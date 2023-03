Una familia vikinga de clase media

Casi todo el mundo se ha topado, en algún momento de su vida, con alguna tira de Hägar the Horrible. Rebautizado en español como Olaf el vikingo o, en algunas ocasiones, como Olafo el Amargado. Ha tenido muchas, pero cortas ediciones, como la de Editorial Valenciana (una revista en 1976 como Hagar el Wickingo, con el casco de Vickie el Vikingo en la portada, aprovechando la popularidad de este personaje), Pérez Martínez (un tomo en 1981 como Olafo el Terrible), Ediciones Zinco (dos revistas en 1987 como Olafo el Terrible) y Ediciones Junior (tres tomos de 96 páginas, en 1991 como Olaf el vikingo). Incluso ha aparecido en el suplemento dominical de Diario 16 y la revista del corazón Lecturas. En 2023, Dolmen Editorial ha vuelto a traer España las tiras de Hägar the Horrible.

Esta tira cómica, creada por Dik Browne, debutó en 136 periódicos de Estados Unidos el 4 de febrero de 1973, a través del King Features Syndicate de Hearst Corporation. Dos años más tarde, el número de periódicos había aumentado hasta los 600. En 2010, la tira se publicó en 1.900 periódicos de cincuenta y ocho países y en trece idiomas.

La vida de este rey de los vikingos del siglo IX, que solamente teme a su esposa Helga, se presenta en forma de tiras en blanco y negro. Richard Arthur Allan Browne (1917-1989) fue un caricaturista neoyorquino y dibujante de mapas del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su etapa militar, creó Ginny Jeep, un cómic que apareció en periódicos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. El éxito le llegó en 1954, cuando, junto a Mort Walker, creó la tira cómica Hi and Lois, sobre una familia de un barrio obrero, que a día de hoy se sigue publicando.

Esta tira utiliza a los vikingos para satirizar la familia y la sociedad norteamericana de los años setenta, mediante el recurso de los anacronismos en tono de humor, fórmula que usan, con un gran éxito, en teleseries de dibujos animados como Los Picapiedra, Los Simpson, Padre de Familia y Padre Made in USA. Hägar es gordo, barbudo, pendenciero y fiestero. Él y su esposa Helga son un reflejo de muchas parejas.

Hägar se dedica a hacer saqueos y pillajes. Tiene un hijo, Hamlet, que prefiere leer libros al saqueo y defiende la absurda idea de que la Tierra es... redonda; una hija, Honi, que está en la edad del pavo y tiene un novio que no gusta a sus padres; y un amigo del trabajo, Fortunato, que es un poco simple pero con el que le gusta beber cerveza.

En resumen, la intención de esta tira es hacer una parodia de la familia tradicional de clase media. El hombre que tiene un trabajo que no le llena, pero que no sabe hacer otra cosa, la mujer con la que no para de discutir pero no puede estar sin ella, los hijos que son fuente de frustraciones constante...

Esta tira se basa en tres tipos de gags: los de conflicto familiar; los de violencia vikinga tratada con cotidianeidad; y el humor slapstick con Fortunato. Quizás por este motivo, la lectura de todo el libro de un tirón puede llegar a hacerse un tanto repetitiva, por eso no hay que olvidar el contexto original de esta obra: tiras diarias y página dominical. Gráficamente, esta tira es minimalista: no hay absolutamente ningún trazo que no sea necesario para contar la historia. No hay prácticamente fondos y la mayoría de los personajes están definidos con la mínima cantidad de trazos.

La primera recopilación completa y cronológica en los USA fue la de Titan Books del año 2009, treinta y seis años después de su publicación original. Desde entonces, han salido recopilatorios parciales, con selecciones de tiras.

La actual edición de Dolmen es la primera que respeta en español el título original de Dik Browne; es la primera que plantea una edición integral cronológica de las tiras; y es la primera que presenta un formato de lujo y duradero, encuadernado en cartoné.

Desde el retiro de Dik Browne en 1988 (y su muerte en 1989), su hijo Chris Browne ha continuado la tira de Hägar the Horrible hasta su fallecimiento en 2023, con ilustraciones de Gary Hallgren. De la tira cómica Hi and Lois, que en España se conoce como Lalo y Lola, se encarga actualmente otro hijo de Dik, Chance Browne.

La próxima semana: Juan Latino (2021), de Juan Sepúlveda y Juan Luis Rincón, biografía de la primera persona negra que recibió estudios universitarios en Europa, concretamente en la Universidad de Granada en el siglo XVI.