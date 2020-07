Más del 23% de los hogares onubenses están habitados por una sola persona

Un total de 45.500 onubenses viven solos en la provincia de Huelva. La mayor parte (39.800) lo hace en hogares que tienen entre 3 y 6 habitaciones, mientras que hay 5.400 que viven en inmuebles que albergan 7 o más habitaciones. En total lo hogares representados por un sólo residente supera el 23% del total del parque onubense. Son algunos datos de 2019 que se extraen de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística y que determina que en el territorio onubense viven 520.800 personas en 196.700 inmuebles.

Más de la mitad de la población (272.600 personas) se encuentran en el grupo de parejas que residen con sus hijos. Este núcleo familiar está representado en 74.600 hogares, es decir, en el 37,9% de los inmuebles de la provincia de Huelva. Y dentro de esta categoría en la mayoría de las unidades familiares (más de la mitad) hay dos hijos. En total son 142.400 onubenses los que se encuentran en esta situación, los cuales residen en 35.600 inmuebles de esta esquina del sur occidental.

De otro modo, en 33.200 hogares conviven parejas con un solo hijo, que en total suman 99.500 personas. Menos son –30.700– las que representan el núcleo familiar de una pareja y 3 o más hijos. Estos residen en 5.900 hogares de los cuales 3.500 tienen entre 3 y 6 habitaciones, y el resto contienen 7 o más. Después el Instituto Nacional de Estadística contabiliza a 73.500 personas que habitan en pareja. Estos representan 36.800 hogares, de los cuales 5.400 son de 7 o más habitaciones. Hasta 18.800 son los hogares monoparentales que se cuentan en la provincia de Huelva. Es decir, inmuebles en los que viven un adulto y al menos un menor. En total hay 45.000 onubenses conviviendo en esta situación familiar.

No todo queda aquí puesto que la encuesta continua de hogares va más allá ya que existen otras alternativas a la hora de convivir. Por ejemplo, en el territorio onubense se contabilizan 9.100 domicilios en los que cohabitan hasta 37.800 personas que representan a núcleos familiares que residen con otras personas que no pertenecen a esta unidad. Por otro lado, un total de 10.300 personas representan los residentes que conviven con otros con los que no tienen en común ningún núcleo familiar. La gran mayoría lo hace en viviendas que tienen entre 3 y 6 habitaciones (3.700 residencias hay contabilizadas), mientras que hay 200 domicilios que entran dentro de este grupo y que tienen menos de 3 habitaciones. El resto, 1.100 inmuebles tienen 7 habitaciones o más.

Por último, en la provincia de Huelva hay un total de 6.900 viviendas en las que conviven, al menos, dos núcleos familiares. En este grupo están integrados 36.000 onubenses. La mayor parte residen en hogares con 3-6 cuartos (4.800 viviendas), mientras que hay 2.200 residencias con 7 habitaciones o más.