sanitarios, equiparando algunos de sus complementos al del resto de las comunidades.