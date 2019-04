Sólo el 30% de las empleadas ocupa puestos directivos en el sector público

Más del 55% de las personas que trabajan en el sector público es mujer y sólo el 30% ocupa puestos de alta responsabilidad. Así lo puso de manifiesto la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huelva y responsable del área de Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón, en el I Encuentro de Mujeres del Sector Público de la Provincia de Huelva, organizado por el Departamento de Igualdad del organismo supramunicipal en colaboración con la Asociación Mujeres en el Sector Público, que se celebró en el Salón de Plenos.

La vicepresidenta de la Diputación apuntó que el objetivo de este encuentro es favorecer el empoderamiento del colectivo y proporcionar un punto de reflexión y debate sobre aspectos que afectan a la mujer en su trayectoria profesional.

Indicó que desde el organismo supramunicipal se trabaja en el empoderamiento de la mujer en todos los sectores, “es importante dar visibilidad a ese 50% de la sociedad, que ha estado muy invisibilizado”.

María Eugenia Limón señaló que el público es un sector muy feminizado. Comentó que la presencia de la mujer destaca en Sanidad y Enseñanza, pero no así en Justicia, las Fuerzas Armadas y en los Centros Penitenciarios. “Son muchos los pasos que hay que seguir dando. Hay cambios que se han ido produciendo pero estos no terminan de ejecutarse”.

Resaltó que “hay talento por igual, pero es más desaprovechado en mujeres, no se le ha dado esa visibilidad, en eso la Diputación está trabajando y hay que reforzarlo”. Apuntó que “es un camino que todas las administraciones deben seguir, creando este tipo de espacios, para que no sigan siendo relegadas a un segundo plano”.

En el encuentro se presentó la Asociación Mujeres en el Sector Público, de carácter nacional, que se creó hace cuatro meses y que ya cuenta con doscientas asociadas. Entre las actuaciones que está llevando a cabo se encuentra un estudio diagnóstico de cómo están representadas las mujeres en el sector público.

Según la secretaria de la asociación, Ana Báez, arquitecta y trabajadora de la Diputación Provincial de Huelva, “queremos ser las protagonistas del cambio, para la igualdad real queda mucho camino por recorrer y debemos ser nosotras las que lo hagamos”.

Explicó que casi el 78% de los profesionales de la Sanidad pública es mujer y sólo el 25% ocupa puestos de dirección. “Conforme va subiendo la pirámide van desapareciendo”, cuando su presencia en la cúspide debería ir en la misma “proporción de las matemáticas”.

Báez subrayó que “estamos en un momento histórico, la sociedad está cambiando y la administración deber ser un reflejo de la sociedad y un ejemplo”.

Entre los objetivos de la asociación se encuentran favorecer la visibilidad del talento femenino, “que ocupe el espacio que le corresponde, no debe demostrar más que sus compañeros”; que se tomen medidas de corresponsabilidad, promover un modelo de liderazgo distinto, “no tan masculino”, y buscar paridad “en todos los espacios de la administración en los que se tomen decisiones, queremos construir”.

Carmen Seisdedos, vocal de la asociación, señaló que “esto no ha hecho más que empezar, juntas podemos hacer más”. Proponen que los hombres sean “cómplices” en la corresponsabilidad, así “ganamos todos”. Incidió en que con la baja por paternidad, que son actualmente de ocho semanas, “la maternidad no va ser una excusa para no contratarnos”.

En los meses que lleva la asociación funcionando se ha creado un blog y una página web, se han puesto en marcha las agendas de expertas y quieren hacer mentoring, “que las mujeres se promocionen”, aparte de seguir realizando encuentros como el de Huelva.

En este primer encuentro en la capital onubense la catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo Olavide y exconsejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, pronunció la ponencia Liderazgo de las mujeres en las administraciones públicas.