El equipo de Gobierno municipal promoverá en Huelva la creación de la Mesa de la Hostelería

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva abordará este miércoles la propuesta del equipo de Gobierno para dotar a la ciudad del consejo sectorial Mesa de la Hostelería, intensificando así el trabajo conjunto para promover medidas de apoyo a un sector gravemente afectado por la pandemia.

Según ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Baluffo, a esta sesión se llevará a aprobación inicial del reglamento de dicho órgano, defendiendo esta medida como “especialmente necesaria y oportuna en los momentos que estamos viviendo, aunque esta herramienta tendrá carácter permanente para abordar todas las necesidades del sector y formular estrategias y acciones innovadoras para mejorar su competitividad”.

Como ha puesto de relieve Baluffo en rueda de prensa, “la importancia de la actividad hostelera en el municipio de Huelva va mucho más allá de su contribución en términos de generación de riqueza y empleo".

La hostelería onubense, "en todas sus facetas, pero especialmente en el ámbito gastronómico -ha señalado el edil-, es un elemento que contribuye a relanzar la imagen de la ciudad y que en muchas ocasiones ha servido como carta de presentación y base de la oferta turística diferencial de cara a la promoción exterior de Huelva, aportándole una identidad propia que refuerza su imagen como ciudad”.

La creación de este órgano de participación y diálogo con el sector viene a dar cumplimiento a un compromiso del alcalde, Gabriel Cruz, dentro de la batería de medidas que el Consistorio viene adoptando a favor del comercio y la hostelería onubense para mitigar los efectos de la crisis sanitaria, entre las que se encuentran medidas fiscales, ayudas económicas directas, el decreto para agilizar la ampliación de terrazas para la adaptación a la normativa anti-Covid; iniciativas de dinamización como ‘De tapas por Huelva’ o campañas de promoción como la de la marca ‘Comercio Capital’.

Para seguir intensificando esta colaboración, en la hoja de ruta prevista se da ahora un nuevo paso llevando al Pleno este reglamento. Un documento consensuado con las organizaciones que representan al sector y que previamente se ha difundido en la web municipal en cumplimiento del trámite preceptivo de consulta pública.

Así, el acuerdo que se adopte en Pleno será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la web municipal, para que durante 30 días hábiles los ciudadanos puedan presentar sus reclamaciones y/o sugerencias; antes de proceder a la aprobación definitiva.

La Mesa de la Hostelería de Huelva será, pues, un instrumento clave de interlocución entre el Ayuntamiento y el sector, representado en Bareca; la Asociación provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva (APEH); la Asociación provincial de empresarios de salas de fiesta y discotecas de Huelva; y las centrales sindicales más representativas de la hostelería y la restauración en Huelva por número de afiliados.

Baluffo ha avanzado que, por acuerdo de todos los grupos municipales, se elevará a esta sesión una declaración institucional, bajo el paraguas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), solicitando que las entidades locales sean destinatarias del 15% de los fondos que las comunidades autónomas recibirán de la Unión Europea -Fondos REACT-EU-, y del Gobierno de España en ayudas directas para pymes y autónomos, 15.000 millones de euros, una vez descontados los gastos de sanidad.

Se reclamará que la distribución de estos fondos a los ayuntamientos se determine en función de la población, con una fórmula ad hoc para las diputaciones, cabildos y consejos insulares. Además, se solicitará la participación de las federaciones territoriales de municipios, provincias e islas, para que se dirijan a sus correspondientes comunidades autónomas en demanda de esta exigencia.

Como ha esgrimido el portavoz, “la recuperación económica y social de nuestro país tiene que abordarse necesariamente desde la cercanía y la inmediatez de cada uno de los pueblos y ciudades. Desde los Gobiernos locales venimos haciendo un esfuerzo enorme en apoyo a las economías locales con nuestros propios recursos; y sin duda somos las entidades que tenemos mayor capacidad para lanzar un proceso de coordinación de todos los sectores; pudiendo aportar nuestro conocimiento y la experiencia desde la eficacia e inmediatez con el papel clave que nos corresponde en esta recuperación económica y social”.

Todos los grupos han cerrado filas previamente a este pleno en torno a una declaración institucional sobre los empleados públicos interinos y temporales en situación de abuso en la temporalidad del Ayuntamiento de Huelva.

En palabras de Baluffo, “desde nuestro primer mandato hemos abordado como una prioridad la preocupante situación de temporalidad en la que se encontraban un gran número de empleados públicos municipales.Y tratando de corregir las deficiencias organizativas que heredamos de la anterior etapa política, hemos dado pasos para dotar de una nueva estructura organizativa al Ayuntamiento de Huelva; así como para elaborar una nueva relación de los puestos de trabajo (RPT), la valoración (VPT) de los mismos, un plan de consolidación de empleo y un plan de funcionarización del personal laboral fijo”.

Sin embargo, en este tiempo ha cambiado el escenario normativo al respecto, ante pronunciamientos como el del Tribunal de Justica Europeo sobre "la situación de abuso en esta temporalidad"; determinando, entre otros aspectos, que los procesos selectivos y de estabilización de libre concurrencia no son una medida acorde con la nueva directiva europea que rige este ámbito.

Y la razón es que estos procesos "no son adecuados para prevenir y sancionar la utilización abusiva" por parte del empleador de la contratación temporal sucesiva en el sector público, ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, porque su aplicación no tendría efectos negativos para dicho empleador. Igualmente, este tribunal declara que figura del indefinido no fijo, tampoco puede ser concebida como una medida sancionadora acorde con la directiva.

“Ante esta compleja situación -ha avanzado el edil- y ante la solicitud expresa de las secciones sindicales del Ayuntamiento de Huelva de CCOO, CSIF y UGT, en este Pleno proponemos por acuerdo conjunto de todos los grupos que ante la excepcional situación en la se encuentran los empleados públicos interinos y temporales municipales en situación de abuso según la directiva 1999/70/CEE, se inste al Gobierno de la Nación a que se reconozca "el abuso en la temporalidad que están sufriendo y padeciendo los empleados públicos municipales desde largo tiempo atrás y en la que continúa".

Se pedirá igualmente que se realicen las adaptaciones normativas necesarias para adecuar la normativa nacional a dicha directiva y a las sentencias recientes del Tribunal de Justica Europeo; así como a que se reconozca que los procesos selectivos llevados a cabo con los planes de consolidación/estabilización de libre concurrencia "no solucionan el problema, no suponen sanción al abuso y no son justos pues no cumplen con la normativa y jurisprudencia europea expuesta con anterioridad".

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, por acuerdo unánime de todos los grupos municipales, el Ayuntamiento de Huelva se adherirá en este Pleno a la solicitud de Coespe (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones) para que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, realice una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.

“Una fiscalización que es necesaria -ha explicado el portavoz- para que la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social, a partir del conocimiento preciso del papel decisivo que ha desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado de Bienestar”. Así, esta auditoría ha de cuantificar el importe total de los denominados gastos impropios a cargo de las cotizaciones sociales, para que se habilite la compensación adecuada a la Caja Única de la Seguridad Social.

La corporación onubense coincide con los diputados y diputadas en que las cotizaciones de los trabajadores/as se han venido utilizando para otros usos diferentes al pago de las pensiones contributivas. Las pensiones no contributivas y otros gastos impropios han debido ser asumidas por el Estado mediante aportaciones (no préstamos) al presupuesto de la Seguridad Social. Además, el sistema de reparto, base de nuestro Sistema Público de Pensiones, "ha sido y es autosuficiente para cubrir las pensiones contributivas desmintiendo la existencia de un falso déficit de la Seguridad Social".

De cara a la celebración del 12 de mayo, la ciudad de Huelva se suma al movimiento para hacer visibles tres enfermedades que suponen una dura realidad, mayoritariamente para las mujeres, sin causa aparente, sin explicación científica, sin pruebas diagnósticas específicas, sin tratamientos adecuados y que cada vez son más frecuentes. Dolencias reconocidas por la OMS que son tan antiguas como la existencia humana, y que sin embargo son invisibilizadas y hacen sentirse incomprendidas a las personas que las padecen.

Es por ello que todos los grupos políticos que integran la corporación del Ayuntamiento de Huelva, respaldará en este Pleno las peticiones de la Asociación Fibronuba de Huelva, entre ellas, instar al Gobierno del Estado a que destine una mayor dotación presupuestaria para formar más y mejores equipos de investigación médica en relación a estas tres enfermedades con el fin de obtener más recursos y mejorar la calidad de vida de la población que las padece.

Asimismo se emplazará a la Junta de Andalucía a la implantación de consultas multidisciplinarias en los hospitales de todas las provincias andaluzas para así facilitar el diagnóstico y reducir la peregrinación por tantos especialistas durante meses e incluso años. Además, desde el Ayuntamiento se celebrará el 12 de mayo un acto en el que se dará lectura al manifiesto de este colectivo, en paralelo a diversas acciones destinadas a dar visibilidad a esta causa.