Una nueva exposición fotográfica al aire libre embellece la barriada de La Hispanidad en Huelva

La Avenida de Santa Marta de Huelva derrocha arte y cultura. Nuevas imágenes decoran y embellecen un espacio que, gracias a las fotografías de la artista española Cristina de Middel y del brasileño Bruno Morais, gana en encanto. Las mismas, enmarcadas en la propuesta The Wall Galery, ocuparán hasta el 5 de junio la nueva zonas expositiva al aire libre en la fachada del colegio de La Hispanidad, tras los destrozos vandálicos sufridos por la exposición de Jorge Fuembuena en el muro colindante al Parque Moret.

El colectivo impulsor de esta acción, We Are Photo, tiene la "esperanza", según explican a este diario, de que no vuelva a suceder el cruel ataque vandálico del pasado abril. Subrayan así que, pese a ello, quieren seguir hacia adelante con una propuesta que contempla hasta una exposición más que verá la luz en junio, así como que se ha cambiado la ubicación para "evitar que las personas tengan acceso desde el parque".

Cristina De Middel, presidenta de la agencia internacional Magnum, (España, 1975) y Bruno Morais (Brasil, 1975) colaboran como dúo de artistas desde 2014 en diferentes proyectos fotográficos. Sus backgrounds sociales y geográficos radicalmente distintos forman un diálogo dinámico que tiene como objetivo plantear preguntas sobre la comprensión hegemónica occidental de la cultura y el mundo.

En esta ocasión, el colectivo We are Photo, ha utilizado las obras del trabajo Excessocenus, que ganó el Premio de Fotografía de Greenpeace en 2016, y en la que los dos artistas reflexionan sobre cuestiones medioambientales y reflejan los problemas relacionados con la representación visual del continente africano.

Middel y Morais abordan las cuestiones y desafíos que afectan a los territorios más expuestos y menos preparados para las consecuencias de la explotación abusiva y descontrolada de los recursos naturales y del consumo excesivo de bienes manufacturados a pesar de su evidente fracaso, visualizando los efectos de la macroeconomía en las microrutinas africanas, en los gestos domésticos diarios.

Ambos comparten el interés por las nuevas y poco convencionales narrativas visuales y por la investigación profunda sobre realidades poco reportadas, pero que giran constantemente en torno a lo no resuelto y urgente necesidad de redefinir los estándares de la iconografía contemporánea. El resultado de estos productivos conflictos conceptuales e iconográficos se ha mostrado en Les Rencontres de la Photographie en Arles en 2018 (Midnight at the Crossroads), en el Festival Valongo (Brasil) en 2018, en el Foro Internacional de Fotografía en Sao Paulo, y en el Coalmine Museum en Winterthur en 2017 (Excessocenus).

Desde We Are Photo se destaca además la "respuesta tan positiva" que están teniendo las exposiciones, pues los vecinos de la zona "están muy agradecidos porque una iniciativa así embellezca su barrio". A ello se le unen además los talleres fotográficos que realizan, como el impartido este viernes en el colegio de La Hispanidad, otra de las acciones enmarcadas en The Wall Galery.

En palabras del teniente alcalde de Cultura, Daniel Mantero, “se trata de una nueva oportunidad de disfrutar en un espacio único y singular de las nuevas tendencias de la fotografía contemporánea, trayendo a Huelva la obra de algunos de los mejores artistas en el panorama nacional e internacional”. Asimismo –como ha destacado el edil- “queremos contribuir también en esta actividad a darle un nuevo impulso al Parque Moret, como espacio también para la cultura”.

Una iniciativa enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), financiadas por los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), en un 80%, el Consistorio aporta el 20% restante.