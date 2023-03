La independencia energética y la economía circular marcan la estrategia de Atlantic Copper

Atlantic Copper marca los pilares de su futuro con un plan estratégico que le permitirá reducir costes y ganar en sostenibilidad con 2030 en el horizonte. La pandemia así como la actual coyuntura mundial provocada por la guerra de Ucrania marcan las líneas de trabajo de la empresa. El crecimiento del consumo del cobre como fruto de la aceleración de los procesos de electrificación en el proceso global de descarbonización así la escalada de precios del mercado energético son elementos clave a los que Atlantic Copper dará respuesta mediante sus proyectos de economía circular y el objetivo de alcanzar la autonomía energética antes que finalice la década actual.

Macarena Gutiérrez, directora general de la compañía onubense, destacó en la presentación del balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2022 que “trabajamos en un sector esencial para abordar los grandes desafíos del siglo XXI, donde los metales que producimos jugarán un papel fundamental para acometer las inversiones necesarias para la transición energética, la movilidad sostenible y la digitalización”. La compañía onubense del grupo Freeport-McMoRan cerró el ejercicio con una facturación de 2.352 millones de euros, un 7,2% menos que el anterior como consecuencia de los dos meses de parada general de la factoría de la avenida Francisco Montenegro. Además, el incremento de costes por la subida de los precios del mercado energético elevaron su impacto en las cuentas de 76,4 millones de euros, un 41% del total de los costes.

Según Macarena Gutiérrez, “2022 ha sido un año en el que los precios de la energía han afectado de manera generalizada a la economía de los hogares españoles y también han supuesto un gran impacto en la cuenta de resultados de todo el sector industrial, no solo de España, sino de toda Europa”. En concreto, la directora general de Atlantic Copper se refirió a que los costes relacionados con la energía han supuesto para la empresa onubense 76,4 millones de euros (41% del total) debido a un incremento de los precios de cerca del 50% en el último año. No obstante, apuntó a que gracias a la autogeneración de electricidad a partir del calor recuperado del proceso productivo y a contratos PPA de suministro energético renovable “hemos podido contrarrestar parte de este escenario energético adverso”. “Una industria electro-intensiva como la nuestra debe explorar nuevas alternativas para ser autosuficientes y no depender de la volatilidad del mercado eléctrico marginalista. En 2022, el 51% de la electricidad consumida provino de fuentes renovables y autogeneración y nuestro objetivo es que este porcentaje se eleve al 90% en 2030”, ha subrayado.

Macarena Gutiérrez volvió a recordar que, con todo ello, Atlantic Copper ha seguido posicionada en 2022 como una de las fundiciones de cobre más eficientes del mundo en cuanto a consumo energético por tonelada de cobre procesada, según los datos proporcionados por la consultora Wood Mackenzie. Con todo, la facturación de la empresa metalúrgica ascendió a 2.325 millones de euros, obteniendo un margen operativo de 37 millones de euros -excluyendo los 66,3 millones de euros del impacto de la parada-, un 27% menor al obtenido en 2021, debido a los precios de la energía.

Menos concentrado procesado, más valor del cátodo

El cobre es un metal en alza, como así ha expresado Carlos Ortiz, director general de Metalurgia. Efectivamente, su demanda -esencial para los grandes retos de la transición energética, la electrificación o la digitalización- hace que su valor en los mercados aumente cada año. En total, el complejo metalúrgico de Huelva procesó 829.765 toneladas de concentrado de cobre para obtener 259.142 toneladas de cátodos, 788.642 toneladas de ácido sulfúrico, 497.112 toneladas de silicatos de hierro, 80 toneladas de plata y 5 toneladas de oro.

El mercado nacional ha sido el principal consumidor de cátodos de cobre, con un 57% de la producción, mientras que el arco Mediterráneo se mantiene como principal destino exterior de las ventas, con un 25% del total. Le siguen Asia (14%) y otros (4%). En concreto, Atlantic Copper exportó en 2022 a una treintena de países.

En cuanto al capítulo de compras de materias primas, Atlantic Copper destinó 2.104 millones de euros a la adquisición, principalmente, de concentrado de cobre. Ortiz destacó la importancia de la Parada General del pasado mes de abril en el balance de la empresa, “ya que, además de las inversiones realizadas, hay que sumar los 78 días de inactividad como consecuencia de las tareas de mantenimiento y mejora de las instalaciones, lo cual ha repercutido en los resultados económicos del año. Pero aquí hablamos del futuro, de inversiones para ser más eficientes y sostenibles, es decir que los resultados de estas tareas no solo serán visibles a lo largo de este año, sino que nos prepara para afrontar el futuro en mejores condiciones”, ha declarado.

Sobre las inversiones previstas para este año, el proyecto CirCular será el gran protagonista con unos 310 millones de euros de inversión durante los 24 meses de construcción y será la base para los futuros proyectos de innovación que permitirán explorar nuevos desarrollos de negocios, que girarán sobre los metales críticos que la sociedad requerirá en las próximas décadas.

El valor humano de la compañía

El mantenimiento, creación de empleo de calidad y la consolidación de proyectos como la FP Dual o la participación de Atlantic Copper en programas de retención de talento como LEAD (Líderes de Equipos de Alto Desempeño) o Transforma España serán, en el capítulo de Personas, otros ejes estratégicos de la Compañía en 2023. Así, según ha apuntado Sol Villar, directora general de Organización y Recursos Humanos, en 2022 la plantilla de la Compañía onubense ascendió a 716 personas, de las que el 95% tienen contrato indefinido. En cuanto al empleo femenino, asciende al 18% en el total de la Compañía, un 33% en Supervisión y un 50% en el Comité de Dirección. En cuanto a la formación, la plantilla de Atlantic Copper recibió un total de 55.046 horas de formación repartidas en 294 acciones formativas.

En cuanto a la FP Dual, Villar resaltó su extraordinario impacto en Atlantic Copper, destacando a la empresa metalúrgica como un excelente catalizador de empleo de calidad y liderando en Huelva este apartado. “Desde que arrancara la FP Dual en Atlantic Copper hemos recibido a 47 estudiantes, de los que el 63% de los que han finalizado el programa se han insertado laboralmente en la empresa. En total, tenemos trabajando entre nosotros a 12 personas procedentes de la FP Dual”, ha comentado Sol Villar, quien se refirió al sello Top Employer, que convierte a Atlantic Copper como una de las mejores empresas para trabajar en España.

SOSTENIBILIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

La Sostenibilidad, la Responsabilidad Social y la Gobernanza conforman el denominado eje ESG por el que la compañía onubense viene apostando desde hace más de 10 años. Así, Macarena Gutiérrez ha destacado en este sentido la creación de una dirección de ESG para coordinar todas las acciones estratégicas de la Compañía en estos aspectos y comunicarlas de forma transparente a todos los grupos de interés. También ha recordado la renovación de la adhesión de Atlantic Copper al Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como que “por cuarto año consecutivo, hemos mejorado nuestra calificación del rating en Comportamiento ambiental, Social y Gobernanza de Moody's ESG”, destacando que el 90% de la financiación está calificada como sostenible.

Con relación a la Fundación Atlantic Copper, la directora general de la Compañía ha mostrado su enorme satisfacción por el extraordinario grado de implicación en Huelva y en las numerosas iniciativas educativas, medioambientales, culturales y deportivas que viene impulsando desde su constitución en 2009. En concreto, cerca de 6 millones de euros. Los capítulos Educación y Formación (38%), Social (21%) y Entorno Natural (20%) son los grandes beneficiarios de la actividad de la Fundación.