Orgulloso de representar a la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas, se muestra agradecido con el apoyo institucional en la accesibilidad de las personas ciegas y deficientes visuales pero con las ganas de seguir trabajando porque “queda mucho por hacer”. Vargas nació en Almonaster la Real y es afiliado a la ONCE desde 1991. Le gusta la lectura, el deporte y la música de los 80. También está enamorado de Huelva y como seguidor del Recreativo confía en la remontada en la tarde de hoy ante el Fuenlabrada para subir a Segunda.

–Lleva dos años como director de la ONCE de Huelva, ¿cómo va la experiencia?

–La verdad que no sé cómo describirla. Llegué pensando que esto me iba a desbordar pero bueno la acogida tanto de los compañeros trabajadores como de las autoridades que he tenido que conocer a través del tema institucional, pues satisfactoria. Orgulloso de estar en Huelva y de ser de Huelva y muy satisfactoria por lo que representa ser el director de la ONCE.

–¿En qué ha centrado el trabajo en este tiempo?, ¿cuáles eran las prioridades?

–A nivel institucional exteriormente tener contacto con todas las administraciones públicas, con empresas privadas, contactar con asociaciones del mundo de la discapacidad. Mi prioridad era acercar la ONCE a la calle, a las personas.

–¿Y fuera del ámbito institucional?

–Bueno, el día a día de aquí. Estamos hablando de 1.000 afiliados que dependen de la ONCE en Huelva, tenemos cerca de 300 vendedores, y aunque están los profesionales y administrativos, la decisión y un poco la organización del trabajo depende de la dirección.

–Después de dos años aquí, ¿cómo valora la accesibilidad para personas ciegas y deficientes visuales?

–Mejorable. Nosotros cada vez que tenemos oportunidad, tanto al Ayuntamiento como a las asociaciones de vecinos les elevamos dónde se puede mejorar. Tenemos una técnica de rehabilitación que es la que normalmente va al Ayuntamiento y también hace muchos trabajos de adecuación de espacios con empresas privadas. Y como le digo, hay muchas cosas que hacer en Huelva, sobre todo para los ciegos totales y personas en sillas de ruedas.

–¿Por ejemplo?

–Adecuar el pavimento que está bastante fastidiado, la señalización –hay algunas paradas de autobuses que todavía no están señalizadas–, o el tema de los semáforos. Hay muchos semáforos que en Huelva no son sonoros. Lo que pasa que nosotros estamos luchando para que metan un nuevo sistema que solo suena cuando la persona que lo va a utilizar llega al semáforo. Y así no molesta. Entendemos que cuando se pone un semáforo cerca de un hotel o vivienda que esté sonando todo el día, en el silencio de la noche molesta, pero hay un sistema, del que ya hemos hablado al Ayuntamiento, que solo suena cuando la persona que lo va a utilizar se acerque a través de un sistema bluetooth o de un mando a distancia, y solo va a sonar pues si tiene que sonar diez veces al día pues diez veces al día. ¿Que no se acerca ninguna persona ciega a utilizarlo? Pues no suena. Con lo cual minimizamos el tema del ruido y ayudamos a la gente en el tema del sueño y a estar cómodo en su casa.

–Después están los estudiantes ciegos y deficientes, ¿los centros educativos y la Universidad de Huelva están concienciados en la accesbilidad?

–La verdad es que sí. Tenemos todo el apoyo del profesorado tanto de institutos como de escuelas y la UHU. Nosotros tenemos profesores itinerantes. Tenemos dos que son afiliados nuestros y seis de la Junta de Andalucía que trabajan con nosotros para apoyar a los niños afiliados. Aparte de los profesores tenemos al tiflo, que es el técnico que adecuan los teléfonos, las líneas braille para el quien lo necesite. Y la técnica de rehabilitación va también al colegio y habla con los tutores y profesores para de alguna manera concienciar a los compañeros de clase y profesorado de cómo tratar al estudiante ciego. Pero sí que se vuelcan en apoyarnos y en las pautas que le dan los técnicos.

–¿Y a nivel de accesibilidad?

–La técnica de rehabilitación es la que se acerca para indicar al niño, para enseñarle si utiliza bastón, pues darle las pautas para llegar sin ningún problema a los aseos, al recreo, es decir, para que él no tenga que depender de nadie. Y al mismo tiempo le da pautas a los profesores y a los alumnos de acompañamiento porque parece muy fácil pero tiene unas connotaciones acompañar a una persona ciega total: cuando vas a subir escalones, cuando vas a coger por un paso estrecho...

–¿De qué modo ha ayudado el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía a la Organización?

–La verdad que tenemos el apoyo tanto del Ayuntamiento, de todos los concejales, que se han volcado. Cuando detectamos cualquier tema de accesibilidad, por ejemplo, aunque parezca una tontería un ciego total que va con un bastón, los setos que no se cortan o los árboles que están con las ramas muy bajas, que cualquier persona que tenga la vista normal lo puede esquivar pues a un ciego le puede herir o molestar. En este caso, a través de Alicia Narciso que era quien nos atendía, o a Gabriel Cruz, cualquier recomendación que le hemos dado a través de nuestro técnico la acogen y la llevan a cabo.

–Aparte de los árboles, ¿hay algún ejemplo concreto?

–Por ejemplo cuando se va a inaugurar una plazoleta o cualquier espacio del Ayuntamiento o Diputación nosotros tenemos un concierto ahí que nuestra técnico va y le da unas recomendaciones para que el ciego cuando llegue no se encuentre con obstáculos.

–¿A día de hoy hay alguna otra reivindicación?

–La verdad es que no. Se está adecuando la ciudad, se está trabajando para hacer una Huelva accesible, una Huelva de todos que es lo que queremos. Ya no solo por la gente de aquí sino también porque el turismo está llamando a las puertas. Cada vez vienen más turistas y una ciudad accesible es una ciudad que llama la atención, acerca a las personas con discapacidad. Se está trabajando bien pero quedan cosas por hacer.

–Una de las cosas visibles de la ONCE es la venta de cupones, ¿qué números manejáis de venta?

–La verdad que va muy bien. Huelva es a nivel nacional de las ciudades que más crece. Tenemos unas medias de venta por vendedor de las mejores de España. Un crecimiento anual de los mejores de España... increíble.

–Y el cupón es un vehículo social-cultural en el que Huelva ha estado representada.

–Imagínese. Y a parte yo soy choquero hasta la médula. Orgulloso y la gente lo agradece. Estamos hablando de que a parte de lo que ha salido como el Gran Teatro, la Capitalidad Gastronómica, pueblos de Huelva con nombres singulares.. ahora tenemos previsto que salga un reloj de Huelva –va a haber un motivo de relojes en los cupones–, van a salir pueblos con gentilicios singulares, estamos pendientes del aniversario de Colón que parece que va a ir para adelante, tenemos que presentar en el Rocío.. . Cada vez que sale algo de Huelva es un orgullo para todos los onubenses, pero a parte de eso es nombrar Huelva en toda España. Estamos hablando de 19.000 vendedores que llevan el motivo del cupón por toda España. Hay muchos coleccionistas y la gente es curiosa. También está pendiente uno de Punta Umbría.

–¿Cuáles son las líneas de trabajo en la sombra que hace la ONCE?

–Los servicios sociales. La ONCE nace en el año 1938 para prestar servicios sociales a los ciegos de España. El trabajo que no se ve es el que hacen los técnicos, los profesionales. Tenemos psicólogas, trabajadores sociales, técnicos de rehabilitación, técnicos en tiflotecnología. Ese es el verdadero fin y trabajo importante de la ONCE porque la mayoría de las personas que se afilian son personas que se quedan ciegas de mayores. Cuando son pequeñitos se acostumbran a no ver, entonces el trabajo psicológico es pequeño pero cuando una persona con 50, 60 o 70 años se queda ciega es un trauma muy grande y ahí es donde entra el verdadero fin de la ONCE que es atender a esas personas a que superen sus miedos, que acepten la ceguera y que hagan una vida de lo más normal posible: desde tener un bastón, perro guía, poder utilizar un ordenador, planchar, hacerse una comida rápida..

–Hace unas semanas tuvo una reunión con la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, para pedir que se refuerce la lucha contra el juego ilegal, ¿qué es lo que está ocurriendo en Huelva?

–Lo típico que pasa por desgracia en toda España. Y digo por desgracia porque nosotros tenemos necesidad de contratar a personas. Sí es verdad que tienen que pasar un reconocimiento médico y un curso de formación para acceder a la venta. Pero el tema de las rifas ilegales es que son personas que normalmente no están dados de alta. En muchos casos no tienen ni discapacidad, utilizan la logística de la ONCE para su sorteo porque no tienen sorteo propio, y el número de la ONCE es el que le vale. Son personas que no están dadas de alta, que no cotizan, que no pagan IRPF y claro ocupando espacios que ocupamos nosotros, que estamos al día y pagamos. Es triste porque nos hace una competencia desleal.

–¿Huelva es solidaria?

–Mucho. Huelva se vuelca no solo con la ONCE sino con ONGs, con el mundo de la discapacidad...

–¿Cómo va la inserción laboral de deficientes visuales y ciegos en Huelva?

–Nosotros lo que hacemos a nuestros afiliados es una adaptación al puesto de trabajo. Cuando una afiliado encuentra trabajo la ONCE le adapta el puesto para que la personas se mueva con comodidad. También si hay que poner una línea braille, un ordenador adaptados.. lo que necesite.

–¿Tienen mucha dificultad para encontrar trabajo fuera de la ONCE?

–Depende de la formación. Sí es verdad que es difícil porque todavía los empresarios no están concienciados que una persona con discapacidad o ciega total trabajar como cualquiera solo con adaptaciones. Queda mucho por hacer en este tema.

–Es seguidor del Recre, ¿subimos hoy?

–Aquí tengo un compañero que es muy del Barcelona y le he dicho que el Recre va a ser el Liverpool y el Fuenlabrada va a ser el Barcelona. Espero que ese 3-0 lo remonte el Recre, y además con 22.000 almas apoyando... creo que se puede hacer.