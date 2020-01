El frío nocturno que se registra desde Nochebuena en Huelva finaliza a partir de mañana

“Hoy lunes seguiremos igual y a partir del martes aumentará la nubosidad” que provocará que las temperaturas suban por la noche mientras que por el día descenderán. “Incluso el martes a última hora y durante el miércoles de pueden producir algunos chubascos , pero de poca entidad”, explica Daniel Zamora. En esta línea, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de 16 en la capital onubense. Mañana las mínimas crecerán hasta los 5 grados y el salto definitivo se dará a partir del miércoles cuando se prevé que el termómetro no baje de los 11 grados. Los cielos estarán cubiertos desde la tarde de mañana y así seguirán durante los próximos días, con probabilidades de precipitaciones.

La Aemet dice que diciembre fue un mes “muy cálido”

La temperatura media de la provincia de Huelva en el mes de diciembre fue de 14 grados centígrados, siendo su carácter térmico, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), considerado muy cálido. Así, la media fue superior al mes de diciembre de 2018, cuando la provincia registró una temperatura de 13, siendo considerado entonces como un mes cálido. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Fernando López Cotín, remarcó que el hecho de que el pasado mes de diciembre haya sido “muy cálido” no significa que vaya a marcar una tendencia de cara a los próximos meses. En concreto, explicó que este mes de diciembre por las masas de aire se han registrado unas temperaturas cálidas y sin embargo en junio y julio pasados la provincia se caracterizó por unas temperaturas frescas, según ejemplificó. López Cotín incidió en que el calentamiento global es un fenómeno que afecta a todo el planeta, al tiempo que quiso insistir en que la Aemet recoge los valores de un determinado periodo y elabora la estadística, pero los datos no son determinantes para el futuro. Por tanto, subrayó que el hecho de que diciembre haya sido un mes “muy cálido” no tiene que conllevar esa misma categoría para meses sucesivos.