Cepsa incorpora más de 850 profesionales en 2022 para impulsar su "giro verde"

Cepsa ha incrementado el número de empleados de su plantilla mediante la incorporación de 850 nuevos profesionales durante el año 2022, con el objetivo de impulsar su nueva estrategia 2030, Positive Motion, por la que busca convertirse en líder de la movilidad y la energía sostenible en España y Portugal, además de "ser una de las compañías referentes de la transición energética".

La compañía, formada por una plantilla de 10.310 empleados y que creció un 5% en 2022, refuerza su apuesta de futuro con el desarrollo de su plantilla y la incorporación de nuevo talento en los nuevos negocios verdes. Más concretamente, el área que asume un mayor porcentaje de este incremento es Commercial & Clean Energies (22%), que desarrolla soluciones de descarbonización para sus clientes mediante la producción de biocombustibles, hidrógeno verde y energías renovables (solar y eólica). De la misma manera, se crean nuevas altas en otras líneas de negocio como Energy Parks (15%) o Mobility & New Commerce (11%), que gestiona la transformación del negocio de estaciones de servicio de Cepsa, impulsando la movilidad eléctrica y desarrollando nuevas soluciones digitales de New Commerce.“Tenemos un gran equipo muy experimentado, que estamos reforzando con la incorporación de nuevos perfiles de ingeniería y tecnología, para implementar nuestra nueva estrategia Positive Motion a 2030. Para convertirnos en employer of choice de la transición energética somos conscientes de que además del talento tenemos que seguir avanzando en otras metas, como el fomento de la seguridad y la protección ambiental en el día a día de nuestros empleados, una mayor inversión en formación o el aumento de mujeres en las posiciones de liderazgo”, apuntó Bettina Karsch, directora de Recursos Humanos de Cepsa.

Para la compañía, la diversidad es una fuente de innovación y una ventaja competitiva, así como una forma de hacer un entorno inclusivo que valore las diferencias y en el que todas las voces sean respetadas y escuchadas. Para impulsar el talento femenino en las posiciones de liderazgo, Cepsa tiene como objetivo contar con al menos el 30% de mujeres en puestos de responsabilidad en 2025. En ese sentido, en el último año se ha alcanzado un 26,7% de mujeres líderes, lo que supone un incremento del 1,7% en el último año.

En esta misma línea, Cepsa se ha adherido a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas (United Nation’s Women’s Empowerment Principles, o WEP), una iniciativa creada por ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Estas directrices, basadas en estándares internacionales de derechos humanos y laborales, ofrecen un conjunto de reflexiones destinadas a ayudar al sector privado a centrarse en los elementos clave para la promoción de la igualdad de género en el lugar de trabajo, el mercado laboral y la sociedad.

En cuanto a los perfiles incorporados durante el último año, destacan los empleados con estudios superiores de postgrado y/o máster (38%), graduados (35%) y estudiantes de formación profesional (22%). La compañía ha realizado además una apuesta decidida por el desarrollo de su plantilla, promocionando a más de 500 profesionales e incrementando en un 20% la inversión realizada en formación para aumentar las capacidades de su plantilla.

Cepsa realiza una apuesta tanto por el talento joven como por el senior. Así, tres de cada cuatro personas que se incorporan a Cepsa se sitúan por debajo de los 40 años, mientras que las nuevas altas entre los 40-49 años se colocan en el 20% del global.