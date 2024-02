Transporte, movilidad, formación e internacionalización, en la última jornada del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde

La última jornada del I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que se está celebrando en Huelva se centrarán este viernes en el análisis de los aspectos relacionados con el transporte, la movilidad, la formación y la internacionalización de esta nueva energía limpia.

El congreso se abrirá con la tercera sesión plenaria que contará con la participación del vicepresidente de estructura financiera y especialista en hidrógeno del Santander, Urbano Troncoso, la directora de corredores H2 del Puerto de Rotterdam , Monica Swanson, el director general de la Autoridad Portuaria de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio, la Managing Director for Hidrogen at EDP Renewables, Ana Quehlas, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el Sustainable Energu Siystems at Siemens Energy, Manuel Kuehn.

El H2V como vector de descarbonización será el tema a analizar en la octava mesa del congreso que contará con la participación del Mamaging director de Caixabank, Ricardo Barrenechea, del Relatuinship manager Corporate Banking del ICO, Jaime Marcos, y del Project Finance Specialist BEI, Patricio Peixoto.

El último panel del congreso se dedicará al metanol verde con un encuentro que estará moderado por el gerente de la AIQBE, Rafael Eugenio Romero, y que contará con la participación del consejero delegado de C2X España (Maersk), Diego Perdones, y del director comercial de MAN Energy Solution España y Portugal, Fernando Marcos.

La novena y última mesa redonda tratará sobre el H2V en la movilidad antes de pasar al último speech en el que se hablará de ‘Formación y talento’ a cargo de la directora general de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez.

Para finalizar el evento, el presidente del Comité Técnico, Francisco Montalbán, presentará las principales conclusiones del I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde.