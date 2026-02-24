Palos rememora su papel clave en la hazaña del Plus Ultra con un simbólico acto militar presidido por el Rey Felipe VI

El Rey saluda también a los más pequeños.

La explanada del Coso del Descubrimiento de Palos de la Frontera acogió este martes, pasadas las 12:30, los actos militares para conmemorar el centenario del vuelo de Plus Ultra, convirtiéndose este espacio es un escenario cargado de simbolismo histórico.

Saludo del Rey a su llegada a Palos

Los actos, presididos por el rey Felipe VI, acogieron a autoridades civiles y militares, además de a numerosos vecinos que, desde detrás del vallado, han querido ser testigos de una jornada histórica que evoca a una de las mayores gestas de la aviación española y universal.

El acto comenzó con la recepción de la bandera de España, que aguardaba en la puerta de la plaza de toros, y a la que se rindieron los honores correspondientes. Tras su entrada en la explanada, sonó el himno nacional, dejando un momento de solemnidad y simbolismo compartido por los vecinos palermos.

La crónica desde Palos, de Alberto Ruiz

Acto seguido, hizo su llegada el Rey, que fue recibido con honores por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el general del Aire, Francisco Bravo Carbó. Tras ello, el monarca pasó revista a la formación, saludando a las distintas unidades participantes en el desfile militar.

El acto contó con música militar, gastadores y la participación de la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio, así como de una sección de la Escuadrilla Plus Ultra del Grupo de Honores de la Guardia Real.

Seguidamente, tuvo lugar la ofrenda floral en homenaje a los caídos, realizada por los familiares de aquellos aviadores del Plus Ultra que en 2026 tendieron un puente aéreo entre Huelva y Buenos Aires. Entre España y América.

Igualmente, el acto también ha servido para recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, así como transmitir fuerza y cariño a sus familiares.

Palos de la Frontera se convierte este martes en un punto de partida simbólica, recordando aquella hazaña que unió ambos continentes y que dejó una huella imborrable en la historia aeronáutica.