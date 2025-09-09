Hong Kong frena importaciones de carne de ave y huevos de Huelva por gripe aviar H5N1

Hong Kong anunció este martes la suspensión inmediata de las importaciones de carne de ave y otros productos relacionados, incluidos los huevos, procedentes de la provincia de Huelva y de Hadsel, en el condado de Nordland (Noruega).

La medida, con efecto inmediato, responde a notificaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH, por sus siglas en inglés) sobre brotes de gripe aviar H5N1 en ambas regiones, y se toma con el propósito de salvaguardar la salud pública en el territorio semiautónomo.

Según datos del Departamento de Censos y Estadísticas, en el primer semestre de 2025, la excolonia británica importó unos 40 kilogramos de carne de ave congelada desde Noruega y, desde España, unas 50 toneladas de carne de ave congelada y aproximadamente 50.000 huevos.

"Hemos contactado a las autoridades noruegas y españolas para abordar los brotes y vigilaremos de cerca la información de la WOAH y las autoridades competentes. Adoptaremos medidas según la evolución de la situación", afirmó un portavoz del Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS) del Departamento de Higiene Alimentaria de la ciudad, recoge la prensa local.

La gripe aviar H5N1, altamente contagiosa, supone un riesgo significativo para la industria avícola y, en menor grado, para la salud humana por posible transmisión zoonótica.

La suspensión refleja la cautela de la urbe semiautónoma ante brotes globales, en un contexto de tensiones comerciales entre la Unión Europea (UE) y China continental.