Emergencias 112 recomienda retrasar la salida de los colegios hasta las 14:30 en litoral y Andévalo en Huelva

Contenedores desplazados por el viento junto al colegio de la barriada del Molino de la Vega en Huelva.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Andalucía ha comunicado la recomendación de que la hora de salida de los colegios se retrase hasta las 14:30, hora en la que está previsto que sea menor la incidencia del temporal que afecta este miércoles a la provincia de Huelva.

Desde el servicio adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía se pide a los padres que no acudan a los centros escolares a recoger a sus hijos en estos momentos, en las zonas en las que se ha decretado aviso rojo, en todo el litoral de Huelva y la comarca del Andévalo. Sólo se contemplarán salidas excepcionales en caso de incidencias específicas de los propios centros, que comunicarían directamente a los afectados la conveniencia de recoger de forma anticipada a los estudiantes.

Las autoridades piden que se atiendan todas las indicaciones a gravés de los conductos oficiales y que se mantenga la calma entre la población. Es necesario evitar la salida a la calle y los desplazamientos por carreteras interurbanas y en los cascos urbanos, que pueden dificultar, además, el desarrollo de las intervenciones de los servicios de emergencia y colapsos de tráfico.

La salida de los colegios, por tanto, se debe retrasar hasta las 14:30, de manera preferente, salvo que haya indicaciones posteriores por una mejoría de las condiciones meteorológicas.

El rector del la Universidad de Huelva ha comunicado la suspensión de las clases en todos los centros por el temporal, para evitar desplazamientos de los estudiantes y riesgos para toda la comunidad universitaria.