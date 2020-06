“La gente colabora al máximo al tener que pasar la cuarentena”

La gente colabora y responde. No ha habido que usar ningún recurso coactivo para llevar a cabo el trabajo. De esta manera se pronuncia la Unidad de Epidemiología que realiza el trabajo de trazabilidad o rastreo, como se ha venido llamando, en colaboración con los sanitarios de Atención Primaria.La labor de trazabilidad, es decir, la búsqueda de posibles casos y evitar así la transmisión del virus, es elemental para el control del Covid-19.

José María Turmo y Blanca Botello son epidemiólogos de la Delegación Territorial de Salud. Bien es cierto que a raíz de que la pandemia se controló, parece que la labor de los rastreadores ha comenzado hace unas pocas semanas, pero los profesionales de Salud descartan esta hipótesis ya que su trabajo ha estado activo desde que “se detectó el primer caso en la provincia que fue el 8 de marzo”.

A partir de ese momento, la trazabilidad ha sido una de las herramientas fundamental para atajar la expansión del coronavirus. El proceso consiste en detectar e identificar los posibles casos que haya como consecuencia del diagnóstico positivo de una persona. Tanto Turmo como Botello insisten en que el trabajo, en su caso realizándose en los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña se lleva a cabo en coordinación con un equipo establecido en cada centro de salud compuesto por médico y enfermero. “Nosotros coordinamos desde Epidemiología el trabajo que realmente lo realizan ellos”. Los epidemiólogos quisieron subrayar la gran colaboración que hasta el momento, han encontrado en todos los entornos donde han tenido que llevar a cabo la labor de rastreo, sin que “se haya tenido que recurrir a ningún planteamiento coactivo incluso cuando se les dice que han de someterse a la cuarentena”.

A la persona que ha dado positivo se le somete a una encuesta muy pormenorizada de cuáles han sido sus contactos.Esta tan básica tarea afronta dos distintas situaciones. Dependen de si el paciente es sintomático o no lo es. En el primero de los casos, el rastreo tiene como punto de partida los dos días previos al momento en que la persona comenzó a sentir esos síntomas “que es cuando hay una evidencia de que puede ser un paciente de Covid-19”. Una vez que se localiza a esos contactos, se les pone de inmediato en situación de aislamiento. La segunda situación hace referencia a la persona asintomática. En este caso, el rastreo tiene como punto de partida dos días antes de que se le hiciera la PCR que obviamente, dio positiva.

Como ya se ha comentado, la trazabilidad se ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia. Sí es cierto que durante el estado de alarma y el confinamiento vivido, la tarea era más sencilla, recuerda Botello. La situación ha cambiado a raíz del establecimiento de la nueva normalidad. Las personas tienen movilidad y habitualmente, una mayor vida social “por lo que ahora el trabajo es más complicado” aunque hay que subrayar que al menos hasta la fecha, no ha habido grandes problemas en la localización.

La idea, respecto a los contactos directos, es que “no salgan del domicilio y si no viven solos, que no salgan de la habitación y que no compartan menaje, utensilio y prendas. Todo ha de irse “desinfectando con lejía como mínimo”. Cuando la persona aislada viva sola, “hay gran variedad de casos que hemos visto como aquella que tiene vecinos y le dejan la compra en la puerta de su casa”, aunque “si se trata de personas con algún grado de vulnerabilidad se les sigue integrando en el circuito de las trabajadoras sociales” El seguimiento clínico consiste en llamadas desde el centro de salud que le corresponda y “esas llamadas so como mínimo tres: al principio, a la mitad del período de esos 14 días de aislamiento y al final, siempre y cuando no note ningún síntoma”, apunta Turmo quien añade que si se presenta alguno, “debe llamar por teléfono al centro de salud, a Salud Responde o al 061”. Lo que se sabe del SARS-CoV-2 es que tiene un período de incubación de 14 días de manera que si durante ese plazo no han surgido síntomas, el caso se puede dar por zanjado, de “modo que a los 15 días puede salir a la calle”.