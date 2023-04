Cuatro de cada diez familias de Huelva están en riesgo de pobreza

Con motivo del día del trabajador, que se celebra el próximo 1 de mayo, UGT y CCOO presentan la movilización en Huelva que partirá a las 11:00 desde la plaza 12 de octubre finalizando en el paseo Santa Fe. El lema de este año es 'Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios' en el que los sindicatos piden reunirse con la patronal para llegar a una situación de consenso y poner en valor las políticas llevadas a cabo por el gobierno para combatir las altas tasas de inflación. Desde CCOO, se ha destacado que "más de 40% de las familias onubenses están en riesgo de pobreza, por eso el Gobierno tiene que seguir trabajando para llevar a cabo medidas para reducir los altos precios en productos básicos y paliar el alto precio del dinero"

La provincia de Huelva se encuentra profundamente castigada por los altos índices de inflación. Julia Perea, secretaria general CCOO, ha explicado que "no es lo mismo vivir en Madrid, que el salario medio es del 28.000, o vivir en Sevilla que, el salario medio es de 19.000 euros, a vivir en Huelva, donde el salario medio es el segundo más bajo de España con 15.200 euros. Seis de cada diez trabajadores reciben un salario por debajo del salario mínimo interprofesional y las mujeres tienen un salario medio que alcanzan los 12.000 euros". Antes de la reforma laboral, "la tasa de temporalidad estaba en un 98% y ahora está en un 40%. De cada 10 contratos firmados, 4 son temporales. Todavía existe mucha temporalidad y lo que preocupa es su durabilidad. De los contratos temporales que se firmaron un 67% tenían una duración inferior a las tres meses", ha añadido la secretaria.

Sebastián Donaire, secretario general de UGT, ha puesto en valor "el trabajo de UGT y CCOO porque hemos sido capaces de abordar con responsabilidad con empresarios y Gobierno poniendo medidas encima de la mesa salvando numerosos puestos de trabajo".

Desde los sindicatos han indicado la importancia de "las políticas llevadas a cabo por el Gobierno para combatir la inflación y los acuerdos que se han firman como los ERTE, las prestaciones por desempleo, el salario mínimo, la ley Rider, la ley de igualdad, el acuerdo de las pensiones y la reforma laboral. "El salario mínimo interprofesional ha subido en los últimos año un 64% a 1080 euros, reduciendo la brecha entre hombres y mujeres. Creemos que tenemos que seguir avanzando para este salario llega a 1150 euros para poner a las personas por delante de la economía", ha anunciado el secretario general de UGT. Además, ha señalado que "el acuerdo de pensiones ha sido histórico después del mal trabajo del Gobierno de Rajoy en esta materia, pero gracias al acuerdo con el Gobierno las pensiones mínimas se han visto incrementadas y tenemos que seguir trabajando para que nadie nos quite nuestro estado de bienestar".

En este punto, Perea ha subrayado el impacto que la Reforma Laboral está teniendo en Huelva gracias a la cual “la contratación ha dado un giro de 90 grados, pasando de una temporalidad del 98% a una temporalidad del 40%”. No obstante, la sindicalista ha recalcado que aun “sigue siendo muy preocupante el alto índice de temporalidad y durabilidad de los contratos”.

Por otro lado, desde los sindicatos han exigido una reunión con la patronal. Sebastián Donaire ha hecho un llamamiento "creo que es el momentos de sentarnos a negociar para poder llegar a una situación de consenso". "Cualquier Gobierno no nos vale, me inquieta el discurso de derogar todo lo que ha hecho el sanchismo, me temo que la reforma laboral, las pensiones o la ley rider se pueda caer como un castillo de naipes y pido que la ciudadanía vote en consecuencia para seguir apostando por medidas sociales", ha añadido. "Si la patronal no se sienta con nosotros para negociar vendrá un verano e inverno calientes y que se cuide de no pactar las medidas que se les piden".

Por otra parte, Donaire ha querido señalar que ante la situación de sequía en la que nos encontramos y estamos padeciendo “urge la necesidad de finalización de las obras de la presa de Alcolea e igualmente el canal de Trigueros. Lo cual no es óbice para seguir reclamando otras infraestructuras de importancia para el desarrollo de nuestra provincia como son las infraestructuras de carreteras y las infraestructuras sanitarias.”

Por último, la secretaria general del CCOO Huelva le exige al Gobierno de la Junta de Andalucía que ponga en marcha ya “el Pacto que hemos firmado por el impulso de Andalucía en el cual se recoge un plan anti-inflación con medidas para las familias trabajadoras y las empresas que permitirán hacer frente a los efectos de la subida de precios en Andalucía, una de las comunidades en las más han subido la cesta de la compra, alcanzándose precios desorbitados”.