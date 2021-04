La firma de hipotecas sigue a la baja en Huelva y registra 11 diarias en el inicio del año

Siguen siendo muy pocas hipotecas, el movimiento es mínimo”. Son palabras a Huelva Información del presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO), perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Javier Mateo, en relación a los datos hipotecarios, reflejados en el Instituto Nacional de Estadística, de la provincia onubense del mes de enero. Y es que, en el inicio del año se contabilizaron un total de 350 hipotecas firmadas –correspondientes a viviendas– en toda la provincia de Huelva. Es decir, poco más que 11 al día.

La cifra total marca un leve descenso en comparación con el mes de enero de 2020 –todavía no había pandemia–, cuando se registraron 378. Queda aún más lejos lo que se contabilizó en enero de 2019 con 497 hipotecas de viviendas. Es decir, la caída en enero, en un par de años, ha sido de un 29,5%. Sí que es cierto, que en comparaciones con los últimos meses la variación es prácticamente mínima y no “deja de ser un año complicado”, explicó Javier Mateo. “En el largo plazo es una media bastante similar”, aunque no dejan de ser muy pocas hipotecas las que se registran en toda la provincia de Huelva, remarcó el presidente de los empresarios constructores onubenses.

El precio de las 350 hipotecas contabilizadas en el mes de enero tienen un valor de 29,3 millones de euros. Es decir, esto deja una media de unos 83.000 euros en cada préstamo por vivienda en el territorio onubense. En definitiva, puntualizó Javier Mateo, esta cifra marca el precio del suelo onubense, ya que si se corresponde con un 80%, que es lo que una entidad bancaria ofrece, el precio total de la vivienda onubense, se sitúa, de media entre 105.000 y 115.000 euros.

Es la cifra más baja en un mes de enero, desde el ejercicio de 2017, cuando se firmaron 271 hipotecas por un precio total de 22,5 millones de euros. Aun así, también se correspondían a una media de 83.000 euros por vivienda.

El valor económico más alto en uno de los últimos meses de enero se dio en 2019 –que también fue el mayor en número de hipotecas– con 32,2 millones de euros. Y aun así el valor medio por hipoteca descendió hasta los 64.788 euros.

Aunque la variación es prácticamente mínima, hay que reseñar que el inicio de este año ha sido mejor que el cierre del anterior –que se firmaron un total de 258 hipotecas por valor de 22,2 millones de euros–, cuando los cierres de años suelen ser más altos en firmas de hipotecas, algo que también ocurre en el aspecto de las matriculaciones y en otro tipo de activos. Esto se debe a que “en algunas ocasiones a las promotoras les interesa cerrar para que le computen el año; en el caso de las entidades financieras, que realmente son los grandes tenedores de activos inmobiliarios, o fondos que tienen muchos activos, siempre antes de que acabe el año intentan liquidar parte de su stock”.

En estos momentos, también marcado por la pandemia y el confinamiento, se están haciendo operaciones de gente que busca viviendas fuera de la capital y con más espacio, explicó a este periódico el presidente de AECO.

De otro lado, en el ámbito de las hipotecas canceladas, el pasado mes de enero se contabilizaron un total de 243, la cifra más baja de los últimos inicios de años. Por ejemplo, en 2020 la cifra se fue hasta los 426. Habrá que ver cómo sigue evolucionando el mercado inmobiliario y la incidencia de la Covid-19. De momento, enero, no ha resaltado.