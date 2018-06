Los hermanos mayores rechazan los nuevos estatutos del Consejo

A las puertas del verano, el Consejo de Hermandades y Cofradías puede ya cerrar el curso cofrade de este año, aunque sin la aprobación de los nuevos estatutos, toda vez que el pleno extraordinario de hermanos mayores celebrado la pasada noche decidió que no saliera adelante este reglamento. Con ello, la organización cofradiera de Huelva continúa una vez más sin dar una respuesta definitiva a una de las deudas pendientes que arrastra el Consejo de Hermandades desde hace varios años, ya que los vigentes estatutos son del año 1997 y fueron aprobados de forma definitiva el 3 de septiembre de 2004.

En el pleno estuvieron presentes 24 hermandades, de las que sólo 2 votaron a favor de los nuevos estatutos, 5 lo hicieron en blanco y 17 hermandades votaron en contra.

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, declaró a Huelva Información que "ha sido una decisión que han tomado los hermanos mayores de las cofradías de Huelva y hay que aceptarla". A partir de este momento, este asunto será comunicado a Palacio.

Así, en las próximas horas, el vicario para la celebración de la Fe de la diócesis de Huelva, Emilio Rodríguez, comunicará al obispo de Huelva, José Vilaplana, la decisión que han tomado los hermanos mayores. Una vez con este conocimiento, desde Palacio se procederá a mirar los artículos y se podrá examinar si se harán nuevas modificaciones. O quizá no.

En palabras del presidente del Consejo, desde la institución cofradiera "vamos a estar a la espera de los acontecimientos".

Entre los asuntos más importantes de los estatutos se han tratado la entrada del Resucitado y que la Hermandad del Nazareno no haga la Carrera Oficial.

Las hermandades onubenses se han mostrado divididas en éstos y otros asuntos. Sobre la cuestión del Resucitado, los hermanos mayores dijeron hace algún tiempo en el pleno del Consejo de Hermandades de Huelva que la hermandad del Domingo de Resurrección no puede formar parte del Consejo, entrar en la nómina de cofradías ni se le permite realizar la Carrera Oficial, por lo que la única opción para su incorporación pasa por un decreto del obispo de Huelva.

Con respecto al Nazareno, los hermanos mayores mostraron también anteriormente su rechazo a un trato diferente a esta hermandad para que no haga la Carrera Oficial. Hay algunos dirigentes que no quieren que realice este recorrido, al ser la única hermandad que procesiona en esta franja horaria, mientras que otros opinan que las normas tienen que ser igual para todas las cofradías. Sobre lo expuesto en el articulado, es decir, que cuando una hermandad se encuentre sola en una jornada -el caso de El Nazareno-, ésta pueda no optar por realizar la Carrera Oficial es algo que no gusta a los hermanos mayores. Y es algo que se ha tenido en cuenta.

Por otro lado, otro tema polémico ha sido el de la posibilidad para hacer vitalicia la presencia de un presidente del Consejo, que tampoco ha tenido apoyo.

Así las cosas y sin nuevos estatutos, el cierre del curso cofrade tendrá lugar el 26 de junio en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, con una eucaristía que comenzará a las 20:30.