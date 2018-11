La expectativa de renta de los onubenses se “hunde” respecto a la media de los andaluces

El valor medio de la vivienda en Huelva es hasta un 26,26% inferior al que se fija de media en Andalucía. La hipoteca media que firman los onubenses es por una cantidad que se queda hasta un 22,83% por debajo de la del resto de andaluces. Y aún más, la evolución las viviendas que se hipotecan en la provincia desde 2015 hasta hoy deja un alza del 14,17% frente a un incremento del 44,83% que se registra media en Andalucía.

La compra de una vivienda y la evolución del mercado inmobiliario son unos de los mejores indicadores para medir la confianza de los consumidores, su capacidad adquisitiva y de renta. Tomando esa referencia está claro que Huelva se queda muy por debajo de la media Andaluza. “Huelva pierde ritmo, incluso se hunde respecto a la media andaluza”, según el director de la Cámara de Comercio, Arsenio Martínez.

La realidad no es muy positiva y las previsiones para los dos próximos años tampoco aportan luces sobre el futuro más inmediato. Un ejemplo: para el cierre de 2018 se estima que el número de visados sea algo inferior al millar de proyectos (981) y la previsión para los dos próximos años es que la evolución sea mínima (1.063 para 2019 y 1.136 para 2020) y se queda muy por detrás de los que hubo en 2011:1.744. La misma línea se mantiene en la previsión de proyectos terminados: para este año, 808 y para el que viene 861 frente a los 2.271 que hubo en 2010.

Estos datos se extraen del Pulsímetro inmobiliario de la provincia de Huelva, realizado por la Escuela de Negocios Cátedra inmobiliaria y hecho público por el Colegio de Arquitectos y la Cámara de Comercio de Huelva en el transcurso de unas jornadas sobre urbanismo.

Arsenio Martínez cree que el traspaso del sector secundario al primario y terciario ha bajado el nivel salarial de los onubenses

El documento deja claro que “en Huelva no se confía porque las expectativas no son buenas y están muy por debajo de las andaluzas. Perdemos posiciones –insiste el director de la Cámara de Comercio– y eso es por algo que tiene Huelva diferente al resto de Andalucía”.

Y ese bajo precio de las viviendas no tiene que ver con la oferta sino más bien con el ajuste que se hace a partir de las necesidades de los consumidores. “No hay viviendas más caras porque no se venderían; el onubense no puede gastar más y eso condiciona el proyecto que se hace ”, argumenta el presidente de los constructores de Huelva, Javier Mateo.

Esta situación llega por un condicionante muy claro para Martínez: el traspaso del sector secundario (industria), a los primarios (agricultura) y terciarios (turismo). En los dos segundos “los sueldos son más bajos y la propia actividad genera mayor precariedad en el mercado laboral y esto condiciona claramente la capacidad de gasto. Si no hay más seguridad y mayor nivel –argumenta Martínez– no puede haber un tejido productivo que genere más renta en los ciudadanos”. De ahí que para el director de la Cámara de Comercio sea “imprescindible” una reindustrialización porque “sin ella no hay futuro”.

Desde el Colegio de Arquitectos también entienden que la situación nada tiene que ver con la crisis. La actividad comienza a remontar, “pero hay dos velocidades y Huelva está en la segunda y muy por debajo del resto”, según la decana, Miriam Dabrio.