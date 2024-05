Los estudiantes de la UHU acamparán en apoyo al pueblo palestino

Dos estudiantes de la facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, María de la Paz Ortega López y Lourdes Ramírez Peña, han comenzado con la organización de una acampada, que se celebrará previsiblemente para el día 22 de mayo, por "los Derechos Humanos del pueblo palestino, para que se haga un alto al fuego" y en "protesta ante la venta de armas por parte del Gobierno".

Se trata de una actividad similar a la que se están llevando a cabo en otras universidades españolas y europeas. Las estudiantes precursoras de la idea han señalado que se han visto en la "necesidad" de realizar este acto de protesta porque "básicamente Israel está exterminando al pueblo palestino".

"Están haciendo un genocidio televisado", el cual, después de siete meses, "que ya vamos tarde, somos los estudiantes de las universidades las que nos estamos levantando". "Los universitarios somos los que estamos al pie de cañón defendiendo los derechos humanos, porque si fuese por los gobiernos, si fuese por las organizaciones, por ejemplo, ONU, Unicef, no salía nada. Además, el Gobierno sigue comercializando con armas y llevándolas a Israel", han aseverado.

De este modo, lo que piden con esta protesta es "un alto al fuego y que se deje ya de vender armas a Israel para que no se siga con esta guerra". Además, también quieren mostrar su solidaridad con "aquellos estudiantes cuyas universidades sí tienen acuerdos con Israel, Huelva, por ejemplo, nos los tiene".

Así, han detallado que el acto del día 22, aunque "aún no está totalmente cerrado" consistirá en una acampada de estudiantes en las carpas del Campus del Carmen -zona justo al edificio Galileo-, que irá acompañada por la lectura de manifiestos, talleres y otras actividades. No obstante, la acampada no tiene fecha de finalización, sino que "será indefinida".

Asimismo, han mostrado su "entusiasmo" porque "en apenas 48 horas" desde que comenzaron con la organización, la acogida "ha sido increíble", ya que "no solo estudiantes y profesores "están colaborando y uniendo a la causa", sino también "sindicatos, gente de a pie, personas mayores, organizaciones feministas", por lo que "Huelva está mostrando una solidaridad masiva con el pueblo palestino", han remarcado. Por ello, esperan que la acogida de esta actividad sea "muy buena" al igual que está ocurriendo en otras ciudades españolas y del mundo, en las que se está protagonizando actos similares a los que va a acoger la UHU.

Comunicado emitido por la CRUE y de la UHU

La Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), reunida el jueves 9 de mayo de 2024, quiso dejar constancia de su "hondo pesar" por "los gravísimos acontecimientos" que en estos momentos se están produciendo en la Franja de Gaza. En relación al comunicado de CRUE, la rectora de la UHU, María Antonia Peña, que forma parte de su Junta Rectora en representación de la sectorial de Estudiantes, ha declarado que en la UHU "ya nos hemos pronunciado con anterioridad sobre los acontecimientos que están teniendo lugar en la Franja de Gaza pero, ante el agravamiento de la situación humanitaria que se está viviendo por parte de la población palestina, dentro de CRUE hemos querido también volver a pronunciarnos, volver a expresar el sentir de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas".

Así, la rectora en este comunicado ha explicado que se solicita "claramente el alto al fuego, que se compromete a revisar y suspender, en su caso, los acuerdos que se tengan con universidades israelíes, siempre que estas no hayan condenado explícitamente la violencia y hayan expresado su compromiso con la paz".

En el caso de la Universidad de Huelva, Peña ha asegurado que "no tenemos ahora mismo ningún convenio, ningún acuerdo de colaboración con las universidades israelíes", ha afirmado. "Por nuestra parte, estamos reforzando en la medida en lo que podemos nuestro Plan de Ayuda al Refugiado, aunque es verdad que hasta el momento tampoco hemos tenido ninguna petición por parte de ningún estudiante ni miembro del profesorado palestino", ha expresado. Así, ha concluido que "hemos querido hacer ver nuestro posicionamiento, siempre firme y claro, en favor de la no violencia, en favor de la paz, en la resolución de los conflictos por una vía dialogante y política, nunca por una vía violenta y, en todo caso, siempre alineados con la defensa del derecho internacional humanitario.