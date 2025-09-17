El Granado es el punto más caluroso de España este miércoles con más de 40 grados en pleno septiembre

El Granado, con 40,7 grados, es el lugar de España donde más subió el termómetro este miércoles, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 19:00. Unos valores poco usuales a mediados de septiembre, pero que recuerdan que el verano continúa.

Tras la localidad onubense, se sitúan Badajoz, con 39,9 grados; Granada-Cartuja, en Granada, con 39,7 grados; Mérida, con 39,6 grados; Fuentes de Andalucía (Sevilla) y Andújar (Jaén), con 39,3 grados, y Montoro (Córdoba), con 39,2 grados. Aroche, con 39,1 grados; Bailén, con 39 grados, y Jerez de los Caballeros, con 38,9 grados, completan la lista nacional.

El miércoles deja un día de mucho calor en toda la provincia, hasta el punto de que varias estaciones de la Aemet en la provincia superaron los 35 grados, véase los casos de las de El Cerro de Andévalo (38,6 grados), Valverde del Camino (37,6), Alájar (37,5), Tharsis y Villarrasa (37,2), El Campillo (36,4) y la de Cala (35,6%). Por debajo de esta barrera de 35 grados, tienen registros la estación de Huelva-Ronda Este (34,4 grados), Ayamonte (30,6), El Arenosillo (29,7) y Cartaya (29,6).

Tanto el jueves como el viernes, según la Aemet, serán muy parecidos a este miércoles en términos de temperatura. O dicho de otro modo, hará el mismo calor. Será el sábado, coincidiendo además con la Magna Mariana, cuando las máximas bajarán en torno a tres o cuatro grados en los diferentes puntos de la provincia.