Los floristas de Huelva piden que se facilite la celebración del Día de Difuntos

La incertidumbre es protagonista en una amplia mayoría de sectores económicos debido a la pandemia del coronavirus. Miedos que todavía persisten por la evolución de la Covid-19 que se suma a las medidas de seguridad y restricciones que marcan las administraciones. Los floristas se encuentran en la antesala de una las fechas donde la facturación toma una línea ascendente: el Día de los Difuntos. Y a pocas semanas de la celebración la incertidumbre se encuentra activa. “El miedo es que nos carguemos de mercancía” y que llegado el momento no se abran los cementerios o, no se celebre el Día o que incluso haya algún tipo de confinamiento. Así lo explica a Huelva Información la cabeza visible de los floristas de la provincia, Félix Manuel Pérez, que regenta un establecimiento en La Palma del Condado, que pertenece el Centro Comercial Abierto Entreplaza y que a su vez pertenece a la Asociación de Comerciantes de la Federación Onubense de Empresarios.

“Trabajamos con un género vivo. Ya nos pasó en el Día del Padre y Semana Santa, que por las circunstancias se vieron truncadas las fechas y el miedo es que nos vuelva a pasar lo mismo”. Los floristas piden el género a sus proveedores, que son los viveros, quienes “viendo todas las flores que se tiraron en Semana Santa ya nos han dicho que hay que este año hay que comprar las flores con más antelación y además abonarla. Por si se suspende la celebración no pierdan”.

Y es que para todo el sector, establecimientos y viveristas “ha sido un desastre”, aunque “algunos no tuvimos las pérdidas de Semana Santa porque no llegamos a hacer la inversión”. Félix Manuel Pérez señaló a este periódico que ya ha hablado con algunos ayuntamientos de la provincia y dicen que “para adelante”, que “no van a suspender el Día de los Difuntos”, aunque “van a controlar el aforo” y “nos han dicho que mentalicemos a la gente para que no vayan todos a la misma hora a los cementerios”, e incluso que se repartan para ir a los campos santos días anteriores o días posteriores al Día de Difuntos, 1 de noviembre. De este modo, la petición que hacen los floristas a las administraciones que se pueda desarrollar el Día de Difuntos con una normalidad, dentro de las medidas sanitarias, pero que se celebre para que no se vean afectados económicamente.

Un llamamiento “para que si toman alguna medida la tomen en consecuencia o de acuerdo con los floristas para que no nos veamos con el agua al cuello días antes”. Asimismo también lanzó un llamamiento a los clientes “para que sean comprensivos y cambien un poco el hábito este año”, tanto para escoger el día para el cementerio como para ir a la floristería para recoger su pedido. Incluso hay floristas, explica Félix Manuel Pérez, que este año han puesto en funcionamiento el servicio de reparto a domicilio para que no se vean con tanta gente en la tienda en los días clave. Si todo se celebra con normalidad, los floristas prevén la misma facturación que el año pasado o “incluso más porque la gente está más sensible y ya pasó en la celebración del Día de la Madre”.