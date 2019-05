Las horas extra no remuneradas impiden crear 66 empleos semanales a tiempo completo

El número total de horas extra que se realizaron en Huelva en el primer trimestre de 2019 fue de 13.050, de las que más del 20% -2.633- no fueron abonadas ni cotizadas ni social ni fiscalmente, lo que equivale a 326 empleos en este trimestre y semanalmente a 66 empleos nuevos a tiempo completo (el dato se calcula al dividir el total de horas extra entre 40, lo que corresponde al número de horas que tiene una semana de trabajo a tiempo completo).

Así consta en un informe realizado por CCOO a partir de datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) que proporciona el INE y que ha sido presentado esta mañana por la secretaria general del sindicato en Andalucía, Nuria López, y el secretario general en Huelva, Emilio Fernández.

Aunque Huelva está por debajo de la media andaluza, que es del 32,7%, Fernández ha tildado de "preocupante" el dato y, a su juicio, requiere de "actuaciones contundentes" por parte de las administraciones. Así, esas horas extra no remuneradas no sólo son un problema para los trabajadores que lo padecen, sino que constituyen también "una máquina de no creación de empleo".

Con los datos oficiales en la mano, Fernández recordó que la misma Inspección de Trabajo indica en su memoria de 2018 que el 35% de las denuncias que se presentan están relacionadas con el exceso de tiempo de trabajo respecto a lo que se ha firmado o se contempla en el convenio. Además, el 50% de los empleados manifiesta que realizan horas extra y, de ellos, la mitad apuntan que realizan horas extra que no cobran.

"Es una enorme bolsa de fraude social, laboral y fiscal que Huelva no se puede permitir. Demandamos actuaciones contundentes y ejemplarizantes por parte de las administraciones y hace falta voluntad política para corregir esta situación. Pedimos a las administraciones públicas y al empresariado que colaboren para frenar la impunidad en la que, en muchas ocasiones, se mueven muchas empresas, siendo víctimas los trabajadores pero también las empresas que sí cumplen las normativas y convenios colectivos y sufren, por lo tanto, competencia desleal", ha manifestado.

Bajo su punto de vista, la prueba de que la voluntad política funciona para mejorar esta situación está en que el año pasado la acción combinada de la Inspección de Trabajo más la campaña que puso en marcha el Ministerio de Empleo, que consistió en cruzar bases de datos y en enviar una carta a las empresas que abusaban de la contratación temporal, tuvo efectos "tremendamente positivos" en Huelva.

Así, ha puntualizado que "1.160 personas" vieron mejoradas sus condiciones de trabajo. En concreto, la Inspección de Trabajo "obligó a que 1.057 trabajadores pasasen a tener una jornada a tiempo completo" y las empresas "aumentaron la jornada de trabajo de 103 empleados" que trabajaban por encima de lo que marcaba su contrato de trabajo.

A los nuevos cargos públicos de Huelva elegidos tras los tres procesos electorales, Fernández les ha pedido que se tomen este problema como de primera magnitud para que lo sitúen en su agenda política como un asunto a resolver de forma inmediata.

No obstante, también les ha pedido que velen por la aplicación correcta del SMI, ya que "hay resistencia por parte de algunas empresas a aplicarlo de forma correcta", así como impulsen la aplicación del nuevo decreto de registro de jornada en las empresas de Huelva.

Por su parte, Nuria López ha señalado que el informe presentado sólo destapa "la punta del iceberg" de un "fraude generalizado amparado y oculto" por una reforma laboral, sobre todo la de 2012, que "impide a la representación sindical poder ejercer muchos derechos que antes tenía".

Según ha destacado, estos datos ponen de manifiesto que los empresarios y la patronal en su conjunto "no hace nada por acabar con la situación de paro que existe", así como que "no están cumpliendo su responsabilidad social para acabar con la precariedad y poner encima de la mesa un modelo social y laboral distinto".

López también ha destacado que existen diferencias significativas en el porcentaje de horas extra no pagadas entre los diferentes sectores económicos. Así, el sector del transporte cuenta con un mayor porcentaje de horas extra no remuneradas (58,9%), seguido del sector financiero (46%).

A diferencia de lo que se pueda pensar a priori, la realización de horas extra no remuneradas no es una práctica que afecte solo al colectivo de trabajadores en ocupaciones menos cualificadas, sino que también se produce con gran intensidad en aquellos con una cualificación media o alta. Así, "el 97%" del total de horas extra realizadas por el grupo de asalariados directores y gerentes no fueron remuneradas, mientras que para el grupo de ocupaciones elementales representan el 18,7% del total de horas extra.

Por sexos hay, además, una diferencia significativa, ya que para las mujeres la realización de horas extra no remuneradas supone el 36,3% del total, mientras que en el caso de los hombres este dato es 5,6 puntos menor.