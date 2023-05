El mal tiempo retrasa el lanzamiento del cohete Miura 1 desde Huelva más allá del 28 de mayo

El cohete Miura 1 no podrá volar antes del 28 de mayo desde Huelva. La empresa responsable del proyecto, PLD Space, ha confirmado a través de sus canales oficiales que la previsión del tiempo durante toda la semana en las instalaciones del INTA en el Cedea de Mazagón hacen imposible el lanzamiento por el riesgo existente. La compañía tenía previsto que el vuelo histórico se hubiese celebrado durante el pasado fin de semana. Sin embargo, las condiciones eran adversas. "Seguimos monitorizando la meteorología de cara al primer lanzamiento de Miura 1. Pese a tener vientos en altura dentro de los márgenes de seguridad de vuelo, las nubes bajas y la lluvia no nos han permitido avanzar con garantías durante este pasado fin de semana", señaló PLD Space. Ante este escenario anuncia que el equipo está "a la espera de próxima oportunidad, no antes de 28 de mayo, para garantizar seguridad en tierra y en vuelo de acuerdo con las prácticas más rigurosas que se aplican en un primer lanzamiento. Lanzador listo, equipo listo y rango listo".

La empresa promotora del cohete comparte junto a la información el pronóstico que existía el domingo 21 a las 7:00, momento previsto para el vuelo que fue abortado. En él se especifica que el riesgo de lluvia en superficie era muy alto así como la probabilidad de viento en altura. El riesgo de nubes era moderado. Con ese escenario era preferible no volar. La seguridad del cohete y del equipo es prioritaria. Por ello, todos los profesionales que trabajan en el espacio cedido por el INTA en el Cedea de El Arenosillo (Mazagón) tendrán que esperar un respiro del tiempo para cumplir su misión.

Es curioso que después de un trimestre casi sin lluvia, con un verano anticipado y una estabilidad constante, haya coincidido la fase final del proyecto con una última quincena compleja. La previsión durante estos días y hasta los últimos días de mayo es inestable. El riesgo de tormentas es constante, así como de lluvias o rachas de viento. Las tormentas son el mayor hándicap al que se enfrentan en estos momentos los técnicos de PLD Space. El Miura 1 está listo para volar, cuenta con todas las autorizaciones y podría hacerlo en cualquier momento si las condiciones climatológicas lo permiten. La apertura de una ventana de tiempo estable durante 24-48 horas habilitará el histórico lanzamiento. La fecha mínima es el próximo domingo.

El Miura 1 requiere de vientos no superiores a 20 kilómetros a la hora y ausencia de riesgo de tormentas para su vuelo. La previsión es que ese tiempo no se recupere en la provincia de Huelva hasta final de mes.

Un hito histórico en la carrera espacial española

El Miura 1 es el primer cohete retornable fabricado en Europa. Su despegue desde Huelva supondrá un hito aeroespacial español y colocará las instalaciones del Arenosillo en Mazagón como el único puerto espacial de Europa. El cohete es un demostrador tecnológico, un vehículo a escala del Miura 5 cuyo vuelo está previsto para 2025 desde la Guayana Francesa. PLD será la primera empresa europea capaz de enviar carga al espacio con un vehículo retornable.

El cohete tiene capacidad para llevar al espacio pequeñas cargas de hasta 100 kilos. De 12 metros de altura, está previsto que alcance 153 kilómetros después de su lanzamiento, que se realizará desde el complejo de El Arenosillo. El lanzador retornará mediante paracaídas a las aguas del Atlántico, a unos 70 kilómetros del punto de lanzamiento, desde donde será recogido por un barco. Se trata de un cohete suborbital único.

Otros nueve en el mundo, solo ocho de forma autónoma, y España. El lanzamiento del Miura 1 desde las instalaciones del INTA en la provincia de Huelva es un hito para la industria aeroespacial española. Cuando el cohete diseñado por PLDSpace atraviese los cielos impulsará con su estela al país hasta la élite de la carrera espacial mundial. Solo nueve países tienen capacidad para realizar transportes al espacio de forma autónoma. Son Estados Unidos, Rusia, China, India, Corea del Sur, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Japón. España se convertirá en el décimo de ellos. El valor del proyecto de PLDSpace habla por sí solo.