La falta de espacio obliga a replantear el proyecto del Museo Arqueológico de Huelva

El proyecto del Museo Arqueológico de Huelva, al menos en su planteamiento y ubicación originales, corre serio peligro. El plan inicial no cabe en el Banco de España. La aparición de restos arqueológicos en su sótano elimina una planta completa del espacio previsto inicial, lo que reduce las dependencias disponibles. El yacimiento quedará integrado y expuesto sea cual sea el uso final del edificio, pero el Arqueológico como tal en la Plaza de las Monjas está en el aire.

El Ministerio de Cultura tiene la última palabra. Técnicos de la administración central estuvieron hace dos semanas en Huelva analizando la situación, las posibilidades del edificio y las soluciones posibles. Deben elaborar un informe que sirva de marco para actuar y retomar los trabajos. En base a ese documento se fijarán las necesidades del proyecto para determinar si el Banco de España las cubre y por lo tanto es viable o queda descartado como sede.

El delegado territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, señaló ayer que a la hora de afrontar el desarrollo se han encontrado con que “no había proyecto original, sino una idea. Un museo parte de un proyecto museístico previo y no coger un espacio, hacer una obra y ahora veo qué meto”. Por ello, considera que el Arqueológico en el Banco de España “desde un principio nació viciado. Se decidió tirar hacia adelante porque llegaban los momentos que llegaban. Hay un ejemplo claro. ¿Dónde metes la noria que tenemos actualmente en el museo provincial? ¿Si no están adecuados los espacios hacemos un arqueológico sin una de las piezas más importantes que tenemos? Ahora se está haciendo el trabajo de forma coherente. Primero el proyecto museístico y luego ver qué necesidades tenemos.

En el planteamiento original no hay sitio suficiente para piezas como la noria romana

Las alternativas si finalmente se descarta el Banco de España como sede del Museo Arqueológico de Huelva son fundamentalmente dos: una sede diferente o modificar el plan inicial para convertir el actual museo provincial en arqueológico y que la colección de bellas artes vaya al Banco de España. Todo está en estos momentos en manos de los técnicos del Ministerio de Cultura, a quienes corresponde ejecutar el informe que determine primero qué hace falta y en segundo lugar si el edificio elegido actualmente tiene la capacidad para ello.

La delegación de Cultura y Patrimonio Histórico defiende que “no es que no se vaya a hacer el museo directamente” sino que “el planteamiento inicial del Banco de España como proyecto de Museo Arqueológico se hizo sin ninguna excavación previa por lo que contábamos con una planta adicional que era el sótano para depósito e investigación. Nos hemos dado cuenta que con la incorporación de los restos en el espacio museístico surge una serie de inconvenientes que hemos trasladado al ministerio para dictamine qué se puede hacer”. La pérdida de ese sótano como espacio útil “nos imposibilita tener las dependencias complementarias del museo”.

Una de las variables es trasladar la colección de bellas artes a la Plaza de las Monjas

La Junta ya trasladó el escenario creado a la asociación de Amigos del Museo. Correa insiste en que “no somos nosotros los que decidimos el uso del edificio. Queremos unas instalaciones adecuadas que cumplan las necesidades que tiene Huelva. Vamos a luchar para que se convierta en lo que realmente necesita esta ciudad”.

La Junta en principio descarta la ampliación a edificios colindantes porque “eso lleva una tramitación, negociaciones y una financiación que limita y no olvidemos que este proyecto está enmarcado en fondos europeos y no podemos perder la oportunidad de tirar hacia adelante con ese espacio ya sea arqueológico o no, pero sí un espacio museístico para Huelva”. Correa insiste en “esperar al informe del ministerio porque igual nos dicen que sí es viable y podemos tirar hacia adelante. El Banco de España no puede ser una sala expositiva. Debe ser un museo con todos sus elementos: depósito, investigación, zona de conferencias... Porque si no tenemos una sala de exposiciones maravillosa pero no un museo”.

El delegado defiende no obstante que “Huelva va tener un arqueológico ya sea en el Banco de España o en otro espacio. Una vez tengamos el proyecto museológico y museográfico sabremos qué necesidades de espacio tenemos, si es factible en el edificio o si es necesario buscar otra ubicación”.