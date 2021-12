Cristina Corchero, de raíces onubenses, es nombrada mujer emprendedora 2021 en Cataluña

La apuesta por la flexibilidad energética le ha supuesto a la empresaria Cristina Corchero ser reconocida como la emprendedora del año en los Premios DonaTIC que organiza el Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat de Cataluña. Estos galardones persiguen impulsar el acceso de la mujer al ámbito tecnológico, incrementar su presencia en el mismo y, en definitiva, fomentar su participación en la construcción de la sociedad digital con criterios de igualdad.

Cristina Corchero, de padres onubenses, ha sido premiada por la creación de una empresa (Bamboo Energy) cuyo objetivo es modificar el consumo de la electricidad en función de las necesidades de la red eléctrica. En este escenario el que se ve beneficiado es el consumidor, dado que, en base a un software que emplea la inteligencia artificial, asiste a un cambio "positivo" en su consumo energético "sin que se altere su confort". De este modo, "optimizamos el consumo de energía en la industria".

Cristina Corchero "Optimizamos el consumo de la energía sin que se altere el confort del usuario”

Un ejemplo que expuso la empresaria a esta redacción contempla la celebración de un acto multitudinario que, por normal general, conlleva altos costes en iluminación y climatización. "Si bajamos un único grado de temperatura, el usuario no lo notaría pero el ahorro sería notable", resume Cristina Corchero.

Bamboo Energy, que nació tras seis años de investigación en pleno confinamiento, se presume como un spin-off del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC) y se dedica a la comercialización de una plataforma software (SaaS) para la gestión de la flexibilidad energética. La filosofía de la compañía pasa por la aplicación de la inteligencia artificial y los métodos de optimización en el ámbito de la energía, siempre en base a la composición de un grupo de investigación "que fuera paritario y ofreciera igualdad oportunidades a todas las personas sin tener en cuenta género, raza, origen o religión", expone Cristina Corchero, quien además es investigadora de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

La empresaria de raíces onubenses reconoce sentirse "muy sorprendida" por el reconocimiento, un estado que queda evidenciado en el hecho de que "no preparé ni discurso ni agradecimientos". Este galardón reconoce, asimismo, a Cristina Corchero por su "implicación personal" en el fomento de las vocaciones STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) entre los jóvenes y, en particular, las niñas, con la participación en multitud de talleres y charlas. Sabedora de que el mundo de las TIC está "muy masculinizado", Corchero trabaja por derribar aquellos mitos que terminan alejando a las chicas más jóvenes de las vocaciones STEM.

"A las más más jóvenes trato de transmitirles que el grado de dificultad en mi sector es "igual" para hombres y mujeres, explica en Huelva Información. "Por ello, les animo a que, si realmente se sienten atraídas por mi campo, se lancen para tratar de conseguir sus sueños. Tenemos que atrevernos y no tener miedo del sector tecnológico", finaliza.

Cristina Corchero, quien se define como una "apasionada de las matemáticas", estudió la carrera de Estadística en la Universidad Politécnica de Cataluña para, seguidamente, hacer un doctorado en Estadística e Investigación Operativa, momento en el que se introdujo en los mercados eléctricos. A su vez, obtuvo una beca Juan de la Cierva para emprender un camino postdoctoral de cuatro años en el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC). Allí creó los algoritmos que, posteriormente, contribuirían a crear Bamboo Energy, una compañía que rentabiliza la flexibilidad energética.