Juan de Dios Franco, ganador del premio de Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas

En una ceremonia celebrada en la Universidad Politécnica de Madrid, la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal, presidió el 25º Aniversario de la entrega de Premios Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas. Este galardón, uno de los más destacados en investigación agronómica de Europa, reconoció la excepcional labor de tres investigadores - Juan de Dios Franco Navarro, Xi Jiang Chen y Alba Lara Moreno- por sus trabajos en materia de fertilización y biotecnología.

Juan de Dios Franco Navarro, experto en genética molecular, ha sido el ganador de esta edición por su tesis titulada Funciones del cloruro como macronutriente beneficioso en plantas superiores, ya que ha supuesto un perfecto ejercicio de estudio que servirá como base para el desarrollo de productos fertilizantes de alto valor añadido para el sector.

Asimismo, se ha otorgado un accésit ex aequo a Xi Jiang Chen por su tesis Identification of optimal NifH and NifB proteins for nitrogenase engineering in eukaryotes, y a Alba Lara Moreno, por su tesis Aplicación de técnicas microbiológicas y químicas para la recuperación de suelos contaminados por plaguicidas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Evaluación de su viabilidad mediante estudios de biología molecular y ecotoxicidad, defendida en la Universidad de Sevilla.

Además de su prestigio académico, el Premio Fertiberia es uno de los galardones a la investigación agronómica mejor dotado económicamente de Europa, con un importe global de 30.000 euros a repartir entre los autores y directores de tesis. Concretamente, en esta edición, el autor de la tesis ganadora ha recibido 14.000 euros, mientras que sus directores han recibido 4.000 euros. Por su parte, a los autores de los trabajos galardonados con el accésit ex aequo le han correspondido 2.500 euros y a sus cuatro directores de tesis, 750 euros respectivamente.

En el marco del evento, la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, destacó “los retos a los que se enfrenta la agricultura, con la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a toda la población a partir de una producción de alimentos más eficiente, sostenible y rentable”. En este sentido, resaltó la importancia de “promover la innovación y la digitalización en el sector agroalimentario para dar respuesta a estos desafíos” y puso en valor que “los proyectos seleccionados en estos premios Fertiberia a la mejor tesis doctoral en temas agrícolas ofrecen soluciones innovadoras en el campo de la fertilización y la agronomía.”

Con motivo especial del veinticinco aniversario, Javier Goñi, CEO de Grupo Fertiberia, ha querido subrayar que “este galardón es un estímulo para fomentar una investigación de excelencia que sirva de base para desarrollar fertilizantes de alto valor añadido, así como avanzar en la innovación biotecnológica y en la plena sostenibilidad del sector agrícola, que son pilares estratégicos para esta compañía. El hecho de que el Premio haya cumplido su XXV aniversario constata que Grupo Fertiberia, como líder de su sector, tiene una vocación de muy largo plazo en su alianza con la universidad.”

Asimismo, el decano del COIACC, Francisco González, ha indicado que “para nosotros constituye un motivo enorme de satisfacción haber acompañado a Fertiberia durante estos 25 años de forma ininterrumpida. Asimismo, constatamos cada año la mejora en la calidad de las tesis presentadas, lo que se acredita por el gran número de publicaciones de alto impacto que se derivan de dichas tesis y las menciones de calidad que acompañan a varias de ellas.”

Por su parte, el director de la Etsiaab, José Manuel Palacios, ha destacado “que las líneas de investigación que marcan la senda hacia una mayor sostenibilidad de los fertilizantes pasan por mejoras en los sistemas de producción y en la eficiencia de utilización, así como por el desarrollo de soluciones biológicas que puedan aportar una parte de los nutrientes a los cultivos. La calidad y diversidad temáticas de los trabajos premiados en esta convocatoria de Fertiberia reflejan el abanico de posibilidades que se abren en el futuro de la fertilización sostenible.”

El jurado de esta edición, presidido por el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias (COIACC), Francisco González Torres, ha estado integrado por el presidente de Grupo Fertiberia, Javier Goñi; la jefa de la Estación de Ensayos de Semillas y Plantas de Vivero del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), Ana Patricia Fernández-Getino; el catedrático de Producción Animal de la Universidad de Valladolid, Jesús Ciria; la directora de Estudios e Investigación de Mercado de Grupo Fertiberia, Pilar García-Serrano; el director de I+D+i de Grupo Fertiberia, Javier Brañas; el director de ETSI Agrónomos Universidad Politécnica de Madrid, José Manuel Palacios Alberti y el profesor titular de ETSI Agrónomos Universidad Politécnica de Madrid, Augusto Arce Martinez.