Los farmacéuticos de Huelva llaman “a la calma y a la mesura” por el coronavirus

“No tenemos mascarillas desde hace un mes”. Esta es la respuestas más repetida que van a recibir los onubenses en una farmacia ante la petición de este protector. Es curioso cómo la demanda de esta máscara se ha multiplicado en Huelva desde que la alarma del coronavirus saltase en Wuhan (China), a decenas de miles de kilómetros de distancia. Después de que el brote haya llegado a España con algunos casos confirmados –en Huelva hubo tres personas en observación, que finalmente dieron negativo– el Colegio de Farmacéuticos de Huelva hace un llamamiento “a la calma y a la mesura”, según señala a través de Huelva Información.

“En nuestro país apenas se han dado positivos, y todos esos casos están se encuentran bajo control”. Además, el Colegio advierte que “la transmisión del virus se realiza mediante pequeñas gotas que acceden al cuerpo por vías respiratorias” y para que ocurra este hecho es “necesario estar cerca de una persona portadora del virus”. En este contexto y a raíz de la alta demanda de mascarillas la institución considera que “no estamos viviendo una situación que haga necesario llevar puesta por la calle una mascarilla, acción que, si bien es una costumbre habitual en países asiáticos, no es nada común en nuestra latitud e incluso podría inducir a una mayor psicosis de manera innecesaria”.

Aunque las mascarillas no son un artículo que pase por la facturación colegial, el Colegio apunta que los distribuidores farmacéuticos “están trabajando para atender de la mejor manera posible la demanda”. Cierto es que hay farmacias que tienen mascarillas pero que no venden una gran cantidad a una misma persona, más siendo la razón el nuevo virus. Y es que hay enfermos con patologías que necesitan de las mismas para poder desarrollar su vida diaria con la mayor normalidad posible. Tres euros, cinco euros.. el precio varía según la calidad de la mascarilla, aunque no son fáciles de encontrar. La demanda es tan alta que incluso hay farmacias que tienen una lista de espera con nombres y apellidos para repartir los primeros protectores que lleguen.

En algunos establecimientos “han volado”, a la vez que aseguran que están agotadas incluso en distribuidores de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jerez. Una de las pocas farmacias que ayer tenía mascarillas remarcaba que desde que salió el primer posible caso en la capital onubense –martes por la noche– se habían vendido unas 300. “La gente pregunta mucho y está agobiada pero damos tranquilidad”, explicaron desde un establecimiento. A pesar de todo, otro de los productos que se han agotado las existencias son los geles de manos hidroalcohólicos. El alarmismo social ha provocado este tipo de abusivas compras que, a pesar de todo, no cesan. El llamamiento es de calma y tranquilidad.