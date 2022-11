Una emotiva gala encumbra a los siete nuevos Onubenses del Año

Ya son 34 las ediciones que Huelva Información ha celebrado su certamen de los Onubenses del Año. Una cita que es referencia provincial y que es un clásico de Huelva. De todo el territorio onubense. Es la unión de la sociedad, de los lectores del periódico, para homenajear a los que, cada año, resaltan buscando el bien de esta tierra de la esquina del sur occidental. Y que llevan por bandera el azul y el blanco en cualquier sector. Y lo más importante, en cualquier parte del mundo. Huelva Información volvió a celebrar, este martes, la edición número 34 –bajo el patrocinio de CaixaBank– de un certamen que es un imprescindible en la agenda onubense.

La Facultad de Empresariales, en el Campus de La Merced de la Universidad de Huelva, acogió un año más una gala que reunió a representantes institucionales, empresariales, sociales, y demás ámbitos que vertebran cada día el trabajo por y para el bien de Huelva y de sus ciudadanos.

En esta edición se incorporaron al palmarés de los Onubenses del Año siete nuevos premiados, que obtuvieron el reconocimiento de los onubenses gracias a sus votos, tanto en formato de papel como a través de la página web de Huelva Información. Fue en el mes de julio cuando el jurado del certamen se reunió en la sede del periódico para determinar, en función de los votos recibidos, los ganadores en las seis categorías establecidas: Economía y Empresa, Arte y Cultura, Solidaridad y Valores Humanos, Educación, Deportes y Tradiciones Populares. En esta edición se recibieron un total de 29.062 votos. Conformaron el jurado Esther González Gómez, directora de la planta Química de Cepsa; Luis Manuel Robledo Ligero, director del Centro Empresas de La Caixa; María Cáceres Tito, enfermera y Premio Alma Mater de la Universidad de Huelva; Javier Peña Díaz de Entresotos, director de Impala Terminals; Juan Antonio Márquez Domínguez; vicerrector de la UHU y presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia; María JL Hierro, artista conceptual; Javier Ronchel Domínguez, director de Huelva Información, como presidente del jurado, y Adelaida Mellado García, gerente del diario, como secretaria.

Durante la gala, que fue conducida por la periodista de esta casa, María Fernández, se entregaron los siguientes galardones: En la categoría de Deportes a Hugo Millán, a título póstumo, recogiendo el premio su madre, Ana Belén García; en la categoría de Solidaridad a Accem Huelva, recogiendo el premio Francisco Villa León, responsable provincial de Accem Huelva; en la modalidad de Economía y Empresa a Atalaya Mining, recogiendo el premio Enrique Delgado, director general; en la modalidad de Tradiciones Populares a Feria 1900 de Moguer, recogiendo el premio Elvira Periáñez, concejal de Turismo de Moguer; en Educación a Moto ETSI Femenino de la Universidad de Huelva, recogiendo el premio Rocío Moro, responsable del equipo; en el apartado de Arte y Cultura a David Garrido Guil. El Premio Ana Vives Casas, Premio Especial del Jurado, recayó esta edición en el músico y compositor Abel Moreno.

La entrega de cada galardón estuvo precedida por un vídeo que resumía la esencia de cada premiado. Asimismo la emoción impregnó cada momento de la gala que se complementaron con las diversos aplausos por parte del público.

Al frente de la Gala estuvo el presidente del Grupo Joly, José Joly, quien señaló que esta cita sirve para “reconocer el compromiso y la dedicación de un grupo de onubenses que se emplean a fondo en hacer de esta provincia un lugar mejor”. De esta manera, “nos sentimos muy satisfechos de organizar estos premios al tiempo que los felicitamos efusivamente”.

Además, añadió que "el hacer de Huelva un lugar más próspero es lo que impulsa a Huelva Información desde que llegara a los kioscos por primera vez hace ya casi 40 años. La prensa, en especial la prensa local tanto en su edición impresa como en su edición digital, es una institución fundamental del equilibrio democrático de una sociedad en la medida que realiza una función de intermediación imprescindible en la conformación de la opinión pública". En este sentido, Joly recordó que Huelva Información "no es solo el líder provincial, es desde hace ya bastantes años el único periódico que se edita en ella. Y eso entraña una gran responsabilidad de la que somos muy conscientes". Asimismo apuntó el "respaldo" existente por los lectores que "se pone de manifiesto en las elevadas cifras de audiencia".

En la gala estuvieron presentes, entre muchas otras personas, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la presidente de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; y la presidente del Puerto de Huelva, Pilar Miranda.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, señaló que está aprendiendo a “pasos agigantados” lo que es Huelva. "Vengo mucho, leo mucho Huelva Información porque me interesa mucho lo que pasa aquí para hacer bien la cosas. Nosotros queremos hacer bien las cosas en Huelva porque el liderazgo que tenemos" con la confianza otorgada por los "muchísimos" clientes de Huelva, tanto personas físicas, como empresas e instituciones, "nos obligan a hacer bien las cosas".

Y ensalzó los diferentes sectores económicos de la provincia. "Hay sectores muy pujantes", como la agricultura, la industria, el turismo y la minería, al tiempo que alabó el trato de los onubenses, y "a mí, por lo menos, me han recibido con muchísimo cariño". Así, finalizó expresando que "espero estar a la altura. No me va a faltar el empeño en intentar conseguirlo”, además de dar la enhorabuena a los premiados.

Por último, Abel Moreno, agradeció en nombre de todos los premiados el galardón y el reconocimiento de Onubense del Año. En su caso, que recibió el premio especial del jurado denominada Ana Vives Casas, Gómez tuvo un recuerdo hacia la que fuera directora de Huelva Información y que falleció en abril de 2021. Recordó que Vives nació en Ponferrada y que él escribió una marcha para el Nazareno de la localidad, y en estos momentos "quiero dedicársela a ella. Que esta Semana Santa cuando suena al salir el Nazareno de Ponferrada esas notas de música vayan para ella".

Y como dijo al principio de su discurso, "agradecemos todos los premiados a Huelva Información, a todo el Grupo Joly, que siempre está en la cultura y tradiciones. Y naturalmente al jurado que nos ha considerado merecedores de la distinción".

Moreno recordó que él nació en Encinasola, que es el "pueblo más distante de la capital", pero aunque “pese a la distancia, siempre he estado cercano a todos los onubenses, sobre todo a través de vuestras hermandades, cofradías, los toreros y el folclore en general”, apuntó el que también es el autor del Himno de Huelva".