Las farmacias anuncian que la falta de guantes durará todavía varias semanas

Si hace ya unas semanas, el problema de abastecimiento de material de protección contra el Covid-19 se centraba en las mascarillas y el gel hidroalcohólico, el problema se ha quedado en los guantes.Desde el Colegio de Farmacéuticos de Huelva se confirmó esta escasez explicando que “desde hace tiempo hay desabastecimiento de guantes y no se prevé que esta situación se regularice hasta dentro de varias semanas”.

El Colegio, haciendo referencia a la situación actual, compara la evolución del abastecimientos de las mascarillas con la de los guantes:“Mientras que sí existen ya suficientes fabricantes de mascarillas para atender las necesidades que plantea el Covid-19, no sucede así en el caso de los guantes. No obstante, desde el Colegio de Farmacéuticos de Huelva queremos insistir en que los guantes no son productos de protección de obligado uso y que lo más recomendable es mantener una correcta y continua higiene de manos, bien con algo tan básico y esencial como agua y jabón, o con solución hidroalcohólico, que también se puede encontrar sin problema en las oficinas de farmacia”.

Según fuentes profesionales de este colectivo en la provincia, los pocos guantes que consiguen llegar a las boticas lo hacen con precios hasta tres veces superiores a lo habitual, si bien su uso a no ser para la actividad de los profesionales sanitarios, no está aocnsejada para la población en general ya que genera una falsa sensación de seguridad.

En otro orden de cosas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha lanzado la campaña anual de Fotoprotección 2020. Bajo el título 15 Consejos de tu farmacéutico para una fotoprotección integral, los farmacéuticos divulgarán las principales recomendaciones para estar protegido en la exposición al sol, teniendo en cuenta la reciente situación de confinamiento. La piel y los ojos han sufrido los efectos del confinamiento y es muy importante tenerlo en cuenta antes de exponerte al sol, ya que es posible que la producción de vitamina D no haya sido suficiente.

Por eso, es necesario reforzar la dieta con alimentos que contengan esta vitamina como pescados azules, hígado, huevos o lácteos. Tampoco es recomendable tomar por iniciativa propia suplementos de vitamina D, sin consejo sanitario. Además, una dieta rica en frutas y verduras ayuda a prevenir los daños solares desde el interior, y es importante mantener una buena hidratación.

En relación con la protección de la piel, es necesario conocer que no todas las mascarillas protegen frente a todos los tipos de radiación, por lo que hay que usar protección solar también en la piel cubierta por la mascarilla. Y siempre aplicar el protector solar al menos media hora antes de la exposición al sol, renovándolo cada 2 horas, sin descuidar zonas como orejas, nariz, calva y pies.