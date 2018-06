Un futuro ingeniero industrial fija la nota de acceso más alta en un 13,951

Eduardo Quintana y Félix Núñez eran ayer los nombres propios en el anuncio de las notas de los exámenes de Selectividad. Para los dos es la calificación más alta en las pruebas realizadas la semana pasada, un 9,938, que les deja en disposición de estudiar lo que deseen en la Universidad, en la que también podrán matricularse el próximo curso 1.821 estudiantes que han aprobado en la provincia de Huelva, el 92,06%.

El balance publicado ayer por la Onubense revela que sólo 121 estudiantes han suspendido las pruebas, el 6,11%, a los que se unen otros 35 (1,8%) que concurrían a esta convocatoria de junio y no se presentaron.

Es Eduardo Quintana, sin embargo, estudiante de Bachillerato de los Maristas en Huelva, quien afrontará el acceso a la Universidad en la posición más preferente con un cómputo final que eleva su nota a 13,951 sobre un máximo de 14. En ello han influido las dos calificaciones más altas, dentro de su especialidad, que ha obtenido en los exámenes de la semana pasada: un 10 en Matemáticas y un 9,88 en Química. También el 10 de media con el que finalizó los dos cursos de Bachillerato.

"Hay que esforzarse y trabajar mucho. Está claro. Pero hay que saber disfrutar también, compaginando el estudio con momentos para hacer deporte o actividades culturales", explica el joven de 18 años, cumplidos en enero, que toca la guitarra y no renuncia a salir con los amigos: "Es muy importante despejarse para no entrar en un bucle", aseguraba ayer a su regreso de Portugal, tras una escapada con amigos. "Debemos tener claro que es mejor echar dos horas intensas de estudio que dedicar seis distraído con el móvil y otras cosas".

Su madre, María José Coronado, destacaba también a este periódico, como aspecto clave para un buen rendimiento, la necesidad de "coger una rutina de estudio a una edad intermedia, aún en Primaria, con un sitio que dé estabilidad". En el caso de Eduardo, añadía él mismo, ha sido clave "dejarse guiar". "Siempre he seguido las indicaciones de mis profesores y he llevado las cosas al día", y en Matemáticas, además, que llevaba a Selectividad "muy bien preparadas", "he tenido siempre muy buenos profesores que me han enseñado bastante".

Algo parecido le ha ocurrido a Félix Núñez, a quien su nota final de acceso, de 13,83, llega tras un gran rendimiento en Bachillerato, con media de 9,76. Tanto es así que el mes pasado este estudiante beasino matriculado en el IES Alonso Sánchez de la capital ya destacó en sendos concursos nacionales de traducción de lenguas clásicas, con un tercer puesto en griego y un octavo en latín.

"Es sacrificio, ser constante día a día. Si lo consigues, la Selectividad es realmente un repaso de 2º de Bachillerato y no debes tener problema", asegura el joven de 17 años. "Meten mucho miedo antes pero no es para tanto. Aunque es bueno que te preparen, que sean exigentes porque además te ayudan más los profesores".

Su padre, Félix Núñez también, orgulloso, destaca "la constancia" del estudiante como principal virtud. Y la responsabilidad, después de que se propusiera obtener matrícula de honor en Bachillerato para reducir el coste de la Universidad en la familia.

Madrid espera ahora a ambos el curso que viene. Félix, para matricularse en Relaciones Internacionales, con la mente puesta en entrar algún día en el cuerpo diplomático, y Eduardo, empujado por circunstancias familiares y encantado con las Matemáticas y la Física, a una Ingeniería Industrial aún sin definir: "Espero que el primer curso se me aclaren las cosas".