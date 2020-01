El roscón es el exquisito dulce del Día de Reyes

Todos los días son buenos para llevarse a la boca el dulce sabor de un exquisito roscón de Reyes, pero la tradición manda y un día 6 de enero sin el manjar en las manos sabe diferente. Entre regalos, felicitaciones y la resaca de los caramelos siempre queda un último hueco antes de los buenos propósitos para el capricho final.Los roscones de Reyes forman parte de la dieta navideña. Y los hay de variados sabores, aunque todos ellos mantienen una base que se repite con pocos cambios desde hace décadas.

Así, la masa del roscón se conforma de harina, azúcar, levadura, agua de azahar, huevo, sal y mantequilla. Cada pastelero le da su sello personal, como en la céntrica Confitería Milagros de la calle Puerto de la capital onubense, donde estos días son numerosos los que hacen cola para llevarse el suyo a casa con su familia.

Los rellenos más solicitados son la trufa, la crema y la nata, los más tradicionales. Sin embargo, ciertos establecimientos optan por innovar e introducir nuevos sabores para el deleite de los clientes. Así, los hay innovadores que le añaden el kinder, la nutella o el cabello de ángel. Es cuestión de gustos.

Lo que quizá no sepan alguno de los que hoy degusten un roscón con el sabor que más le atraiga es que se trata de un dulce cuyo origen poco tiene que ver con las épocas navideñas. El roscón está relacionado con las saturnales romanas. Estas fiestas, celebradas cuando concluían los duros trabajos de campo, implementaron unas tortas redondas realizadas con higos, dátiles y miel. Sin embargo, el roscón que conocemos en España llegó de la mano del monarca francés Luis XV, quien quedó encantado con esta receta, por lo que quiso propagarla entre los Borbones que por entonces ya habían accedido al trono español. Así que aunque su origen no sea navideño, su llegada a la dieta sí que tiene su vinculación real y no hay mejor día para degustarlo que el de Reyes. Que aproveche el suyo.