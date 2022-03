Huelva, sin farmacias con objeción de conciencia

Dos década después de la aprobación de la comercialización en España de la pastilla de día después, persiste un debate en el país sobre la dispensación de este anticonceptivo en las farmacias. El mismo se generó porque aún quedan algunas farmacias objetoras de conciencia que se niegan a venderla a los clientes. Un escenario que, por el momento, no se ha producido en Huelva, tal y como aseguran desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos onubense, cuya secretaria, Inmaculada Rite, señala que "no se han producido incidencias a este respecto y, por consiguiente, no ha sido necesaria la confección de un registro de farmacias objetoras".

En 2009 se permitió la compra de la píldora del día después sin receta médica y sin financiación, por un precio que actualmente oscila entre los 16 y los 30 euros. En este sentido, Rite subraya que "la objeción de conciencia es un derecho individual de las personas físicas, no de las personas jurídicas, de ahí que una farmacia no pueda objetar como tal". Esto entra en confrontación con los derechos del usuario, pues, tal y como afirma Rite, "tenemos que garantizar que prevalezca el derecho a adquirir la píldora, por lo que tenemos que evitar cualquier mecanismo que se traduzca en una merma de este derecho".

En este punto, queda fijado en los artículos 46 y 47 del Código de Deontología de la Profesión Farmacéutica que este derecho “ampara al farmacéutico a título individual por razones de conciencia y moral personal, por lo que no cabe su aplicación de manera colectiva o institucional” y que "la objeción ejercida por el personal farmacéutico no debe limitar o condicionar el derecho a la salud de las personas”, respectivamente.

En el caso de que un usuario desee comprar esta pastilla en una farmacia onubense y, con motivo de la objeción de conciencia, no se le dispense, "el sistema de salud debe garantizar que cualquier otra de las 251 farmacias en funcionamiento en la provincia garantice el acceso a la misma". Por tanto, la posición del Colegio Oficial de Farmacéuticos es clara: aboga por "asegurar que el usuario disponga de una píldora del día después cuando la requiera", invitando a los onubenses a ponerse en contacto con la corporación en el caso de que sufran una incidencia como esta.

Sobre la dispensación de este fármaco, Inmaculada Rite subraya a los usuarios que, "en determinados momentos tenemos que hacer preguntas al usuario y emitir una serie de recomendaciones por nuestra función de educación sanitaria al ser un anticonceptivo de urgencia", por lo que asegura que "no hay por qué sentirse incómodo ante ello. No es una cuestión de que no se quiera vender la píldora del día después".

A este respecto, la secretaria del Colegio de Farmacéuticos explica que "no debe ser utilizada como un anticonceptivo habitual", al tiempo que añade que "recordamos que no previene de las enfermedades de transmisión sexual", la cuales pueden surgir fruto de prácticas sexuales de riesgo, véase el VIH, la gonorrea, el virus del papiloma humano o la sífilis, entre otras.

Del mismo modo, desde la mencionada corporación enfatizan que "recomendamos acudir a la farmacia para que le dispensen la píldora a la persona que vaya a ingerirla", pues es "muy importante" transmitir esta información de primera mano a la misma, pues tales recomendaciones podrían no ser interiorizadas adecuadamente cuando interviene más de una persona en la transmisión de la información.