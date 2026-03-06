España y Portugal consideran la conexión de AVE entre Huelva y Faro pero sin concretar fechas ni inversión

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Huelva y Faro apenas tuvo protagonismo en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada este viernes en La Rábida. España y Portugal volvieron a manifestar su disposición a estudiar esta infraestructura estratégica para mejorar la movilidad y la cooperación transfronteriza, pero el avance respecto a la última Cumbre -la de octubre de 2024 en Faro- es mínimo. La conexión continúa en una fase inicial de análisis, sin calendario definido ni compromisos de inversión.

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, que recordó que la conexión ferroviaria entre Andalucía y el Algarve portugués "apenas lleva un año abordándose", manifestó su interés en el AVE Sevilla-Huelva-Faro y aseguró que ambos países "siguen avanzando en el análisis de su impacto y en los estudios relativos a la misma". Tildó de "propicia" esta conexión de alta velocidad y reiteró que resultaría clave para mejorar las comunicaciones y reforzar los lazos entre España y Portugal.

Los gobiernos de España y Portugal reunidos en la Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en la sede de la UNIA en La Rábida. / Alberto Domínguez

Tales declaraciones, breves, fueron las únicas alusiones al proyecto durante la rueda de prensa posterior a la firma de documentos de la Cumbre. El presidente de España, Pedro Sánchez, no hizo ninguna mención específica a la alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro, aunque sí que defendió la necesidad de "acelerar las inversiones en proyectos de interconexión ferroviaria” entre ambos países, que también vinculó a la celebración del Mundial 2030. Entre ellos, Montenegro citó la línea de alta velocidad Lisboa-Oporto-Vigo, prevista para 2033, y la conexión Lisboa-Madrid, cuyo objetivo es entrar en servicio un año más tarde.

Pedro Sánchez durante su comparecencia en el marco de la Cumbre. / Alberto Domínguez

La declaración conjunta firmada por ambos países en esta cumbre ibérica aporta poco más a lo que comunicaron los líderes de España y Portugal respecto al corredor ferroviario. Ambos países, según la declaración consultada por esta Redacción, subrayan su "compromiso" con los trabajos "para estudiar las conexiones entre Salamanca y Aveiro y Huelva y Faro, garantizando al mismo tiempo las necesarias condiciones de interoperabilidad".

La Cumbre ibérica ha sido "intrascendente" para Huelva en lo que a proyectos ferroviarios se refiere, según considera el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, quien en declaraciones a este periódico se ha mostrado "decepcionado". "Lo único que han dicho es que la línea Huelva-Faro es fundamental, algo que ya sabíamos, pero la falta de avances nos lleva a irnos claramente decepcionados". Sobre todo, prosigue, "porque pensábamos que, al celebrarse la Cumbre en suelo onubense, habría un gesto para Huelva, pero nada". Asimismo, Toscano también ha querido evidenciar su decepción con el Gobierno al "ni siquiera contestar a la petición de solicitud para acudir a la próxima reunión de la Comisión de Infraestructuras". En este sentido, cabe recordar que la cita está pendiente de fecha porque "estábamos esperando confirmación de Pedro Sánchez y Óscar Puente, pero nos vemos abocados a concretar ya una fecha sin ellos, ya que no responden".

También tenía palabras para la conexión ferroviaria entre Sevilla, Huelva y Faro la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que señaló que "no hay ningún avance añadido", aunque sí que la considera una línea "fundamental". Eso sí, prosiguió en declaraciones a los periodistas durante su visita a Moeve, "habría que buscar financiación" por parte de Europa. En este sentido, Montero explicó que el Gobierno lleva "tiempo" trasladando "la importancia de mejorar las comunicaciones con Portugal", así como que esa línea ferroviaria es "una línea importante" para España y "fundamental para Europa". "Y esto significa que tenemos también que buscar financiación en relación con esta materia por parte de Europa", concluyó.

Quince meses después de la 35ª edición de la Cumbre Hispano-Portuguesa, en la que Luis Montenegro y Pedro Sánchez afirmaron que este corredor ferroviario se estaba “estudiando de cara al futuro para materializarlo en los próximos años”, no se han producido avances reseñables. Más allá de reiterar el interés de ambos países en conectar Huelva con el Algarve, el proyecto continúa sin plazos concretos ni compromisos de inversión.

Si echamos la vista un poco más atrás, en la Cumbre de 2022 -el 4 de noviembre en Viana do Castelo-, el entonces primer ministro portugués, el socialista António Costa, habló de un compromiso por comenzar los estudios previos de la línea de Faro a Huelva y Sevilla. Un corredor que "no se conseguirá mañana ni dentro de dos días, pero ya nos hemos comprometido a estudiar estas conexiones", señalaba hace ya más de tres años y medio. Un año antes, en el encuentro bilateral celebrado en Trujillo, la referencia de Costa a esta conexión se limitaba a considerarla "un sueño".

Foto de familia de las autoridades presentes en la Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en la UNIA. / Alberto Domínguez

Por otro lado, cabe recordar que delegaciones institucionales de Huelva y Sevilla viajaron el pasado 24 de febrero a Bruselas para defender la conexión ferroviaria entre Andalucía y Portugal, con especial atención al proyecto de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla. Según trasladaron posteriormente, la iniciativa habría recibido el “apoyo de Europa”, tal y como les comunicó el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, durante un encuentro con las alcaldesas y alcaldes del PP de ambas capitales, Pilar Miranda y José Luis Sanz.

Los representantes de Huelva y Sevilla trasladaron a la Comisión Europea la "necesidad" de integrar esta conexión ferroviaria en "las prioridades" de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), lo que "debería traducirse en plazos más cortos de ejecución y acceso a financiación europea". Para ello, mantuvieron en Bruselas un encuentro con el comisario Europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, acompañados por el eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido.

Al respecto, según destacaron desde ambas delegaciones, el máximo representante en la materia a nivel comunitario "se mostró favorable al proyecto, animando a seguir trabajando en la conexión entre Andalucía y el Algarve", indicaron antes de añadir que "el compromiso del comisario Europeo de Transportes ha sido claro".

Huelva acogía este encuentro bilateral con el foco puesto en su conexión ferroviaria con Portugal, después de que hace más de un año la Cumbre celebrada en Faro diese su respaldo político al proyecto, aunque sin concretar calendario ni inversión. 500 días después, el corredor sigue sin avances reseñables.