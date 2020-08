Apoco más de una semana para un inicio de curso diferente en Primaria, Enrique Jabares, presidente regional de la Asociación de Directoras y Directores de Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) y director del CEIP El Puntal de Bellavista analiza los retos que afronta la comunidad escolar.

–¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la enseñanza?

–El 10 de septiembre cumplo 30 años y como director, este curso será el decimoséptimo y creo que el último, porque en la vida hay que tener distintas etapas, en lo profesional y en lo personal. Además, coincidirá con el último año en la presidencia regional de la asociación.

–¿Este inicio de curso es el reto profesional más importante al que se ha enfrentado?

–Nos encontramos ante el curso más difícil de la historia de la educación en España y en Andalucía. Todo son dudas, todo son preguntas sin respuestas. Entrar en un colegio es ya una aventura diaria y ahora se multiplica por mucho más. Se ha trabajado con la mejor predisposición en la elaboración del protocolo Covid y en pensar en los grupos de convivencia escolar, las entradas y salidas, los horarios... Pero el día a día va a ser muy difícil de gestionar.

–¿Están los centros preparados para afrontar la vuelta al cole?

–Nunca se está preparado porque a pesar de que el riesgo cero no existe, creo que vamos a tener dificultades, como una gran carga burocrática y la dependencia de instituciones como el Ayuntamiento y la Consejería que provoca que las gestiones se ralenticen. Además, estamos a finales de agosto y no sabemos exactamente qué personal vamos a tener. El maestro o maestros que vengan no llegarán hasta el día 10 de septiembre, el mismo día que se incorporan los alumnos, sin conocer el protocolo Covid del centro, la normativa nueva, las características de sus alumnos... Son cosas que se deberían haber gestionado antes.

–¿Considera adecuadas las medidas acordadas por las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación?

–Lo que no es de recibo es que hayan esperado hasta el día 27 de agosto para reunirse. En cuanto a las medidas, considero fundamental el acuerdo sobre la conveniencia de la presencialidad y hay aspectos como el de las mascarillas obligatorias dentro del grupo escolar de convivencia que modifica las instrucciones de la Consejería de Educación. Tendremos que seguir trabajando en los protocolos en función de los cambios en las normas.

–¿Cómo se resuelve el asunto de la conciliación?

–El colegio no puede ser el único recurso que tengamos de conciliación en España. Es necesario buscar un sistema y que las familias se vean arropadas. El colegio es un ámbito educativo y la conciliación está dentro del ámbito asistencial. El CEIP El Puntal abre a las 7:30 y cierra a las 18:00. ¿Hay que ampliar más el horario? La gente quiere que esto empiece a rodar el 10 de septiembre, no como si nada hubiera pasado, pero los experimentos tienen que hacerse con gaseosa.

– El 6 de julio la Viceconsejería de Educación remitió unas instrucciones sobre la organización de los centros. Una de las críticas apunta al exceso de responsabilidad para los equipos directivos. ¿Está de acuerdo?

–Sí. Desde marzo hemos detectado en torno a veinte normativas diferentes. En junio se empieza a preparar el curso 20/21, el 15 se publicaron las instrucciones para la enseñanza Primaria, idénticas a las del año pasado y después, el mismo día se remiten otras de Régimen General. Estas últimas señalan que deben establecerse dos sistemas paralelos: uno presencial y otro que no lo sea por si se decreta el cierre en el centro y así evitar la improvisación. El 29 de junio la Consejería de Salud y Familias publicó las Medidas de Prevención contra el Covid-19, que da mucha responsabilidad a los colegios y a los ayuntamientos, encargados del mantenimiento, vigilancia y conservación de los centros de Infantil y Primaria.

–¿Qué solución propone?

–La Junta podría hacer un plan de empleo especial, un plan de escuelas seguras como ha hecho con el de Playas Seguras. Los colegios van a responder con el trabajo realizado desde marzo hasta ahora con la mejor voluntad, pero también con la duda de cómo saldrá porque la llegada del material higiénico, señalizaciones... va con retraso.

–Volviendo a las instrucciones organizativas, también han sido consideradas por algunos poco concretas.

–Después de las instrucciones se realizó un decálogo con más de noventa respuestas a dudas planteadas, pero muchas de ellas no se ven reflejadas en normativas. Son necesarias unas nuevas instrucciones que modifiquen y clarifiquen las del 6 de julio. Todavía hay muchas dudas. Las respuestas del decálogo deberían traducirse en un formato normativo.

–¿Considera que cuentan con suficientes recursos personales y materiales?

–Hay una expresión que lo envuelve todo, que es la autonomía del centro, el gran argumento que la Administración pone sobre la mesa. No eludo responsabilidades, pero debo saber con qué recursos cuento. Los recursos nunca son suficientes, pero hay que ser conscientes de la situación en la que estamos. En mi centro, con 21 unidades, como máximo habrá un maestro más por el cupo Covid. Siempre es beneficioso, pero poco juego da para hacer desdobles de clases, de grupos... En cuanto a materiales, a no sabemos lo que nos va a llegar, ni con qué periodicidad. A estas alturas debería estar definido.

–¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido para la elaboración del protocolo Covid?

–Adaptar la normativa a las características del centro sin ninguna supervisión. Hay unos 2.000 centros en Andalucía, cada uno con su protocolo, habrá algunos magníficos y otros que no lo serán tanto y requerirán alguna adaptación.

–¿Cómo valora la concienciación de las familias?

–La hay y la va a haber, pero están muy preocupadas.

–¿Tiene conocimiento de que en Huelva algunas se planteen si llevar o no al colegio a sus hijos?

–Sí, como en toda España.

–¿Qué medida debería tomar el centro en esos casos?

–Hay dos cuestiones. En su decálogo, la Junta indica que habría de aplicarse el protocolo de absentismo cuando un alumno registra más de un 25% de faltas de asistencias. Lo primero es preguntar a los padres la razón de las ausencias y pedir la justificación. Si es razonable, de ahí no pasa. Si no lo es, hay que trasladar el caso a la comisión de absentismo, que tomará la determinación que considere. Es un protocolo muy garantista. Pero hay una diferencia: la etapa Infantil no es una enseñanza obligatoria, en ese caso el padre no cometería una ilegalidad, más allá de ocupar una plaza en un servicio público que no utiliza. Otra cosa es Primaria, que sí está regulada como enseñanza obligatoria.

–¿Por qué es importante la enseñanza presencial?

–Es incluso imprescindible, porque es la más igualitaria para todo el mundo. A partir de la no presencialidad es cuando empiezan a marcarse las diferencias de cada uno porque hay quien tiene recursos tecnológicos y quien no, y también contar con una familia que pueda o no ayudarte. Siempre hay que pensar en la persona que tiene menos recursos.

–¿Cómo de profunda es la brecha digital que se puso de manifiesto durante el confinamiento?

–Depende de cada contexto, pero lo que hay en realidad es una brecha social, ese es el verdadero problema. Yo puedo publicar determinados contenidos en una plataforma con la mejor intención, pero ¿la familia está implicada? ¿Tiene los conocimientos? Probablemente sí, pero hay personas que teletrabajan o que deben ocuparse de más hijos... La presencialidad evita todo eso y posibilita la igualdad. Otra cosa es el nivel académico de cada uno. Si la educación debe ser integral, quiere decir que no sólo se deben impartir contenidos académicos, también deben fomentarse la socialización y la convivencia con niños y maestros...

–¿También hay brecha digital entre profesores y maestros?

–También. Existe un gran debate que no se quiere abordar y es que no hay formación obligatoria, así que depende de la voluntad de cada uno. Lo que no puede ser es que algunos tengan un máximo nivel competencial y otros el mínimo. Los docentes hemos realizado muchos videotutoriales, más fáciles y más complicados, pero es necesario un mínimo de nivel que la formación voluntaria no incentiva. Para obtener un sexenio solo se piden 60 horas de formación a lo largo de esos seis años. En mi caso, tengo 400 y el que tenga 60 está al mismo nivel que yo. No hay una carrera profesional que suponga un estímulo y la gente se acomoda.

–¿Hay un plan B por si los niños tienen que volver a sus casas?

–Las instrucciones para las Enseñanzas de Régimen General indican que los centros deben diseñar dos modelos paralelos con y sin presencialidad pero es necesario un plan B unificado para todos. Una queja que repetían los padres es que los mensajes y contenidos no llegaban a horas determinadas sino a cualquier hora, es una de las razones por las que se necesita esa unificación.

–Tras la experiencia del confinamiento, ¿en este curso sería más fácil adaptarse a la no presencialidad?

–El curso pasado nos reuníamos todas las semanas con la junta de delegados de padres y madres para analizar y señalar los fallos que detectaban, hemos intentado corregirlos y mejorarlos. Es un proceso que se ha conseguido sobre la marcha, así que para el próximo curso debería estar más rodado y claro.

–¿Qué aprendió del periodo de confinamiento?

–He disfrutado un montón de la docencia y eso me ha hecho reflexionar sobre el fin de mi periodo como director. Doy sólo una asignatura, que es Cultura y práctica digital, en sexto de Primaria, una hora semanal con cada grupo. En la presencialidad se va la hora enseguida y durante la cuarentena la vía telemática permitió trabajar muchísimos más contenidos que en una clase normal. Así que he gozado porque he avanzado mucho más que otros años. Ahora, al volver, utilizaré una metodología de trabajo mixta a través de un blog sencillo.

–¿Qué errores corregiría tras la experiencia del pasado curso?

–Se puede mejorar la comunicación con la familia, facilitar más el acceso a la información y que esté recogida en un solo sitio. Hay que mejorar la coordinación en la difusión de la información a las familias. También, que cada colegio vaya en la misma dirección y la difusión sea por un solo canal, no una cosa por la web del colegio, otra por whatsapp...

–Hay cierto escepticismo sobre el tiempo que podrán estar los escolares en el colegio. ¿Cuál es su sensación?

–Yo tengo la esperanza de que será presencial. Pero la normativa está regulada por Salud, cada vez que haya un caso hay que ponerlo en su conocimiento. Creo que el foco de contagio no va a ser el colegio, sino la relación que éste genera. Por ejemplo, un niño sale del colegio y va a un evento y en esa reunión puede haber algún positivo. En el rastreo se detecta al niño del colegio x, si diera positivo al hacerle el test, después cuarentena y eso puede afectar a su grupo de convivencia escolar. Otro ejemplo es el de los conservatorios, al de Huelva vienen alumnos de muchos pueblos. Si se detecta un caso, ¿a cuántos colegios e institutos de la provincia puede afectar? Es muy complicado.

–¿Considera eficaz el sistema de transferencias autonómicas en el ámbito educativo? ¿Recentralizaría algún aspecto concreto?

–En general, creo en el sistema de transferencias y en que cada uno debe aplicar sus competencias de la mejor manera. En Andalucía el día 1 de septiembre Asadipre participa en la Mesa por el Pacto Social por la Educación y deberían participar todos los partidos, todos los colectivos. Si se consigue a nivel nacional y autonómico un pacto por la educación, debería ser la hoja de ruta de todos, aunque cambie el gobierno. Todos deberían comprometerse, pero mucho me temo que no será así. El Gobierno recibió críticas por el mando único y cuando se devolvió la gestión, la gente se asusta. Tiene que haber una lealtad institucional de colaboración.