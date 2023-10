“La gastronomía iberoamericana está en auge, y Huelva es su anfitriona por derecho propio”

-Tras el éxito de la segunda edición de Binómico, ¿qué desafíos y objetivos tienen para este año?

–Este año nos proponemos mostrar al mundo que la gastronomía iberoamericana está viviendo su momento dorado. En Binómico, queremos celebrar este auge y no hay mejor lugar para hacerlo que en Huelva, la verdadera anfitriona de Iberoamérica en Europa.

–Al reflexionar sobre el lema del año pasado, ‘Somos origen’, ¿cómo cree que ha evolucionado la percepción y valoración de la gastronomía iberoamericana desde entonces?

–Pensando en ‘Somos origen’, desde entonces hemos visto un renacimiento y una revalorización de la gastronomía iberoamericana. La comunidad global ahora busca activamente los sabores auténticos y las historias que Iberoamérica tiene para ofrecer. En Huelva, con Binómico, cada año tienen un excelente escaparate.

Popularidad “No tiene sentido que una gastronomía tan rica, diversa y callejera no salga a la calle”

–Colombia es el país invitado este año ¿qué aspectos inéditos de su gastronomía podremos descubrir?

–Mostraremos la inmensa diversidad de su gastronomía descubriremos las técnicas y recetas más ancestrales mostradas por sus portadoras y portadores de tradición. Además tendremos la fortuna de disfrutar de la mejor cocinera del mundo, Leonor Espinosa, colombiana, así como de reconocidos chefs como Álvaro Clavijo o Jaime Rodríguez. Podremos degustar su gastronomía también en el festival, en la Plaza de la Soledad. La representación colombiana será un espectáculo para los sentidos.

–El evento cuenta con un amplio respaldo institucional, ¿Qué reporta esto tanto a Binómico como a Huelva?

–Apoyar a Binómico es sinónimo de creer en Huelva y en sus potenciales y posibilidades, y la verdad es que desde la primera edición hemos encontrado una increíble acogida en todas las instituciones. Esto es fundamental no solo para el proyecto, también para la provincia de Huelva porque la sitúa a nivel nacional e internacional como un referente con capacidad sobrada para ser la anfitriona de la gastronomía de 22 países. Que la gastronomía de Huelva está al más alto nivel lo da así, todo el mundo por sentado.

Impacto “Huelva ha ganado reconocimiento como un epicentro gastronómico, atrayendo a visitantes”

–Los congresos gastronómicos suelen quedarse en el ámbito profesional, ¿por qué Binómico cuenta con un festival popular?

–Porque somos unos firmes convencidos de que la gastronomía le interesa a todo el mundo, la gastronomía es cultura, es historia, es turismo y no tiene sentido que una gastronomía tan rica, tan diversa y tan callejera como la iberoamericana no salga a la calle y haga al público partícipe de ella. Por eso existe el festival, que convive en paralelo al congreso, todos cocinamos, todos comemos, y a todos nos gusta probar y aprender. Además Binómico no es solo un congreso, es una fiesta de la gastronomía que celebra la unión, la alegría, compartir, no puede por su naturaleza limitarse al ámbito profesional.

–El intercambio cultural es uno de los pilares de ‘Binómico’. ¿Cómo estimulan la colaboración y el aprendizaje mutuo entre los diferentes países iberoamericanos?

–Binómico es en sí mismo este intercambio. Es un lugar de debate, de transmisión cultural, de compartir, dialogar y encontrarse, de probar y reivindicar. A día de hoy somos el único foro exclusivo para Iberoamérica de gastronomía, turismo y agroalimentación. Ahí radica gran parte de su esencia, es tal la importancia de estos sectores en la región que se necesitaba un espacio único como este.

–Huelva ha jugado un papel central en ‘Binómico’. ¿Qué impacto ha tenido el congreso en la provincia y cómo esperan fortalecer ese vínculo este año?

–Huelva ha ganado reconocimiento como un epicentro gastronómico, atrayendo a visitantes y expertos culinarios de todo el mundo. El congreso ha impulsado la economía local y ha resaltado sus tesoros culinarios. Este año, planeamos integrar aún más la rica cultura y tradiciones de Huelva, fortaleciendo su posición como la anfitriona ideal para la celebración gastronómica iberoamericana.

–¿Qué mensaje le gustaría enviar a aquellos que aún no han experimentado ‘Binómico’ para que se animen a participar este año?

–Si hay algo que los onubenses llevamos en la sangre es ser acogedores y perfectos anfitriones en nuestra tierra, por eso invito a toda la ciudadanía a que vivan y disfruten de Binómico tanto en el festival en la plaza de la soledad como en el congreso en la Casa Colón y muestren a los invitados la grandeza de Huelva y de su gente.

–Como director de este evento, ¿qué es lo que personalmente más le emociona de la edición que está por comenzar?

–Me emociona sentir como países y regiones de Iberoamérica se esmeran y esfuerzan en traer lo mejor de su gastronomía y su cultura y la gran acogida que ha tenido en el sector. Es muy emocionante sentir como grandes chefs, periodistas, personalidades y representantes institucionales de alto nivel no solo hacen huecos en sus agendas, sino que se sienten emocionados por venir a Binómico y que todo eso podamos ofrecérselo a Huelva para su disfrute. Es tan grande el sentimiento de agradecimiento que creo que gracias es la palabra que más menciono a lo largo de todo el año.