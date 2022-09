La escultura en homenaje a Hugo Millán estará en su espacio favorito de Huelva

La escultura de Hugo Millán mide 1,82 metros de alto por 2,98 metros de ancho, y estará situada en la Avenida Francisco Montenegro, un gran bulevar dotado de jardines y espacios recreativos y de ocio en paralelo al Paseo de la Ría. El motivo de estar ubicada en este lugar obedece a que su "el lugar favorito", dado que entrenaba mucho por la zona, tenía su nave con sus motos en las proximidades y, además, es un lugar significativo para él por la belleza del emplazamiento.

La estatua aún no se ha descubierto, pero su familia ha podido disfrutar ya de ella. "Es Hugo, se me cayeron dos lágrimas cuando la vi por primera vez, me emocioné mucho", explica su madre, quien recuerda los escalofríos que sintió por "la sensación de paz y alegría" que invadía al conjunto escultórico.

Hugo Millán estará siempre presente en Huelva porque "queremos seguir homenajeándolo con la mejor sonrisa", señalan desde su familia. "Tenemos la mentalidad de que la vida existe después de la muerte y lo tenemos aquí presente con nosotros", añaden.

Del joven motociclista, su entorno familiar recuerda que "siempre" quería llevar a Huelva lo más alto posible "y lo consiguió". Es por ello, "que merece que la ciudad se impregne de su esencia y sus valores".

La instalación del conjunto escultórico fue abordado en un encuentro mantenido entre la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, y la madre del deportista, Ana Belén Gracia para tratar sobre esta actuación.

En este contexto, la presidenta del Puerto de Huelva puso de manifiesto que “al acoger en la Avenida Francisco Montenegro una escultura donada por la familia para recordar la figura de Hugo Millán, muy querido en Huelva y reconocido a nivel nacional e internacional por su intensa trayectoria deportiva, queremos potenciar su figura y arropar a la familia, porque somos un puerto con corazón, cercano a los ciudadanos, con un fuerte compromiso con nuestra ciudad y con los onubenses”.

De otro lado, conviene recordar que Hugo Millán recibirá este año el premio Onubense del Año, que otorgan los lectores de Huelva Información. En la categoría de Deportes, el mayor número de votos fue para Hugo Millán, a título póstumo. El joven piloto onubense, líder del Mundial en la FIM CEV Repsol, dentro de la categoría European Talent Cup, falleció en julio de 2021, a los 14 años de edad, en un trágico accidente en el circuito aragonés de MotorLand.