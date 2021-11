La falta de camioneros es real en Huelva y el sector pide soluciones

Hacen falta camioneros. En el mundo, en Europa, en España y en la provincia de Huelva. Esto es un problema global y real. Se estima, según diferentes estudios, que la mano de obra necesaria en el país ronda los 15.000 empleos. En la época en la que el paro es noticia hay segmentos económicos que están deseando recibir CV para hacer contrataciones. Esto ocurre en el ámbito del transporte. Y por dinero, no es. Además del convenio de los trabajadores, las nóminas crecen dependiendo de la actividad que se realiza con sus pluses correspondientes. El salario medio puedo rondar los 3.000 euros aunque los hay mayores, según explicaron fuentes del sector a Huelva Información.

El problema de la falta de camioneros no llega a causa de la pandemia, es algo anterior. “Veníamos notando que la profesión no iba por el camino que tenía que ir”, señaló a este periódico el presidente del Grupo Transonuba, Esteban Sánchez. La pandemia, quizá, ha servido para terminar de visualizar el problema. Esta telaraña se ha ido formando debido a diferentes factores, tal y como contó Sánchez. “Hace años, un nicho donde se generaban conductores era la propia familia. Los hijos de los conductores de hace 30 o 40 años les apetecía y les resultaba interesante entrar en la profesión”. Además, continuó, “anteriormente había otro nicho importante que era el servicio militar. Había mucha gente que se sacaba el carné durante su servicio”, luego se convalidaba “y era una manera de ganarse la vida”. “Todo eso ha cambiado, evidentemente. Ya no hay mili y en el entorno familiar ya no es una profesión atractiva porque se ha ido degradando con el tiempo”, reconoció el presidente de Transonuba.

Asimismo, en la actualidad, “no es un sector valorado en general, no solamente desde el punto de vista del conductor, sino desde el punto de vista de actividad”. Se suma a esto que “es un sistema de vida que hoy no se lleva”, cuando entra en juego la conciliación familiar. Cierto es que antes estaba más asentado ausentarse varios días y hoy a lo mejor no tanto, aunque todo depende, apuntó Sánchez.

Y es que hay otros factores que entran en juego: “Hoy día, sacarse un carné para llevar un camión vale 5.000 euros, eso es inasumible por parte de muchísima gente”. Es en este punto, cuando se resalta que en la actualidad “cualquier tipo de formación está facilitada, subvencionada… no tiene sentido que alguien que necesite un documento para ejercer una profesión tenga que gastarse 5.000 euros”. Así, la reivindicación por parte de Esteban Sánchez es clara: “Esto debería estar ya reglado, ya como una formación, a través de una FP...”.

A través de la Federación Andaluza se ha solicitado a la Junta de Andalucía un plan piloto para formar a 600 conductores, con el compromiso de las empresas de contratarlos con un mínimo de 6 meses, según explicó a Huelva Información el secretario de la Asociación Onubense de Transporte por carretera, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Lorenzo Sevillano. La idea es que se realice una especie de formación profesional y que no sólo se “aprenda a conducir” ya que entra en juego el conocimiento de la documentación, algo de inglés… Estaría enfocado en desempleados y a partir de 21 años, que es la edad mínima para conducir un camión. Y así, en definitiva, “que la Junta subvencione parte de esos carnés”. Los problemas son actuales y el futuro corre en contra. No existe relevo generacional en el sector y la edad media de los trabajadores es alta. El 72% de los trabajadores del sector, a nivel nacional, tiene 50 años, explicó Sevillano. La preocupación es real. “Los camiones no se conducen solos. O tenemos conductores o los camiones se quedan parados”. “Ahora tenemos un problema añadido que es que empezamos la campaña de la fresa en un mes o menos. Y ahí se mueven muchísimos camiones. Si no tenemos conductores no se va a poder transportar fresa”.

La dificultad a la hora de encontrar mano de obra, además de en cantidad, es en calidad, explicó a este periódico el director general de Transromán, José Antonio Román, que incidió en la “experiencia” del conductor. El oficio tiene que transformarse en una carrera profesional, según apuntó el sector. “No solo me saco un carné y soy conductor”. Así se pide que haya una formación, igual que hay de mecánica e igual que hay de otro tipo de oficios. “No solo es coger un camión, hay que saber de mecánica, de seguridad vial, cómo dispongo la carga para no comprometer la seguridad de los demás, tema de papeles… son muchas cosas”, explicó Román. También pidió un cambio en la normativa para que se reduzca la edad mínima (21 actualmente) para coger un camión.

El director general, entiende que la situación actual es debido a un “cambio de mentalidad en las personas”. “Antes esto era un trabajo vocacional, a la gente le gustaba su trabajo. La gente estaba orgulloso de ser camionero. Y generacional. Eso se ha ido perdiendo”.

Por su parte, “ahora mismo necesitaría 20 conductores más, que eso no quiere decir que tenga 20 camiones parados, pero sí me ayudaría a la rotación, vacaciones...”. Por otro lado, desde el Grupo Transonuba, que a pesar de que cuentan con 400 conductores en la empresa, “necesitamos más”, explicó Esteban Sánchez. “También por la idiosincracia de nuestro trabajo, que trabajamos mucho con camiones con doble tripulación”. En este sentido, el presidente de Transonuba apuntó que “la Administración tiene que entender que hay un problema real, se tiene que involucrar. Una manera puede ser favorecer, facilitar o subvencionar que la gente joven tenga acceso al carné. Ese paso es muy importante. Estaría muy bien una formación Dual también”.