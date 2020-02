José Brejano es portavoz de la Plataforma Parque Moret, un colectivo ciudadano con el que colabora desde hace dieciocho años. Su objetivo es que el espacio público se termine de ejecutar tal y como fue diseñado, se le dote de la adecuada vigilancia y que los onubenses cuiden y disfruten del Pulmón Verde de la ciudad.

–¿Cuidan los onubenses el patrimonio natural?

–La ciudadanía no se esfuerza todo lo que debiera por un parque de este tipo, que no existe en ninguna capital andaluza. Deja en manos de las autoridades municipales, del Ayuntamiento, el cuidado, mantenimiento y la vigilancia de todo ello, cuando en realidad el Parque Moret, el Pulmón Verde, es patrimonio de Huelva, patrimonio, por tanto, de todos los onubenses y los primeros preocupados deberían ser los onubenses y no veo yo esa preocupación.

El primero que tiene la obligación es el ciudadano porque esto es patrimonio de todos, el Ayuntamiento lo que hace es administrar el patrimonio de todos y a veces necesita un empujoncito, que se lo dan los ciudadanos. Hay que organizarse y moverse, no criticar por criticar sino colaborar con el Ayuntamiento o con otras asociaciones que se dediquen al cuidado de la naturaleza, hacer propuestas y sacar adelante un proyecto como éste, que es un proyecto inacabado, pero que tiene ahora con la Edusi un futuro más cierto y real.

–¿A qué se debe la poca implicación de la ciudadanía?

–Eso es lo que nos preguntamos muchas veces nosotros. Cada vez hay más interés pero no se dan cuenta que los primeros que tienen que poner de su parte son ellos mismos. A lo mejor el interés comienza por la crítica, por decir: esto está abandonado y hay que cuidarlo, entonces, voy a intervenir y participar aquí para que esto se mueva y podamos conseguir que el proyecto se finalice, pero nos falta dar ese paso hacia adelante, nos quedamos ahí clavados y no nos movemos a la velocidad que debiéramos.

A veces nos decimos si es que somos así, un poco despreocupados porque descargamos el compromiso, la responsabilidad sobre otros, sobre instituciones cuando entre los primeros debería estar la ciudadanía.

–¿Cree que el Ayuntamiento promociona adecuadamente el Parque Moret?

–Hay ciudadanos que no saben dónde está el Parque Moret y son de Huelva. No está suficientemente promocionado y lo primero que habría que hacer es promocionarlo y aprovechar la inmensidad de este parque, que son 320.000 metros cuadrados, y llegar a los institutos y colegios y hacer una labor de captación del interés de los chicos por la naturaleza. A Esto se le debería prestar más atención.

Una publicidad de Huelva no debe excluir para nada el Parque Moret y a veces se excluye. Se menciona el centro, la Punta del Sebo o cualquier monumento de Huelva antes que el Parque Moret, que es pura naturaleza e historia, porque encierra mucha historia, y no se hace lo suficiente para esa promoción. Habría que atraer la atracción de la gente y que se usara civilizadamente.

–Para la Plataforma la inauguración del Parque Moret fue un sueño cumplido, ¿están satisfechos con lo que se ha hecho hasta ahora o se podía haber hecho mucho más?

–Cuando se inauguró el Parque Moret el 20 de enero de 2007 el Ayuntamiento no nos avisó de que se iba a inaugurar, nos enteramos por casualidad. Para una asociación que trabaja por el parque desde hace más de veinticinco años fue un golpe muy fuerte y decidimos no participar de ese día, que fue un día glorioso porque era la apertura al público del parque y se empezaba a disfrutar de él. Si miramos el proyecto original y miramos lo que se ha hecho hasta ahora, se está yendo demasiado lento, debería estar terminado ya, por lo menos los elementos que se contemplan en el proyecto original.

–¿Qué elementos faltan?

–La zona de acampada controlada, está a medio terminar, veremos si en la Edusi se puede meter o se puede sacar algo; falta el Espacio Escénico entre vaguadas, una zona espectacular; un bar tipo rústico, especie de cabaña, que iba en la parte del mirador que da a la avenida Manuel Siurot; un observatorio astrológico, que iba casi pegado a las vallas que separan el parque de Aguas de Huelva, pero han surgido problemas de tipo técnico porque las observaciones se harían de noche y toda esa parte está sobre iluminada, tiene tanta iluminación que ahí no se podrían hacer observaciones nocturnas.

Hemos traído a la asociación Andrómeda y nos ha dicho que con la iluminación y las antenas, que están muy cerca, es muy difícil hacer observaciones del firmamento.

Aparte no hay puntos de agua potable en el parque ni aseos suficientes. Había uno en la caseta de la laguna que siempre estaba estropeado porque se hizo mal desde el principio, y los del bar. Los aseos que son imprescindibles no se han hecho y estamos detrás de Aguas de Huelva para poner algunos puntos de agua en el parque.

El parque debería haber estado terminado en 2007 si hubiera habido presupuesto y voluntad política para terminarlo, porque se iba a hacer en fases.

–¿Qué infraestructura destacaría?

–La zona de acampada controlada, le daría mucha vida al parque, sería una acampada dentro de la ciudad, estaría siempre llena de chicos.

–La Edusi contempla varios proyectos

–Dentro de la Edusi se han construido los circuitos biosaludables, ha sido un acierto, los utilizan desde pequeños hasta mayores y jóvenes que necesitan hacer ejercicio y lo practican diariamente. Se va a hacer el skatepark, la pista de patinaje nueva, y también el Espacio Escénico.

Aparte se ha hecho y lo vemos muy positivo, un acierto por parte del Ayuntamiento, la nueva vía de El Greco, se ha abierto la barriada por la parte de la finca de los Duclós, con lo cual los vecinos tienen facilidad para salir y aparcar.

–¿Cree que habría que reconstruir la caseta de la laguna?

–La caseta no estaba contemplada en el proyecto inicial, fue un idea del equipo de gobierno del Ayuntamiento del PP y fue un fracaso total, porque aunque se consiguió llevar las barcas no se mantuvo, no se atendió, no se cuidó, se abandonó y pasó lo que pasó. Aquello era un centro extraordinario para dinamizar con proyectos dirigidos a chicos, jóvenes y mayores.

Hablamos con una asociación que se dedica al deporte y presentamos al Ayuntamiento un proyecto, se nos ignoró. Aquello se abandonó totalmente hasta que llamó la atención de aquellos a los que le gusta hacer daño a lo ajeno y disfrutan así y le prendieron fuego, lo mismo que le prendieron fuego a la caseta en tiempo de los vigilantes de la vigilancia privada que había aquí en el parque hace unos años. Se deja de vigilar y al hacerlo se entrega el parque a aquellos que les gusta hacer daño, que no respetan lo que es de todos.

Esa caseta tenía una misión, que era ser el centro de un proyecto para hacer actividades con los chicos y mayores, tenía una función, por lo que habría que hacer una nueva caseta. Ahí hay una laguna que ha quedado sola como un charco de agua y eso le daría mucha vida al parque.

–La Plataforma siempre ha demandado más vigilancia

–Es nuestra primera preocupación. Si la ciudadanía se interesara por lo que es suyo lo mismo que se interesa de puertas hacia dentro de sus casas. Lo que está de puertas hacia fuera también nos pertenece a todos, pero esa concepción de lo que es patrimonio común no se entiende, de ahí que nos desentendamos de lo que hay de puertas hacia fuera, que es de todos.

Esto dejó de vigilarse por una entidad privada en 2011. Llegó la crisis y se retiró la vigilancia privada, el Ayuntamiento ha sacado de vez en cuando un programa de empleo para jóvenes de menos de treinta años y entre los solicitantes se destinaron seis o siete a la vigilancia del parque, pero trabajaban de lunes a viernes, con lo cual el fin de semana era el momento que aprovechaban los vándalos para hacer su actividad destructiva en el parque y se sigue haciendo, parece que no tanto, pero sí hay cosas que se destrozan.

En el Ayuntamiento nos han dicho que no hay policías suficientes para recorrer el parque. Nosotros le decíamos que el Parque Moret es una parte más de Huelva y la Policía Local también tiene obligación de hacer vigilancia dentro del parque, es lógico, pero el parque se dejaba como otra cosa y aquí la Policía Local entra poco, actualmente viene poco.

–Los hortelanos denuncian robos y destrozos en los huertos

–El 13 de diciembre estuvo aquí el responsable de Seguridad Ciudadana, Luis Albillo, y de Políticas Sociales, María José Pulido, y estuvimos hablando del gran problema de la vigilancia. Ellos vinieron por la queja de los hortelanos, le entran en los huertos, destrozan o se llevan el producto de su trabajo y hubo amenaza, por parte de los hortelanos, de abandonar los huertos. Se va a reforzar la valla perimetral de los huertos, se va sustituir la existente, que es una valla floja, endeble, débil, que se parte muy fácilmente, por una valla sólida y de una altura importante.

Pongamos lo que pongamos si no hay una vigilancia sistemática del parque vamos a tener problemas siempre, una vigilancia que disuada a aquellos que están pendientes de qué se llevan o qué rompen.No hay vigilancia porque no hay presupuesto para más policías.

–¿La solución es el incremento de los efectivos policiales?

–No, la solución es más educación, más formación ciudadana y eso hay que tomárselo en serio. Falta educación, el ser conscientes de que esto nos pertenece a todos, de que tenemos responsabilidad. Toda vigilancia es insuficiente, pero la vigilancia policial no llega aquí. Pasan y se van, esto es una parte de Huelva y necesita lo mismo que el Parque de Zafra, éste está permanentemente abierto y he visto muchas veces no sólo a la Policía Local sino a la Policía Nacional, que entran con su coche y dan una vuelta.

La fisonomía del Parque Moret no es la misma que la de Zafra, pero hay que intentarlo, hay que actuar.

–¿De qué manera ha afectado al Parque Moret la demolición de la Casa Duclós y del Polígono de Tiro?

–La Casa Duclós ya era propiedad municipal cuando la propietaria mandó derribarla. Estaba destinada a ser el Centro de Interpretación Arqueológica del parque. Nosotros pedimos permiso para entrar, conocer cómo era la casa interiormente e ir diseñando, con ayuda de expertos, cómo sería ese centro. Fue una sorpresa cuando esta señora se presentó a entregar las llaves de la casa al responsable de Urbanismo, Manuel Gómez, y comprobaron que la casa no existía ya, ha supuesto un daño muy importante porque era uno de los elementos claves dentro del proyecto original del Parque Moret. El juicio es el día 13, esperemos que la justicia sea justa y haga pagar a esta persona el daño que ha hecho, ha destruido una propiedad que no era suya.

Nuestra idea es construir una casa que reúna las condiciones para ser Centro de Interpretación Arqueológica.

En cuanto al Polígono de Tiro, aunque exteriormente se veía un edificio deteriorado porque se fue dejando, nosotros decíamos que era un edificio sólido, fuerte, para reconstruirlo y recuperarlo, nosotros lo queríamos para ampliar la oferta de actividades del Aula de la Naturaleza, pero se demolió para no hacer nada.Nosotros queremos sacarle partido al parque, explotar las posibilidades naturales que tiene, aquí hay valores paisajísticos, históricos... hay que prestarle atención e invertir en el parque. No es intención, a menos de momento, construir un nuevo edificio para ampliar la oferta de actividades.

Proponíamos que fuera un centro donde los grupos musicales locales tuvieran un lugar para ensayar y hacer actividades de todo tipo. Eso está ahí sin visos de que haya un aprovechamiento.

–¿Desde cuándo está Huelva te mira integrada en la Plataforma Parque Moret?

–Nosotros empezamos a colaborar con Huelva te mira desde que entendimos que tenemos con ellos unos lazos naturales porque la cornisa que empieza en La Cinta y continúa por las laderas y sigue por el cabezo de Mondaca es lo mismo: un sistema de cabezos, cuando entendimos que también esa lucha nos afectaba a nosotros le propusimos que se integrara en la Plataforma.